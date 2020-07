Kulturnachrichten

Sonntag, 5. Juli 2020

Neustart am La Fenice in Venedig Am Opernhaus La Fenice in Venedig kann wieder vor Publikum gespielt und gesungen werden. Nach monatelanger Coronapause feiert das Theater den Neustart an diesem Sonntag mit einem Konzert mit Chor und Orchester. Das Haus hat die Aufführung den Venezianern, der Lagunenstadt und den medizinischen Helfern im Kampf gegen die Covid-19-Krankheit gewidmet, erklärte Intendant Fortunato Ortombina. Auf dem Programm steht die "Fanfare for a Common Man" des US-Komponisten Aaron Copland. Außerdem sind Stücke von Claudio Monteverdi, Giovanni Gabrieli und Johann Sebastian Bach vorgesehen.

In den kommenden Tagen folgen auch Opernabende. Statt rund 1000 Gästen könnten aktuell nur rund 300 Menschen in den Saal.

Britischer Schauspieler Earl Cameron gestorben Der britische Schauspieler Earl Cameron ist tot. Der TV- und Filmstar, der als einer der ersten schwarzen Schauspieler in Großbritannien Erfolge feiern konnte, starb im Alter von 102 Jahren, teilte seine Familie mit. Der im britischen Überseegebiet Bermuda geborene Cameron startete seine Leinwandkarriere 1951 mit einer Hauptrolle in dem Film "Pool of London". 1965 übernahm er einen kleineren Part in dem James-Bond-Film "Feuerball", 1973 war er in dem Film "A Warm December" des Regisseurs Sidney Poitier zu sehen. Auch in der populären britischen TV-Serie "Doctor Who" wirkte er mit. Zahlreiche Schauspieler und Politiker bekundeten nach Camerons Tod ihre Anteilnahme. Der "Guardian" würdigte ihn als "Großbritanniens ersten schwarzen Filmstar". Bermudas Regierungschef David Burt sagte, der gesamte Inselstaat feiere "das lange und bemerkenswerte Leben" des Schauspielers.

Barcelonas Sagrada Familia öffnet wieder Die Kirche Sagrada Familia in Barcelona hat nach fast vier Monaten Schließung wegen der Coronapandemie erstmals wieder ihre Pforten geöffnet. An diesem und am kommenden Wochenende dürfen exklusiv Mitarbeiter des Gesundheitswesens, der Sicherheitskräfte und sozialer Einrichtungen als Dank für ihren Einsatz die weltberühmte Basilika des Architekten Antonio Gaudi besuchen. In einer zweiten Phase sollen die Einwohner Barcelonas wieder Zutritt erhalten, hieß es. Eine allgemeine Öffnung sei erst ab Januar geplant.