Kulturnachrichten

Dienstag, 4. Mai 2021

New Yorker Met-Museum holt starbesetzte Galas nach Mit Schauspieler Timothée Chalamet, Sängerin Billie Eilish, Dichterin Amanda Gorman und Tennis-Profi Naomi Osaka will das New Yorker Metropolitan Museum die corona-bedingt ausgefallenen Met-Galas nachholen. Die Stars würden als Mit-Ausrichter der für den 13. September "in kleinerem Rahmen" geplanten Benefiz-Gala fungieren, teilte das Museum mit. Oberste Gastgeberin ist erneut Anna Wintour, Chefin der US-Modezeitschrift "Vogue". Normalerweise findet die "Costume Institute Benefit"-Gala am ersten Montag im Mai statt, in diesem und im vergangenen Jahr hatte die Veranstaltung wegen der Pandemie jedoch vorerst abgesagt werden müssen. Die Gala, die oft als "Party des Jahres" bezeichnet wird, ist eine alljährliche Spendenveranstaltung für das Kostüm-Institut des Metropolitan Museums. Die Einnahmen des Fests werden auf mehrere Millionen Dollar geschätzt und bilden das Jahresbudget des Instituts. Es feiert in diesem Jahr seinen 75. Geburtstag und ist inzwischen nach Wintour benannt.

Abu Dhabi bedauert Habermas' Ablehnung Die Initiatoren des hoch dotierten Buchpreises "Sheihk Zayed Book Award" haben die Entscheidung des deutschen Philosophen Jürgen Habermas bedauert, den Preis nicht anzunehmen. Aus Abu Dhabi hieß es am Montag, der Award verkörpere "die Werte der Toleranz, des Wissens und der Kreativität", baue "Brücken zwischen den Kulturen" und werde diese Aufgabe auch weiterhin erfüllen. Der 91-jährige Habermas hatte die mit 225.000 Euro dotierte Auszeichnung zunächst akzeptiert, dies aber am Sonntag rückgängig gemacht, wie der "Spiegel" berichtete. In einer Erklärung schrieb Habermas demnach, er habe sich die sehr enge Verbindung der Institution, die den Preis in Abu Dhabi vergibt, mit dem dort bestehenden politischen System nicht hinreichend klargemacht.

Schausteller: Wiesn-Absage darf nicht Aus für Feste sein Die coronabedingte Absage des Oktoberfests darf nach Ansicht des Deutschen Schaustellerbundes (DSB) nicht automatisch das Aus aller deutschen Volksfeste bedeuten. Die Wiesn sei weltweit das Aushängeschild und Flaggschiff und ein Magnet für Millionen Touristen aus ganz Europa, Südostasien und den USA. Damit ist es nach den Worten von DSB-Präsident Albert Ritter aber nicht repräsentativ für die 9750 anderen Volksfeste und Kirmessen. Die familienorientierten Volksfeste wendeten sich mit einem vielfältigen Angebot an die Einheimischen und die Gäste aus dem nahen Umland. Veranstalter sollten diese Unterschiede berücksichtigen.