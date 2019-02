Kulturnachrichten

Mittwoch, 6. Februar 2019

New Yorker MoMA schließt von Juni bis Oktober Groß angelegte Renovierung, Umgestaltung und Erweiterung geplant Das Museum of Modern Art (MoMA) in New York wird von Mitte Juni bis Mitte Oktober geschlossen. Hintergrund sind eine Renovierung, Umgestaltung und Erweiterung des berühmten Kunstmuseums, das für viele Touristen zum Pflichtprogramm zählt. Im Rahmen des Umbaus soll das Haus um gut 3700 Quadratmeter Ausstellungsfläche vergrößert werden, teilte das Museum mit. Ziel der 350 Millionen Euro teuren Arbeiten ist auch ein neuer Ansatz dafür, wie moderne und zeitgenössische Kunst dem Publikum präsentiert wird. Nach dem neuen Konzept soll zudem verstärkt Kunst von Frauen, Latinos, Asiaten und Afroamerikanern gezeigt werden. "Der tatsächliche Wert dieser Erweiterung ist nicht nur mehr Fläche, sondern Fläche, mit der wir die Erfahrung von Kunst im Museum neu denken können", sagte Direktor Glenn Lowry. Im Herzen des Museums soll ein Raum für Live-Programm und experimentelle Kunst entstehen.

Pink mit Stern auf Hollywood Walk of Fame geehrt Popsängerin dankt ihrem Vater "Es fühlt sich an wie ein Traum", sagte die 39-Jährige bei der Zeremonie in Los Angeles. Die von ihrem Ehemann und ihren beiden Kindern begleitete Sängerin dankte bei der Enthüllung des Sterns ihrem Vater. Dieser habe ihre beigebracht, dass jeder sich selbst treu bleiben müsse. Die Sängerin, die mit richtigen Namen Alecia Moore heißt, hat seit Beginn ihrer Solokarriere im Jahr 2000 mehr als 50 Millionen Alben verkauft. 20 Mal wurde sie für den Grammy nominiert. Drei Mal gewann sie die begehrte Auszeichnung, unter anderem für den Hit "Lady Marmalade" vom Soundtrack des Films "Moulin Rouge". Am kommenden Sonntag könnte sie einen weiteren Grammy gewinnen. Sie ist für ihr Album "Beautiful Trauma" nominiert.

Ludwig-Börne-Preis für Eva Menasse Florian Illies ist alleiniger Preisrichter Die in Berlin lebende österreichische Autorin Eva Menasse erhält den diesjährigen Ludwig-Börne-Preis. Die mit 20 000 Euro dotierte Auszeichnung wurde ihr von Florian Illies als alleinigem Preisrichter zuerkannt. "Sie schaut hellwach auf die großen gesellschaftlichen Untiefen unserer Zeit mit einer seltenen Mischung aus Scharfsinn, Streitlust, Humor und europäischem Bewusstein", begründete Illies nach Mitteilung der Börne-Stiftung die Auszeichnung. Die 1970 geborene Eva Menasse ist durch Romane ("Vienna", "Quasikristalle") und Essays bekanntgeworden. Der von der Börne-Stiftung vergebene Preis wird am 26. Mai in der Frankfurter Paulskirche überreicht.

Kölner Schauspielchef bietet Verlängerung an Sein Nachfolger Maldeghem hatte sich nach Kritik zurück gezogen Eine neue Entwicklung im Kölner Wirrwarr um die Leitung des Schauspiels: Der derzeitige Intendant Stefan Bachmann hat eine Verlängerung seines bis Sommer 2021 reichenden Vertrags angeboten. Alexander Vogel, der Sprecher von Oberbürgermeisterin Henriette Reker, reagierte zurückhaltend auf den Vorstoß. Reker hatte im vergangenen Monat den Salzburger Theaterchef Carl Philip von Maldeghem als Nachfolger für Bachmann vorgestellt. Diese Entscheidung war jedoch auf ein so negatives Echo gestoßen, dass sich Maldeghem wieder zurückzog. Daraufhin kündigte Reker am Sonntag die Einberufung einer Findungskommission an.

Unbekannte beschädigen Grabstein von Karl Marx Londoner Betreiber vermuten gezielten Angriff aus politischen Gründen Unbekannte haben offenbar aus politischen Gründen den Grabstein von Karl Marx in London beschädigt. Der Betreiberverein des Highgate-Friedhofs sprach von einem "gezielten Angriff" auf die Ideologie des deutschen Philosophen und Mitbegründers des Kommunismus. Mit einem stumpfen Gegenstand hätten die Täter auf den empfindlichsten Teil des Grabsteins eingeschlagen: eine alte Marmorplatte, auf der die Namen und Todesdaten von Karl Marx und anderen Mitgliedern seiner Familie stehen. Angriffe auf den Grabstein gab es schon eine ganze Reihe: Mal wurde die Büste vom Sockel gestoßen, mal wurde er mit Farbe bespritzt. In den Siebzigerjahren gab es sogar einen Anschlag mit einer Rohrbombe.