Neujahrskonzert des RIAS Kammerchors Berlin Die Kraft der Liebe

Moderation: Ruth Jarre

Die Sängerinnen und Sänger des RIAS Kammerchors Berlin (Matthias Heyde)

"Theodora" von Georg Friedrich Händel ist ein Oratorium über die Kraft der Liebe, des Glaubens und der Freiheit. Mit diesem weniger pompösen als gefühlvollen Werk trat Justin Doyle erstmals im Neujahrskonzert mit dem RIAS Kammerchor und der Akademie für Alte Musik Berlin ans Pult in der Philharmonie Berlin.

Im Jahr 2017 wurde Justin Doyle designierter Chefdirigent des RIAS Kammerchors. Mit Beginn der Saison 2017/2018 hat er sein Amt angetreten, gerade ist sein Vertrag um fünf Jahre verlängert worden.

Händel-Pflege

Werke von Georg Friedrich Händel liegen Justin Doyle am Herzen. "Judas Maccabäus" sollte zu Neujahr 2021 eigentlich gegeben werden. Nun kann es keine Live-Konzerte geben, und so wird das Jahr musikalisch mit Händels "Theodora" eröffnet, aufgenommen am 1. Januar 2017. Dieses Oratorium ist auch im großen und vielseitigen Oeuvre von Händel etwas Besonderes. 1750 erlebte es seine Uraufführung, danach erstmal nur zwei weitere Aufführungen - es fiel durch beim Londoner Publikum. Einer der Gründe dafür dürfte gewesen sein, dass die Londoner von Händel mehr Glanz und Pomp erwartet hatten und weniger zurückhaltende Innerlichkeit.

Innigkeit statt Pomp

Doch gerade dadurch wirken viele der Chöre, Arien und Duette eben auch besonders ergreifend. Immerhin geht es um die Geschichte einer frühchristlichen Märtyrerin, die gemeinsam mit ihrem Geliebten in den Tod geht. Und schon Felix Mendelssohn Bartholdy schrieb über Händels "Theodora": "Einiges darin, z.B. den Schlusschor, kann man schöner von Händel nicht hören."

Philharmonie Berlin

Aufzeichnung vom 01.01.2017

Georg Friedrich Händel

"Theodora", Oratorium in drei Teilen für Soli, gemischten Chor und Orchester HWV 68

Fflur Wyn, Sopran

Anna Stéphany, Mezzosopran

Tim Mead, Altus

Robert Murray, Tenor

Roderick Williams, Bass



Akademie für Alte Musik Berlin

RIAS Kammerchor Berlin

Leitung: Justin Doyle

ca. 21.05 Konzertpause

"Wir sind wie eine Familie"

Justin Doyle im Gespräch mit Ruth Jarre