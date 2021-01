NICHT VERÖFFENTLICHEN Karin Kalisa: "Bergsalz" Die Überwindung der Einsamkeit Von Manuela Reichart

In Karin Kalisas "Bergsalz" blüht ein Bergdorf wieder auf. (Cover: Droemer)

Für Mut und den Bruch mit alteingefahrenen Regeln ist es nie zu spät: In Karin Kalisas Roman "Bergsalz" schließen sich die einsamen alten Frauen eines Dorfes zu einer Gemeinschaft zusammen.

"Erst hatte sie gemeint, das Klingeln sei im Radio, denn wer sollte um diese Zeit klingeln? Mittagszeit. Mittagessenzubereitungszeit, da klingelt keiner. Keiner, den man kannte und dem man die Tür öffnen möchte. Die, die man kannte, taten nämlich gerade das gleiche wie man selbst: Mittagessen kochen, Mittagessen essen. Jetzt klopfte es."

Mit diesem regelwidrigen Klopfen beginnt die Geschichte einer Vergemein­schaftung in ei­nem abgelegenen Dorf am Rande der Alpen, in dem es keinen Einkaufsladen, keine Apotheke, kein Gasthaus mehr gibt. Jeder fährt mit dem Auto in den nächstgrößeren Ort, um sich mit den nötigen Lebensmitteln zu versorgen. Und jede hat in ihrem Haus einen aufgeräumten Vorratsschrank oder Keller, in dem viel mehr Mehl und Zucker und Salz gela­gert sind als man braucht, wenn man alleine lebt.

Die ausgezogenen Tische reichen bald nicht mehr

Die Männer sind gestorben, die Frauen sind zurückge­blieben in den Familienhäusern. Die Kinder und Enkelkinder kommen selten. Die Witwen halten am Regelwerk ihres Lebens fest, um die Einsamkeit nicht zu spüren. Aber sie ist da. Jede kocht für sich allein.

Bis eines Tages die Nachbarin an der Tür klopft und nach Mehl fragt. Beide wissen, dass das nur ein Vorwand ist, aber die eine bittet die andere herein. Erst nur zum Kaffee, dann zum Essen und dann kommen eine dritte und eine vierte hinzu.

Das Leben blüht auf

Die Witwen geben ihre trostlosen Ein-Frauen-Mahlzeiten auf. Bald reichen die ausgezogenen Ti­sche in den kleinen Häusern nicht mehr. Und es entsteht aus dieser privaten Überwin­dung der Einsamkeit ein Gemeinschaftsprojekt, an dem das ganze Dorf teilnimmt.

Das leer stehende alte Gasthaus wird wieder mit Leben gefüllt, mit Unterstützung der einen und gegen den Wider­stand der anderen. Eine syrische Frau, die als Flüchtling hier lebt, trägt mit ihren Kochkünsten zum Gelingen bei. Und weil es früher einen kleinen Laden gab, wird auch der wie­der zum Leben erweckt.

Wie die Bremer Stadtmusikanten

Voller Sympathie beschreibt Karin Kalisa die Auflehnung älte­rer Frauen gegen scheinbar unumstößliche Regeln. Sie wagen den Schritt raus aus ihren Küchen mitten hinein ins vergesellschaftete Leben. Sie sind nicht länger still und genügsam. Das waren die meisten von ihnen ihr Leben lang und neben ihren wortkargen Männern.

Jetzt halten sie es stattdessen mit den Bremer Stadtmusikanten: Etwas Besseres als den Tod findet man mit den Nachbarinnen.

Die Gegenwart der Vergangenheit

Nebenbei legt die Autorin auch historische Zeit­schichten frei, denn die Geschichte des Ortes ist verbunden mit Bauernaufständen. In einem Haus findet sich ein Überbleibsel der Bundschuhbewegung aus dem 16. Jahrhundert.

Das ist lange her, aber die Spur reicht in die Gegenwart, wenn eine junge Frau die Chronik des Bergdorfes mit den Sätzen beginnt: "Jeder Bauernkrieg ist immer auch ein Bürgerkrieg. Er hat zwei Ge­sichter: die Not und den Mut."

Karin Kalisa: "Bergsalz"

Droemer Verlag, München, 2020

207 Seiten, 20 Euro