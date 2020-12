Kulturnachrichten

Sonntag, 20. Dezember 2020

New Yorker Filmkritiker küren besten Film des Jahres Die Vereinigung der New Yorker Filmkritiker hat das Western-Märchen "First Cow" der US-Regisseurin Kelly Reichardt zum besten Film des Jahres gekürt. Die Geschichte über eine Freundschaft zwischen zwei geschäftstüchtigen Männern in Oregon Mitte des 19. Jahrhunderts erhielt bei einer virtuellen Versammlung des New York Film Critics Circle den Hauptpreis. "First Cow" lief im März wenige Tage vor den pandemiebedingten Kinoschließungen an. Als beste Hauptdarstellerin wurde Sidney Flanigan für ihre Rolle im Film "Niemals Selten Manchmal Immer" geehrt. Regisseurin Eliza Hittman erhielt den Preis für das beste Drehbuch. Als beste Regisseurin wurde Chloe Zhao für "Nomadland" ausgezeichnet. Bester Hauptdarsteller wurde Delroy Lindo für seine Darstellung im Streifen "Da Five Bloods".

Neuer Thomaskantor Reize für Leipzig erste Wahl Leipzigs Kulturbürgermeisterin Skadi Jennicke hat den neuen Leiter des Thomanerchores und Kantor der Thomaskirche zu Leipzig, Andreas Reize, als Glücksgriff gewürdigt. Der 45-jährige Schweizer Kirchenmusiker und Chorchef war zuvor in einer Sondersitzung des Stadtrates einstimmig gewählt worden. Er erhielt 49 von 49 abgegebenen Stimmen. Reize soll im September 2021 auf Thomaskantor Gotthold Schwarz folgen, der Ende Juni 2021 aus dem Amt scheidet. Oberbürgermeister Burkhard Jung sagte, die Stadt erwarte von Reize neue musikalische Impulse. Reize ist der 18. Thomaskantor nach Johann Sebastian Bach, der den 1212 gegründeten Thomanerchor 27 Jahre lang leitete.

Französischer Model-Agent in Untersuchungshaft Der französische Model-Agent Jean-Luc Brunel ist in Paris in Untersuchungshaft genommen worden. Die Pariser Staatsanwaltschaft hat im Zuge der Epstein-Affäre Ermittlungen gegen ihn wegen Vergewaltigung von Minderjährigen und sexueller Nötigung aufgenommen. Brunel wird zudem verdächtigt, für den amerikanischen Milliardär Jeffrey Epstein junge Mädchen kontaktiert und organisiert zu haben. Epstein, der sich im August 2019 in einem New Yorker Gefängnis tötete, war in den USA wegen Missbrauchs Dutzender minderjähriger Mädchen angeklagt. Ihm wurde vorgeworfen, zusammen mit Komplizen einen Sexhandelsring aufgebaut zu haben.