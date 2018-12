Neustart fürs Gewichtheben Mit einem Kraftakt aus der Schmuddelecke

Von Thomas Jaedicke

Im vergangenen Jahr wurden vor der Weltmeisterschaft in Gewichtheben neun Nationen von der Weltantidopingagentur WADA gesperrt. (imago sportfotodienst)

Doping und männerlastig: Das Image des Gewichthebens ist denkbar schlecht. Sportler und Funktionäre in Deutschland sind sich des Problems bewusst – und hoffen auf bessere Zeiten.

Olympische Spiele 2004 in Athen. Die Entscheidung in der Superschwergewichtsklasse. Hossein Rezah Zadeh ist eine Erscheinung: Gewaltige Beinmuskeln, kugelrunder Bauch, massives Doppelkinn. Der 1,85 Meter große Iraner, in seiner Heimat wie ein Popstar verehrt, bringt in diesem olympischen Wettkampf stattliche 162,5 Kilogramm Körpergewicht auf die Waage.

Im Iran verdienen Muskelprotze wie Rezah Zadeh so viel wie Fußballstars in Europa. Trotz der imposanten Muskelberge und des massigen Fettgewebes wirkt "Der Iranische Herkules", gezwängt in ein prall sitzendes blaues Sporttrikot, auf der Athener Wettkampfbühne merkwürdig klein und irgendwie verletzlich.

Trotz Teamsperre am Start

Zwei Jahre nach den Spielen in Athen wurden neun iranische Gewichtheber positiv auf Testosteron getestet. Trotz des Dopingskandals in der iranischen Nationalmannschaft durfte Hossein Rezah Zadeh bei der Weltmeisterschaft in der Dominikanischen Republik seinen Titel verteidigen.

Nachdem der iranische Gewichtheberverband beim Weltverband IWF ein gutes Wort für den Superstar eingelegt hatte, gab es grünes Licht. Ein Skandal! Denn laut Reglement muss bei solch Dopingfällen das gesamte Team für einen bestimmten Zeitraum von allen Wettbewerben ausgeschlossen werden. Hossein Rezah Zadeh war zwar nicht positiv getestet worden, aber auch er hätte nicht starten dürfen.

In Iran gefeiert wie ein Star: Der Gewichheber Hossein Reza Zadeh im Jahr 2005. Ein Jahr später wird er des Dopings überführt. (picture alliance / Kamran Jebreili)

Obwohl Doper mittlerweile oft so raffiniert vorgehen, dass sie nicht mal mehr befürchten müssen, bei Kontrollen erwischt zu werden, registrierte die Weltantidopingagentur WADA 2016 insgesamt 167 auffällige Gewichtheber. Vor der Weltmeisterschaft im vergangenen Jahr wurden sogar neun Top-Nationen gesperrt: Armenien, Aserbaidschan, Weißrussland, China, Moldawien, Kasachstan, Russland, die Türkei und die Ukraine. Ist dieser Sport von allen guten Geistern verlassen? Ist das Gewichtheben überhaupt noch zu retten?

"Also, wir haben schon ein Imageproblem, das ist uns schon klar. Weil, da können wir ja erzählen, was wir wollen", sagt Jürgen Glor. Er ist eigentlich schon in Rente. Aber noch immer kommt Glor fast jeden Tag in diesen hässlichen Betonklotz im Osten des Prenzlauer Bergs, gleich neben dem Velodrom. Wegen eines Personalengpasses am Berliner Olympiastützpunkt macht er einfach noch ein bisschen weiter.

Zirkeltraining in Ostberlin

"Kommt man schlecht gegen an. Wir als deutsche Athleten haben da überhaupt keine Chance. Unser nationales Anti-Doping-System ist so konsequent, in allen Sportarten. Es besteht für niemanden die Chance, hier zu betrügen", so Glor.

Seit 1978 trainiert der ehemalige Leichtathlet, der jetzt in Badelatschen und kurzer Hose die Trainingsgruppe beobachtet, Gewichtheber. Jürgen Glor macht Schwerathleten und -athletinnen für Weltmeisterschaften und Olympia fit.

"Das fängt schon bei den Jugendlichen an, spätestens so mit 16, 17. Vielleicht schon die ersten mit 15 Jahren. Wenn man sportlich gut ist, kommt man in den Kaderkreis rein. Und dann steht man unter ständiger Beobachtung. Die müssen ständig mit Kontrollen rechnen. Wir begrüßen das. Uns bleibt nichts anderes übrig, als dieses System konsequent mitzugehen, in der Hoffnung, dass es sich in der Welt durchsetzt. Obwohl andere Länder über uns lachen."

Es ist Ferienzeit. Parallel zum Programm für die Leistungskader läuft an diesem Vormittag in der Sporthalle ein Zirkeltraining für Kinder und Jugendliche. Ungefähr genauso viele Mädchen wie Jungen nehmen teil. Sie kommen fast alle von Schulen, die in einem Radius von etwa fünf Kilometern Entfernung zu diesem Sportkomplex liegen, der schon zu DDR-Zeiten eine Hochburg des Leistungssports war. Schaut man aus einem der hohen Fenster, fällt der Blick auf die Ruine des ehemaligen DDR-Sportlerinternats, die gegenüber wie ein fauliger Zahn in die trostloste Umgebung ragt.

Quereinsteiger erwünscht

Unter denen, die hier trainieren, sind auch einige Quereinsteiger. Jürgen Glor: "Ich sag mal, der Micha war früher Turner. Chantal war Wasserspringerin, früher als kleines Mädchen. Die haben also alle eine gute Grundausbildung gehabt. Das hilft uns schon, wenn wir von denen Quereinsteiger bekommen, wenn sie nicht zu alt sind."

Um die komplizierten Bewegungsabläufe exakt erlernen zu können, ohne sich dafür allzu sehr verbiegen zu müssen, sollten Interessenten idealerweise nicht älter als 15 Jahre sein, wenn sie sich fürs Gewichtheben entscheiden, sagt Jürgen Glor. Um ein Gefühl für die Hantel zu bekommen, fängt man erstmal an, mit einem Besenstiel zu hantieren, ganz ohne Gewichte.

Während sich die jungen Sportler jetzt für ein lockeres Lauftraining draußen bereit machen, fließt drinnen in der Halle der Schweiß in Strömen. In dem weitläufigen Raum gibt es jede Menge Trainingsmatten und Eisenscheiben. Je nachdem, wie viel man heben möchte, werden diese zu beiden Seiten der Langhantel aufgesteckt. Während Chantal Schreiber, Michael Müller und Robert Joachim, drei Gewichtheber der Nationalmannschaft, konzentriert an ihren Bewegungsabläufen feilen, erklärt Jürgen Glor, wie schwer es mittlerweile ist, Gewichtheber-Nachwuchs zu entwickeln, der auch langfristig bei der Stange bleibt. Wer sich heutzutage in jungen Jahren überhaupt noch Zeit für Sport nimmt, entscheidet sich nach Ansicht des alten Trainers eben eher für Fußball oder Reiten.

Der Gewichtheber Robert Joachim trainiert am Berliner Olympiastützpunkt. Hier zu sehen bei der EM 2017 (imago/Schreyer)

"Der Robert hat da grad 110 Kilo drauf. Mehr kann ich von der Seite nicht sehen. 120, 130, 150 sogar. Und Chantal hat hier, warte 60, 80." Und die Weltrekorde, im Moment? "Brutal. Wir sind ja eine Gewichtsklassen-Sportart. Bei den Superschweren: Bei Reißen steht der Weltrekord bei über 210 Kilo! Unvorstellbar. Das ist ein Gewicht, wenn ich das jetzt hier draufstecke, da haben wir beide schon Schwierigkeiten, das zu rollen. 210 Kilo, das reißen die in einem Zug! Und stoßen dazu 260! 260 auf der Brust!"

Dopingproblem auch in Deutschland

Im baden-württembergischen Leimen, 500 Kilometer südwestlich von Berlin, befindet sich der Bundesverband Deutscher Gewichtheber (BVDG). In knapp 200 Vereinen sind in Deutschland rund 20.000 Mitglieder organisiert. Tatsächlich aktiv sind allerdings nur etwa 2000 Sportlerinnen und Sportler. Die Hälfte der Aktiven seien Frauen, sagt Eric Schneidenbach, Bundesgeschäftsführer des BVDG. Das Thema Doping kann er nicht mehr hören. Am liebsten möchte der 31jährige gar nicht mehr darüber sprechen, weil dazu von allen alles gesagt und geschrieben worden sei.

"Ich glaub, an dieser Stelle muss man noch mal unterscheiden zwischen dem Image des Gewichthebens in Deutschland und des internationalen Gewichthebens. Weil, ich glaube, ich kann mit aller Überzeugung sagen, dass wir in Deutschland kein Dopingproblem im Gewichtheben haben. Also wenn Sie sich da mal die Statistiken der positiven Dopingbefunde von deutschen Athleten anschauen, bzw. von Athleten in Deutschland, dann müssen Sie sehr, sehr lange suchen."

Ein Blick auf die Webseite des Bundesverbands der Gewichtheber führt allerdings zu einem ganz anderen Ergebnis. Dort findet man z.B. den Fall des Gewichthebers Ion Jubirca. Am 21. Januar 2017 wurde der Rumäne, der an diesem Tag im Bundesligawettkampf zwischen AC Mutterstadt und SC Germania Obrigheim für Obrigheim an den Start ging, bei einer Dopingkontrolle positiv auf Dehydrochlormethyltestosteron getestet. Das anabol-androgene Steroid dient zum schnellen Muskelaufbau und steht auf der Verbotsliste der WADA. Jubirca wurde zu einer vierjährigen Wettkampfsperre verurteilt, die am 17. Februar 2021 endet.

Hoffnung auf einen Imagewechsel

Im Gespräch hat BVDG-Geschäftsführer Schneidenbach diesen Vorfall nicht erwähnt. "Deshalb: Wir hatten eher ein Imageproblem in Sachen, dass die Sportart, in dunklen Kellern betrieben wird. Eine Sportart, die ziemlich, wie soll ich sagen, ziemlich rau ist - eine ziemlich männliche Sportart."

Das habe sich geändert, sagt Eric Schneidenbach, der als junger Mann Radsportler beim SC DHfK Leipzig war, aber schon mit 18 aufhörte, als der Dopingskandal um Jan Ullrich aufflog. Gewichtheben hat seiner Einschätzung nach enorm von der aus den USA herübergeschwappten Crossfit-Bewegung profitiert, die auch in Deutschland für steigende Mitgliederzahlen in den Vereinen gesorgt habe.

Die Entwicklung weg vom reinen Gewichtheben hin zu einer eher lifestyleorientierten Freizeitbewegung - ohne den ganz großen Leistungsgedanken - habe dem Sport, nicht nur in den Vereinigten Staaten, wo die Mitgliederzahlen des nationalen Weightlifting-Verbandes in den vergangenen fünf Jahren von fünf auf 100.000 geradezu explodiert seien, enorm gutgetan.

Aber auch für das klassische Gewichtheben sieht Eric Schneidenbach nicht schwarz. Vorausgesetzt man hat Mut zu weiteren Veränderungen. "Also schauen wir zum Beispiel mal zum Skisport, oder schauen wir mal in diese Wintersportarten, da gibt es meistens beispielsweise eine Leadersbox." Das heißt, die TV-Präsentation könnte verbessert werden, damit z.B. auch Zuschauer, die nicht immer gleich den genauen Durchblick haben, die Ergebnisse besser verstehen.

Taktische Feinheiten

"Beim Gewichtheben haben Sie manchmal die Situation, dass Sie, wenn Sie nicht wirklich gebannt die Infografiken verfolgen, nicht wirklich wissen, wer gerade führt. Das ist sicherlich so einer dieser Punkte. Sicherlich sind wir in vielen Punkten auch noch sehr traditionell, gerade wenn ich jetzt mal an den sogenannten Aufmarsch der Athleten denke. Da kommen alle Sportler in Reih und Glied auf die Bühne marschiert, werden nacheinander vorgestellt, winken freundlich, treten einen Schritt vor und danach marschieren sie wieder ab. Das ist sicherlich alles ein bisschen zeitgemäßer zu gestalten."

"Also, wer bei so einer Weltmeisterschaft schon mal live dabei war, der wird sagen, dass Gewichtheben verdammt interessant ist. Und dass man das Ganze auch nachvollziehen kann." David Kurch ist Bundestrainer der Männer. Der 35-jährige Suhler kam als Kind zum Gewichtheben, weil er sich fürs Fußballspielen ein bisschen zu klein vorkam. Sein Vater war Ringer und von da war der Schritt zu den Gewichthebern nicht mehr weit.

"Es wird immer von unten nach oben gehen. Das wird sich nicht groß ändern im Gewichtheben. Aber, wenn man mitbekommt, was der Zuschauer auch mal live transportiert bekommen muss: Wie die Sportler sich vorbereiten. Wie die Taktik eigentlich im Gewichtheben ist. Also beim Fußball ist es offensichtlich, im Gewichtheben nicht. Aber da geht’s um Steigerungsprozesse. Wer wie steigert. Wie Athleten vielleicht auch über so eine Zwei-Minuten-Pause wieder ausgekontert werden, damit sie sofort wieder an die Hantel müssen und nicht Zeit haben, um sich zu regenerieren."

Gesundheitsaspekt im Vordergrund

Genau wie Geschäftsführer Eric Schneidenbach möchte auch Bundestrainer David Kurch das angestaubte Image des Gewichthebens aufpolieren, um den "Sport aus der Ecke" zu holen. Um weg von der ewigen Dopingdiskussion zu kommen, betont auch Kurch den trendigen Gesundheitsaspekt des Gewichthebens. Wenn man den Sport richtig betreibe, sei es ein exzellentes Ganzkörpertraining. Durch die Komplexität, die in der Bewegungsgenauigkeit liege, werde das auf den ersten Blick vielleicht etwas monoton wirkende, immer wiederkehrende "Von-unten-nach-oben" trotzdem nie langweilig.

Der Gewichtheber David Kurch im Jahr 2011. Heute ist er Bundestrainer. (imago/Gustavo Alabiso)

"Und dadurch hat man eigentlich immer wieder den Antrieb weiterzumachen. Weiterzumachen und besser zu werden. Auch wenn man jetzt nicht unbedingt die 150 Kilo über den Kopf hält, sondern vielleicht nur 60 Kilo. Aber man findet immer was, was man besser machen kann. Und das ist, glaube ich, auch der Reiz, den viele Damen auch schätzen. Da ist es wirklich so, dass wir momentan wirklich die Hälfte – Tendenz steigend – Frauen an der Hantel sehen", sagt BVDG-Geschäftsführer Eric Schneidenbach.

Die Vorteile liegen auf der Hand: "Es ist ein sehr effektives Training, ein sehr zielführendes Training. Und ersetzt oder übertrifft auch im großen Maße dieses klassische Zwei-Stunden-Fitnessstudio-Training oder hat auch wesentlich positivere Auswirkungen auf den körperlichen Zustand, als jetzt eine halbe Stunde Joggen zu gehen."

Training für Europameisterschaft

Im Berliner Olympiastützpunkt feilen die Gewichtheber der Nationalmannschaft weiter an ihren Bewegungsabläufen. Vor der Mittagspause hat Jürgen Glor seine Schützlinge noch einmal richtig heiß gemacht. Chantal Schreibers nächstes Ziel ist die Europameisterschaft. Nach einer Ausbildung zur Groß- und Außenhandelskauffrau macht die 20-Jährige jetzt gerade ihr Fachabitur.

"Ich hab vorher Wasserspringen gemacht und war hier auf der Sportschule. Ich hab dann dort aufgehört und nach einer anderen Alternative gesucht. Und seitdem bin ich nicht mehr aus der Halle rausgekommen."

Das Faszinierend daran ist für Chantal, "dass man halt selber über seine Stärken und Schwächen hinauswachsen kann. Dass man an sich selber messen kann, ob man besser wird oder nicht. Und halt mit sich selbst auseinandersetzen muss."

Chantal Schreiber wechselte mit 13 zum Gewichtheben. Dadurch, dass sie vorher sieben Jahre als Wasserspringerin aktiv war, hatte sie schon damals eine gute Körperstabilität, die ihr den Umstieg erleichterte. Die Norm für die Europameisterschaft in ihrer Gewichtsklasse sind 210 Kilo im Zweikampf. Sie hat sich vorgenommen, die Qualifikation mit 93 Kilo im Reißen und 117 im Stoßen zu schaffen. An diesem Vormittag hatte Chantal Schreiber, die in der Bundesliga auch gegen Männer antritt, für ihre Übungsserien Eisenscheiben mit 80 Kilo fürs Reißen und 95 fürs Stoßen auf die Langhantel gesteckt. Richtig zufrieden ist sie nicht.

Leistungskader und Sportsoldat

Auf die Frage, an was sie gerade arbeitet, sagt sie: "Auf jeden Fall Körperspannung generell. Weil das merkt man halt so im Hocksitz, das ist alles noch ein bisschen wackelig und nicht gleich fest und konsequent, sondern gibt´s halt schon mal ein paar Wackler. Das dürfen halt nicht sein, weil dann kriegt man so einen Schlag rein und schwups ist die Hantel unten."

Doch ewig kann auf diesem Niveau niemand Leistungssport betreiben. "Männer machen es meist länger als Frauen. Frauen schon so Mitte 20, vielleicht auch Ende 20, je nachdem, wie es halt läuft. Und die Männer schon 30, 35, je nachdem. Es kommt halt auch drauf an, was man für eine Perspektive hat und wie es weitergeht. So wie Robert und Micha, die sind bei der Bundeswehr. Die haben perfekte Voraussetzungen dafür, das länger zu machen. Aber andere wiederum müssen auf jeden Fall arbeiten gehen. Und dann muss man halt gucken, wie es funktioniert."

"Wenn ich jetzt noch acht Stunden arbeiten müsste, in dem Job, den ich gelernt hab, das ist Industriemechaniker und danach noch trainieren." Im Gegensatz zu Chantal Schreiber braucht sich ihr Nationalmannschaftskollege Robert Joachim nicht den Kopf darüber zu zerbrechen, wie man Leistungssport und Beruf unter einen Hut bekommt. "Das geht, aber da entstehen dann keine Bestleistungen mehr. Also in der Ausbildung hab ich halt schon gemerkt, das zieht halt sehr an den Kräften. Dass man denn abends nach Hause kommt, etwas isst und dann eigentlich nur noch schläft, wenn man denn um halb sechs wieder aufstehen muss."

Solange der 31-Jährige nicht aus dem Nationalkader rutscht, hat er seinen Platz als Sportsoldat in der Sportfördergruppe der Bundeswehr sicher. "Durch die Bundeswehr haben wir halt eine schöne Möglichkeit, unseren Sport zu machen und auch finanziell abgesichert zu sein. Über Sponsoren ist es schwer, da was ranzukriegen. Es ist leider nicht so wie beim Fußball. Das wäre nicht schlecht. Ist halt nicht so."

Kritik an Sportförderung

Deutschland gibt inzwischen pro Jahr rund 190 Millionen Euro für den Spitzensport aus. Die Steuergelder werden dafür eingesetzt, dass sich Athleten wie z.B. Robert Joachim, der bei der vergangenen Europameisterschaft Silber holte, voll auf den Sport konzentrieren können.

Ist das Geld gut angelegt? Das für den Sport zuständige Innenministerium will vor allem Medaillen sehen, um die hohen Ausgaben vor den immer zahlreicher werdenden Kritikern des betrugsanfälligen Leistungssportsystems zu rechtfertigen. Medaillen sind im Sport immer noch die Währung, die zählt.

Mit der umstrittenen Spitzensportreform sollen Medaillenpotenziale noch stärker als bisher gefördert werden. Das heißt, der Druck auf Verbände, Trainer und Funktionäre zu liefern, steigt immer mehr. Bleiben Medaillen aus, wird der Geldhahn zugedreht. Planstellen und Startplätze werden gestrichen, Trainingshallen geschlossen. Und so weiter und so fort.

Olympisches Gold in Peking

Olympische Spiele 2008 in Peking. Die Entscheidung in der Superschwergewichtsklasse. Matthias Steiner ist eine Erscheinung: Gewaltige Beinmuskeln, kugelrunder Bauch, massives Doppelkinn. Der 1,83 Meter große Österreicher, der inzwischen für Deutschland startet, distanziert mit 203 Kilogramm im Reißen und 258 im Stoßen die gesamte Konkurrenz.

Nach 16 Jahren bedeutet das wieder einmal Olympiagold für einen deutschen Gewichtheber. In Deutschland sind Gewichtheber normalerweise keine Millionäre wie der iranische Superstar Hossein Rezah Zadeh. Doch Olympiasieger – ganz gleich in welcher Sportart - sind auch hierzulande extrem gefragt: Talkshows, Empfänge beim Bundespräsidenten, Werbeverträge. Das war plötzlich die neue Welt, in der sich der gelernte Installateur nach seinem sportlichen Erfolg bewegte. Jetzt wisse er, wie es sich anfühlt, ein Fußallstar zu sein. Und, es solle ordentlich in der Kasse klingeln, sagte Matthias Steiner damals der Zeitung "Die Welt".

Gewichtheber Matthias Steiner bei einer Pressekonferenz (picture alliance / Hans-Joachim Rech)

Seit seinem 18 Lebensjahr ist Matthias Steiner insulinpflichtiger Typ-1-Diabetiker. Weil seine Bauspeicheldrüse kein Insulin mehr produziert, fehlt das Hormon, um den Hauptenergieträger des menschlichen Körpers, die Glukose, vom Blut in die Muskeln zu transportieren. Würde Matthias Steiner kein Insulin von außen zuführen, würde sein Blutzucker ungebremst ansteigen. Er hätte er keine Überlebenschance. Insulin ist überlebenswichtig, ein anaboles Hormon, das den Stoffwechsel regelt und dazu führt, dass man Muskelmasse aufbaut.

"Es liegt mir fern, eine Sportart oder einen Bereich generell unter Verdacht zu stellen. Es ist allerdings in der Tat so, dass man viele Sachen leider nicht so nachweisen kann," sagt Robert Margerie. Er ist Facharzt für Innere Medizin und Anti-Doping-Beauftragter des Landessportbundes Berlin.

"In der Bodybuilding-Szene z.B. gibt es keine wirklichen Kontrollen. Das ist anders als in der Gewichtheber-Szene. Deshalb gibt es ja diese positiven Fälle. Deshalb sind ja da Sportler gesperrt worden, weil man eben Missbrauch nachgewiesen hat."

Doping mit Insulin?

Aber ließe sich ein Insulinmissbrauch überhaupt nachweisen? Gesunde Menschen haben das Hormon sowieso schon im Körper. Insulinpflichtige Diabetiker könnten sich in einem Leistungssport wie Gewichtheben, in dem es um den schnellen Aufbau großer Muskelmasse geht, gegenüber der gesunden Konkurrenz gewaltige Wettbewerbsvorteile verschaffen. Sie müssten bei gesteigerter Kohlenhydratzufuhr nur die Insulinzufuhr entsprechend erhöhen, um sich einen uneinholbaren Vorteil zu verschaffen. Theoretisch hätte auch Matthias Steiner Insulin in einem Übermaß einsetzen können, um noch mehr Muskelmasse aufzubauen, scheinbar völlig legal.

Robert Margerie: "Aufgrund seiner Diagnose hätte er eine therapeutische Ausnahmegenehmigung erhalten von seinen behandelnden Ärzten und hätte dann eben Insulin einsetzen können, ohne dafür des Dopings verdächtigt zu werden."

Für Menschen, die keine insulinpflichtigen Diabetiker sind, ist es gesundheitlich extrem gefährlich, diese Hormon zu zuführen, erklärt Margerie. "Na der muss extrem aufpassen, dass er nicht unterzuckert, mit allen Schwierigkeiten, die das haben kann: bis hin zur Ohnmacht, bis zum Koma. Das ist sehr gefährlich, in den Regelkreis einzugreifen und den Blutzucker zu senken. Wenn er allerdings das kontrolliert und entsprechend auch Kohlenhydrate und Eiweiße zuführt, d.h., sich entsprechend vermehrt Nahrung zuführt, kann man das sicherlich titrieren und dadurch einen anabolen, also einen muskelaufbauenden Effekt erzielen."

Bessere Zeiten für Gewichtheber

Am Berliner Olympiastützpunkt haben die jungen Nachwuchsgewichtheber und -heberinnen ihr lockeres Lauftraining beendet. Auf dem Weg in die Umkleidekabine wird geflachst und gelacht. Ich muss an Eric Schneidenbach, den Geschäftsführer des Bundesverbands Deutscher Gewichtheber, denken und an die Worte des Bundestrainers David Kurch: Wie engagiert und überzeugend die beiden von neuen, besseren Zeiten für den schönen Sport Gewichtheben gesprochen haben.

Welchen Weg werden die jungen Gewichtheber vom Prenzlauer Berg nehmen? Vieles scheint gut gemeint, aber bleibt doch widersprüchlich, vage und schwer durchschaubar. Wer meint es ernst mit der Wahrheit? Und kann man in einer Sportart, auf der ständig ein Generaldopingverdacht lastet, wirklich glücklich werden?