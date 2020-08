Newsweek entschuldigt sich für Gastkommentar

Montag, 17. August 2020

Das US-Nachrichtenmagazin Newsweek hat sich für einen Gastkommentar entschuldigt, in dem die US-Staatsbürgerschaft der Senatorin Kamala Harris angezweifelt wird. Harris wurde vom Präsidentschaftskandidaten der Demokratischen Partei, Joe Biden, als Kandidatin für die Vizepräsidentschaft ausgewählt. Sie wäre für das Amt aber nicht wählbar, wenn sie keine US-Staatsbürgerschaft besäße. Harris ist jedoch im kalifornischen Oakland geboren und US-Staatsbürgerin. Man habe vollkommen die Art und Weise unterschätzt, in der der Kommentar interpretiert werden könnte und bitte um Entschuldigung, schrieben die Redaktionsleiter Josh Hammer und Nancy Cooper. Der Gastkommentar des rechtskonservativen Juristen John Eastman verbleibe jedoch auf der Homepage von Newsweek und werde lediglich mit einer redaktionellen Anmerkung versehen. Laut der Nachrichtenagentur AP habe US-Präsident Trump, von Journalisten auf den Fall angesprochen, gesagt, er nehme die „Gerüchte" sehr ernst, wonach Harris wegen ihrer unklaren Staatsbürgerschaft nicht wählbar sein könnte.

In der Medienstadt Potsdam-Babelsberg wird am Montag der symbolische Grundstein für das Archiv des Filmmuseums gelegt. In dem Gebäude sollen in zwei Jahren die umfangreichen Sammlungen des Museums zur Film- und Kinogeschichte seit 1912 untergebracht werden. Dazu gehören unter anderem Drehbücher, Kostüme, Requisiten, Fotos und Werbeplakate. Im Neubau gegenüber der Filmuniversität Babelsberg Konrad Wolf sollen zahlreiche Objekte in einem Schaudepot zu sehen sein. Hinzu kommen Seminarräume und ein großer Lesesaal mit Bibliothek.