Kulturnachrichten

Montag, 16. März 2020

Newsletter "Corona versus Kultur" Mit gebündelter Information unterstützt der Deutsche Kulturrat die Kulturszene ab heute. Während der Krisenzeit fasst er in seinem Newsletter "Corona versus Kultur" aktuelle Ereignisse, Positionen und Maßnahmen zusammen. Neben der Forderung nach einem Notfallfond will der Deutsche Kulturrat auf diese Weise notwendige Informationen zusammentragen über Unterstützungsmöglichkeiten für von Ausfall und momentaner Schließung betroffene Künstler*Innen und kulturwirtschaftliche Unternehmen, aber auch interessierte Politiker*Innen, und Journalist*Innen. Der Newsletter kann über www.kulturrat.de bezogen werden.

Theatertreffen ist abgesagt Das diesjährige Theatertreffen ist abgesagt worden. Wie die Berliner Festspiele mitteilten, sind von der Absage im Zusammenhang mit dem Coronavirus auch der Stückemarkt, das Internationale Forum sowie Preisverleihungen, Public Viewings und das Theatertreffen der Jugend betroffen. Zum Theatertreffen werden jedes Jahr die zehn bemerkenswertesten Bühnenstücke der Saison eingeladen, ausgewählt von einer Jury aus sieben Theaterkritikern. Vom 1. bis 17. Mai 2020 hätte das Festival zum 57. mal stattgefunden.

Seniorenunion empört über "funk"-Corona-Satire Der Bundesvorsitzende der Seniorenunion, Otto Wulff, übt scharfe Kritik an einem Satire-Video, in dem es heißt, dass zu Recht vor allem ältere Menschen am Coronavirus sterben. Das Video „Corona rettet die Welt“ stammt vom Youtube-Kanal „Bohemian Browser Ballett“ und wurde für das gemeinsame Jugendangebot „funk“ von ARD und ZDF produziert. Dieses Video empfinde er auch deshalb als "fürchterlich", so Wulff, weil diese "Niedertracht" über Gebühren bezahlt werde. "In der jetzigen Not- und Angstsituation" müssten "Jung und Alt zusammenhalten". Im Internet wird der Satire-Beitrag inzwischen heftig kritisiert.

Staatsoper streicht Proben und Streaming-Premiere Nach der Schließung aller Theater in Berlin zur Eindämmung des Coronavirus streicht die Staatsoper Unter den Linden auch ihre Proben. Der für diesen Mittwoch geplante Livestream der Premiere von Mozarts Oper "Idomeneo" unter der musikalischen Leitung von Simon Rattle müsse vorerst abgesagt werden, sagte Intendant Matthias Schulz. Von diesem Dienstag an biete die Staatsoper ein kostenloses Online-Programm auf ihrer Website an. Die Erfahrung mit dem "Carmen"-Livestream am vergangenen Donnerstag mit rund 160 000 Zusachauern weltweit zeige, wie wichtig Kultur gerade in diesen Zeiten sei, so Schulz.

Sängerin Rokia Traoré in Paris inhaftiert Wie erst gestern bekannt wurde sitzt die malische Sängerin Rokia Traoré schon seit Dienstag in einem Pariser Gefängnis. Die französische Polizei nahm sie aufgrund eines in Belgien ausgestellten Europäischen Haftbefehls nach ihrer Ankunft aus Mali fest. Hintergrund ist ein Sorgerechtsstreit mit ihrem in Frankreich lebenden belgischen Ex-Ehemann. Traoré hat sich seit gestern in einen Hungerstreik begeben und in einer Erklärung den Behörden Rassismus vorgeworfen. In einer Petition fordern Unterstützer ihre sofortige Freilassung.

ARD ändert Fernseh-Programm für Kinderangebote Der Bayerische Rundfunk bietet unter dem Motto «Schule daheim» ab sofort Angebote für das Lernen zuhause an. Diese richten sich an die von der Schulschließung betroffenen Schüler und sind im Bildungskanal «ARD-alpha» und in der BR Mediathek zu finden. Auch der SWR ändert sein Programm und sendet am Vormittag "Planet Schule" und "Planet Wissen". Für Kinder, deren Eltern in kritischen Berufen arbeiten, wie etwa bei der Polizei, in Krankenhäusern, Supermärkten oder bei der Müllabfuhr, soll es in den Schulen eine Notbetreuung geben.

Grüne fordern Rettungsfonds für Solo-Selbständige Die Grünen fordern in der Corona-Krise einen Rettungfonds für Solo-Selbstständige und Kulturschaffende. Das geht aus einem Papier der Grünen-Fraktion im Bundestag hervor. Danach sollen Unterstützungsleistungen an all diejenigen fließen, die nachweislich Umsatzeinbußen durch Corona-Absagen haben und in ihrer wirtschaftlichen Existenz bedroht sind. Bis zu 60% des letzten Jahresdurchschnittseinkommens sollen gezahlt werden können, und dabei soll es einen Höchstbetrag geben. Vorbild sei der Fluthilfefonds von 2013, erklärte die Grünen-Fraktionschefin Katrin Göring-Eckardt. Damit seien Solo-Selbstständige und Kulturschaffende dann ähnlich abgesichert wie abhängig Beschäftigte durch das Kurzarbeitergeld.