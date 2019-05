Kulturnachrichten

Samstag, 1. Juni 2019

New York setzt Stonewall-Pionierinnen ein Denkmal Den Stonewall-Pionierinnen Sylvia Rivera und Marsha P. Johnson wird in New York ein Denkmal gesetzt. Sie zählen zu den sogenannten "Street Queens", die im Juni 1969 wesentlich zum Ausbruch der Stonewall-Unruhen beigetragen haben. Bill de Blasio sagte: "In einer Zeit, in der die Bundesregierung Überstunden macht, um Trans*-Menschen ihre Rechte wegzunehmen und vor dem Hintergrund grausamer Gewalt gegen diese Community ehrt New York City Trans*-Vorkämpferinnen, die gegen Hass und Ungerechtigkeit gekämpft haben." Das Denkmal soll nur einen Block vom "Stonewall Inn" entfernt errichtet werden. Dort nahm die in die Geschichte eingegangene Serie von Kämpfen für Gleichberechtigung und Anerkennung ihren Anfang.

Zensurdebatte in Russland um Elton-John-Film In Russland sind aus dem Film "Rocketman" über das Leben von Popstar Elton John mehrere Szenen mit schwulem Sex und Drogenkonsum herausgeschnitten worden. Daraufhin entbrannte eine Zensurdebatte in dem Land, in dem Homosexualität zwar legal ist, aber weitgehend tabuisiert wird. Die Menschenrechtsorganisation Amnesty International verlangte, den Streifen ungekürzt zu zeigen. Das russische Kulturministerium wies die Verantwortung von sich. Es seien keine Anweisungen gegeben worden. Es handele sich wohl um einen Fall von "Selbstzensur", sagte die Leiterin der Filmabteilung im Ministerium, Olga Ljubimowa, der Agentur Interfax. Das Ministerium habe die vorgelegte Version des Films mit der Altersfreigabe 18+ für den Vertrieb in Russland abgesegnet.

Vier neue E-Books über Schulfächer von Harry Potter Die britische Harry-Potter-Autorin Joanne K. Rowling hat vier neue E-Books zum Zauberlehrling angekündigt. Die vier Bücher erzählen nicht die Geschichte rund um den Hogwarts-Schüler fort, sondern befassen sich mit seinen Schulfächern: "Zaubertränke und Kräuterkunde", "Zauber und Verteidigung gegen die dunklen Künste", "Weissagung und Astronomie" und "Pflege magischer Geschöpfe". Die ersten beiden E-Books sollen ab dem 27. Juni unter anderem auf Englisch und Deutsch erhältlich sein, heißt es auf ihrer Online-Plattform "Pottermore". Rowling erzählte die Geschichte des Zauberlehrlings in sieben Bänden. Im Jahr 2007 war das letzte Werk der Reihe erschienen, nämlich: "Harry Potter und die Heiligtümer des Todes".

Türkei ermittelt gegen deutsche Journalistin Die Staatsanwaltschaft in Ankara hat Ermittlungen gegen eine deutsche Journalistin mit türkischen Wurzeln aufgenommen. Es gehe um Terrorvorwürfe, sagte der Anwalt der Frau, Arkin Hürtas. Möglicherweise würden die Vorwürfe noch um Präsidentenbeleidigung erweitert. Zuerst hatte der NDR über den Fall berichtet. Eine offizielle Anklage gibt es laut Anwalt bisher nicht. Die Ermittlungen stützten sich auf Beiträge, die die in Hamburg lebende Reporterin in sozialen Medien geteilt haben soll, sagte Hürtas. Darunter sei eine Karikatur des mittlerweile inhaftierten ehemaligen Karikaturisten der regierungskritischen Zeitung "Cumhuriyet", Musa Kart. Außerdem gebe es ein Foto, auf dem sie bei einer Demonstration in Deutschland zu sehen sein soll. Sie soll zudem zwei kritische Sätze in sozialen Medien geteilt haben. "Es gibt keinen klaren Straftatbestand", sagte Hürtas.