Kulturnachrichten

Samstag, 13. Juli 2019

Nibelungen-Festspiele in Worms eröffnet Mit der Premiere des Stücks "Überwältigung" von Thomas Melle haben am Abend in Worms die Nibelungen-Festspiele begonnen. In den Hauptrollen vor dem Kaiserdom sind unter anderen Klaus Maria Brandauer, Boris Aljinovic und Inga Busch zu sehen. Unter Intendanz von Nico Hofmann führt Lilja Rupprecht diesmal Regie. Das Ensemble spielt das Stück an 16 Tagen der Festspiele, die in diesem Jahr bis zum 28. Juli gehen. Der Ort ist historischer Boden: Eine Schlüsselszene der Sage, der Streit der Königinnen, spielt auf der Nordseite des Wormser Kaiserdoms - wo die Zuschauertribüne mit etwa 1.300 Plätzen steht.

Britische Musiker, Labels und Studios erklären den Klimanotstand Ein Reihe britischer Musiker, Labels und Studios hat den Klimanotstand ausgerufen. Das Kollektiv namens Music Declares Emergency (Musik erklärt den Notstand) teilte mit, die Musikindustrie habe bislang eine geschlossene Antwort auf den Klimawandel vermissen lassen. Zu den Unterzeichnern gehören unter anderem die Gruppen Radiohead und Pretenders sowie die Plattenlabels Sony, Decca, Polydor und Universal. Die Unterzeichner "erkennen den Einfluss der Musikindustrie auf die Umwelt an" und seien bemüht, Notmaßnahmen zu ergreifen, um diese abzustellen, heißt es in der Erklärung. Die britische Regierung sei aufgerufen, den Verlust der Biodiversität umzukehren und die Klimaneutralität bis zum Jahr 2030 zu erreichen.

Grundsäulen der Großen Synagoge von Vilnius gefunden Ein internationales Team von Archäologen hat in Litauen die Fundamente von zwei Grundsäulen der einstigen Großen Synagoge von Vilnius aus dem 17. Jahrhundert gefunden. "Diese Säulen waren früher neun Meter hoch. Der enthüllte Ort ist etwas Besonderes - hier würde der Rabbi während des Gebets stehen", erklärte der leitende Archäologe Jon Seligman in einer Mitteilung. Vor dem Zweiten Weltkrieg waren 40 Prozent der Einwohner von Vilnius Juden. Die Stadt galt auch als "Jerusalem des Nordens" und die Große Synagoge von Vilnius galt als größtes und wichtigstes Bauwerk des litauischen Judentums. Während der deutschen Besatzung ermordeten die Nationalsozialisten und einheimische Helfer mehr als 90 Prozent aller damals rund 200 000 in Litauen lebenden Juden. Die Ruine der im Krieg zerstörten Synagoge musste in der Sowjetzeit dem Bau einer Grundschule weichen. Darunter finden noch bis zum 19. Juli Ausgrabungen statt. Beteiligt daran sind den Angaben zufolge Archäologen aus den USA, Israel und Litauen.

Die Akademie der Künste in Berlin hat 17 neue Mitglieder Die Akademie der Künste hat 17 neue Mitglieder, davon 10 Frauen, in ihre Künstlersozietät gewählt. Die Wahlen fanden auf der 53. Mitgliederversammlung der Akademie in Berlin statt. Alle neu hinzugewählten Mitglieder haben in der Zwischenzeit die Wahl angenommen. Candice Breitz, Katharina Fritsch, Nanne Meyer und Adrian Piper wurden in die Sektion Bildende Kunst gewählt. Die Sektion Musik hat Annette Schmucki und Jennifer Walshe neu aufgenommen. Ulrike Draesner, Thomas Hettche, Robert Menasse, Lothar Trolle und Cécile Wajsbrot sind neue Mitglieder der Sektion Literatur. Herbert Fritsch und Thomas Ostermeier sind zukünftig in der Sektion Darstellende Kunst vertreten. Die Sektion Film- und Medienkunst hat Claudia von Alemann, Sławomir Idziak, Paul Plamper und Gundula Schulze Eldowy aufgenommen. Die Sektion Baukunst hat in diesem Jahr keine neuen Mitglieder vorgeschlagen. Insgesamt zählt die Akademie der Künste nun 428 Mitglieder.

Rheingau-Musik-Preis für Kammerphilharmonie Bremen und Paavo Järvi Die Deutsche Kammerphilharmonie Bremen und ihr künstlerischer Leiter Paavo Järvi sind mit dem Rheingau-Musik-Preis 2019 ausgezeichnet worden. Das Orchester und sein estnischer Dirigent seien eine musikalische Ausnahmeerscheinung, sagte die hessische Staatssekretärin für Wissenschaft und Kunst, Ayse Asar, bei der Preisverleihung im Kurhaus Wiesbaden. Auch das Engagement für die musikalische Bildung von Kindern und Jugendlichen habe Vorbildcharakter in ganz Deutschland und darüber hinaus. Die mit 10.000 Euro dotierte Auszeichnung wird seit 1994 jährlich vergeben.