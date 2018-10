Kulturnachrichten

Samstag, 20. Oktober 2018

New Yorker Museen verzichten auf saudische Mittel Grund ist die Affäre um den verschwundenen Journalisten Khashoggi In der Affäre um den verschwundenen Journalisten Jamal Khashoggi überdenken zwei renommierte Museen in New York ihre Zusammenarbeit mit Saudi-Arabien. Das Metropolitan Museum und das Brooklyn Museum wollen finanzielle Mittel von Gruppen, die der saudischen Regierung nahestehen, anders als zuvor geplant nicht nutzen. Eigentlich war das Geld für eine Ausstellung zu syrischen Flüchtlingen in Brooklyn sowie ein Met-Seminar zu Kuratoren-Arbeit im Nahen Osten vorgesehen. Beide Angebote waren Teil einer ein Jahr dauernden Initiative zu Kunst und Bildung im arabischen Raum. Das Met wolle das Nahost-Seminar "im Lichte jüngster Entwicklungen" nun selbst finanzieren, teilte Met-Präsident Daniel Weiss mit. Das Brooklyn Museum teilte mit, dass die saudischen Mittel "im Lichte jüngster Entwicklungen und im Einklang mit Bedenken der internationalen Gemeinschaft" nicht genutzt würden.

Muslim wird Hauptrolle in Oberammergau spielen 18-jähriger Muslim aus Oberammergau spielt Johannes, Petrus oder Judas Bei den nächsten Passionsspielen im bayerischen Oberammergau im Jahr 2020 wird ein 18-jähriger Muslim aus dem Ort zu den Hauptdarstellern gehören. „Er ist für den Christus noch zu jung, aber er wird einer der drei großen Apostel werden: Johannes, Petrus oder Judas, kündigte Intendant Christian Stückl im „Spiegel" an.

Natürlich erwarte er Diskussionen über die Besetzung, sagte Stückl weiter und es gebe immer Leute im Dorf, die das Stück in seinen Wurzeln gefährdet sehen. Aber bei den Fragen des Stückes - Wie gehen wir miteinander um, mit Fremden, mit Flüchtlingen? – sei es ein Gewinn, wenn die Sicht von jungen Muslimen einfließen würde. Die Passionspiele finden alle zehn Jahre statt, Christian Stückl wird sie 2020 zum vierten Mal leiten, als 2. Spielleiter ist der in Oberammergau aufgewachsene Abdullah Karaca dabei.

Minister verteidigt Bauhaus-Entscheidung gegen Konzert Feine Sahne Fischfilet wird nicht im Bauhaus Dessau auftreten Die Entscheidung des Bauhauses Dessau ein Konzert der linken Punkband Feine Sahne Fischfilet abzusagen, sorgt weiter für Diskussionen. Sachsen-Anhalts Kulturminister Rainer Robra von der CDU verteidigte die Entscheidung. Die Absage sei nicht in erster Linie eine Reaktion auf die Bedrohung durch Rechtsextreme gewesen. Eine politische Konfrontation sei mit den Prinzipien des Bauhauses nicht vereinbar. Olaf Zimmermann, Geschäftsführer des Deutschen Kulturrates wies dagegen darauf hin, die Idee des Bauhauses sei es gewesen, sich gegen künstlerische Einschränkungen zur Wehr zu setzen. "Es berührt den inneren Kern der Kunstfreiheit und ich bin schon darüber schockiert, mit welcher Lässigkeit einfach gesagt wird, dann machen wir das nicht, weil das könnte zu Problemen führen", so Olaf Zimmermann vom Deutschen Kulturrat gegenüber Deutschlandfunk Kultur.

Rihanna verzichtet auf Super Bowl-Auftritt Grund soll der Streit um protestierende Football-Spieler sein Nach Berichten mehrerer US-Medien soll die Sängerin Rihanna eine Anfrage abgelehnt haben, in der Halbzeitpause des Super Bowls aufzutreten. Das Magazin US Weekly schreibt: "(Die Football-Liga) NFL und (der Fernsehsender) CBS hätten Rihanna wirklich gern verpflichtet." Sie habe aber abgelehnt, weil sie nicht mit dem Umgang der Liga mit protestierenden Spielern einverstanden sei. In letzter Zeit hatten sich immer wieder Spieler beim Abspielen der Nationalhymne hingekniet, um gegen Polizeigewalt und Rassismus zu protestieren.