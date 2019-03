Kulturnachrichten

Mittwoch, 27. März 2019

Neuseeländische Buchkette hebt Boykott auf In Neuseeland hat die größte Buchhandelskette Whitcoulls die Bücher des umstrittenen kanadischen Bestseller-Autors Jordan Peterson wieder in die Regale gestellt. Nach dem rassistisch motivierten Anschlag in Christchurch mit 50 Toten hatte der Buchhändler "12 Rules for Life. Ordnung und Struktur in einer chaotischen Welt" und andere Peterson-Bücher weggeräumt. Dafür gab es Lob, aber auch viel Kritik. Der Psychologie-Professor Peterson hat einen eigenen YouTube-Kanal mit knapp zwei Millionen Abonnenten. Die "New York Times" bezeichnet ihn als aktuell "einflussreichsten Intellektuellen der westlichen Welt". Seit den Anschlägen von Christchurch kursiert im Internet ein Foto des 56-Jährigen, auf dem er mit einem Mann posiert, der ein T-Shirt mit dem Aufdruck "Ich bin ein stolzer Islamhasser" trägt. Was Whitcoulls nun veranlasst hat, seinen Bann gegen Peterson zu widerrufen, wollte das Unternehmen nicht erklären.

Asli Erdogan wirft türkischer Regierung Faschismus vor Die türkische Schriftstellerin Asli Erdogan hat der Regierung ihres Heimatlandes unmenschliches Vorgehen gegen Kritiker vorgeworfen. "Vielleicht ist nun wirklich die Zeit gekommen, das Wort Faschismus zu benutzen", sagte die 52-jährige Autorin und Journalistin am Dienstagabend in Frankfurt am Main anlässlich der Veröffentlichung der deutschen Übersetzung ihres Romans "Das Haus aus Stein".

Über inhaftierte Journalisten und Schriftsteller werde wenigstens noch berichtet, sagte Erdogan. Aber auch andere Berufsgruppen wie Ärzte oder Anwälte würden in der Türkei verfolgt. Im Gefängnis säßen auch viele Schüler und Studenten, über die niemand berichte. Erdogan saß nach dem gescheiterten Militärputsch 2016 fast ein halbes Jahr lang im Gefängnis. Wegen angeblicher Propaganda für eine terroristische Vereinigung droht ihr lebenslange Haft. Seit Oktober 2017 lebt sie in Frankfurt am Main.

Goethe-Institut gründet Ableger auf Mallorca Eine entsprechende Kooperationsvereinbarung unterzeichneten die Leiterin des Kulturzentrums Casa Planas und die Direktorin des Goethe-Instituts Barcelona, wie die "Mallorca Zeitung" berichtete. Das seit 2015 in Palma bestehende Zentrum Casa Planas solle zu einer "Kulturgesellschaft" des deutschen Kultur- und Sprach-Instituts werden, hieß es. Die Zusammenarbeit umfasst ein Residenzprogramm, bei dem deutsche Kreative und Intellektuelle sich für einen Aufenthalt in Casa Planas bewerben können. Das Programm wird mit 1.000 Euro bezuschusst und soll im Laufe des Jahres starten. Ebenso seien ein interdisziplinäres Kulturfestival mit mallorquinischen und deutschen Teilnehmern sowie kleinere Festivals geplant. Darüber hinaus werden wöchentlich deutsche Filme im Original mit spanischen Untertiteln gezeigt.

Karlsmedaille für Studierendennetzwerk Erasmus Die Karlsmedaille für europäische Medien geht in diesem Jahr an das Studierendennetzwerk Erasmus. In einer Zeit, in der die Stimmen gegen ein einheitliches Europa immer lauter würden, trete das Netzwerk Erasmus öffentlich für ein gemeinsames Europa ein, hieß es zur Begründung. Es brauche weltoffene und neugierige junge Menschen, die für ein einheitliches Europa und seine Werte einstehen. Der Preis wird am 23. Mai im Aachener Rathaus übergeben

Umweltpreisträgerin Inge Sielmann gestorben Die Naturschützerin Inge Sielmann, Witwe des Tierfilmers Heinz Sielmann, ist tot. Sie starb am Montag in ihrer Heimatstadt München im Alter von 88 Jahren, wie die Heinz Sielmann Stiftung am Dienstag in Duderstadt bekanntgab. Inge Sielmann hatte ihren 2006 verstorbenen Mann auf vielen Dokumentationsreisen begleitet und sich für den Umwelt- und Naturschutz engagiert. Sie war Ehrenvorsitzende der Heinz-Sielmann-Stiftung, die sie mit ihrem Mann 1994 gegründet hatte. 2017 wurde Inge Sielmann mit dem Deutschen Umweltpreis der Deutschen Bundesstiftung Umwelt ausgezeichnet. Sie erhielt die Ehrung für ihr Engagement um das "Grüne Band", durch das die rund 1.400 Kilometer lange ehemalige innerdeutsche Grenze für die Pflanzen- und Tierwelt erhalten werden konnte.

Bund soll zwei Bilder als NS-Raubgut zurückgeben Der Bund soll zwei Gemälde als NS-Raubgut an die Erben zurückgeben. Das hat die beratende Kommission für die Rückgabe NS-verfolgungsbedingt entzogener Kulturgüter am Dienstag in Magdeburg bekannt gegeben. Es werde eine Rückgabe der im Bundesbesitz befindlichen Werke "Ansicht des Zwingergrabens in Dresden" und "Ansicht der Karlskirche zu Wien" des als Canaletto bekannten italienischen Landschaftsmalers Bernardo Bellotto an die Erben von Max James Emden empfohlen. Eine Begründung wurde zunächst nicht veröffentlicht. Aktuell befindet sich die "Karlskirche" als Leihgabe im Museum Kunstpalast in Düsseldorf und der "Zwingergraben" im Militärhistorischen Museum in Dresden.