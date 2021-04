Kulturnachrichten

Freitag, 16. April 2021

Neues Theaternetzwerk für Digitalität gegründet 15 deutschsprachige Theater haben ein neues Netzwerk für Digitalität gegründet. Ziel des "theaternetzwerk.digital" sei es, Wissen und Erfahrungen im Bereich Digitaltheater und Theaterdigitalisierung auszutauschen. Die Dortmunder Akademie für Theater und Digitalität und das Staatstheater Augsburg sind die Initiatoren des Netzwerkes. Auch innerhalb von Kunst und Kultur entscheide eine erfolgreiche Digitalisierung über Sein oder Nichtsein. Es gehe um künstlerische Prozesse, als auch um Arbeits- und Produktionsabläufe. "Es ist unser gemeinsames Anliegen, diesen Prozess selbstständig und produktiv zu gestalten. Und es ist unser gemeinsames Ziel, dabei so viele Theater wie möglich an dem gewonnenen Wissen und den Erfahrungen teilhaben zu lassen", so Tobias Ehinger, Geschäftsführender Direktor Theater Dortmund. Derzeit sind insgesamt fünfzehn Theater beteiligt, darunter Stadt- oder Staatstheater, aber auch private und freie Theater aus Deutschland, Österreich und der Schweiz.

Mads Nissen erhält World Press Photo Award Der dänische Fotograf Mads Nissen erhält den World Press Photo Award 2021 für das Foto einer Umarmung unter Corona-Bedingungen. Es trägt den Titel „Die erste Umarmung“. Auf dem Foto ist eine brasilianische Rentnerin zu sehen – in dem Moment, in dem sie nach langer Isolation von einer Pflegerin ihres Heims in Sao Paulo in die Arme genommen wird. Die beiden werden durch einen transparenten Plastikvorhang getrennt, dessen gelber Saum sich so legt, dass er aussieht wie ein Flügelpaar. Der World Press Photo Award gilt als prestigeträchtigste Auszeichnung in dem Bereich. In diesem Jahr hatten 4.315 Fotografinnen und Fotografen insgesamt fast 75.000 Fotos eingereicht.

Michelangelos David aus dem 3D-Drucker Zur Weltausstellung in Dubai wird Italien ein lebensgroßes Replikat von Michelangelos David aus dem 3D-Drucker schicken. Der "digitale Zwilling" der Monumentalstatue, die in der Galleria dell'Accademia in Florenz steht, sei eine Premiere, teilte die verantwortliche Firma Hexagon Italia mit. Allein zwei Wochen dauerte es, um die 5,2 Meter hohe Skulptur aus der Renaissance digital zu vermessen. Anschließend wurde ihre Kopie mit Hilfe von 3D-Druckern aus Acrylharz-Blöcken erstellt. Kunsthandwerker und Restauratoren gaben dem falschen David dann den letzten Schliff. Davids Doppelgänger, der einschließlich seines Sockels nur 550 Kilogramm wiegt und damit rund zehn Mal leichter ist als das aus einem einzigen Marmorblock gehauene Original, wird voraussichtlich Ende April im italienischen Expo-Pavillon in Dubai eintreffen. Dort wird er dann für die Dauer der Ausstellung vom 1. Oktober bis zum 31. März 2022 zu sehen sein.

Oscargewinner Roberto Benigni erhält Goldenen Löwen für Lebenswerk Der italienische Schauspieler und Regisseur Roberto Benigni erhält den Goldenen Löwen für sein Lebenswerk bei der Kinobiennale von Venedig. Benigni sei ein beispielloses Vorbild in Italiens Unterhaltung, teilte der Direktor der Internationalen Filmfestspiele von Venedig, Alberto Barbera, mit. Bekannt wurde Benigni durch den Film "Das Leben ist schön" aus dem Jahr 1997, in dem er Regie führte und die Hauptrolle spielte. Das Werk wurde mit mehreren Oscars ausgezeichnet. Die 78. Ausgabe der Filmfestspiele ist in diesem Jahr vom 1. bis 11. September geplant.

Sotheby's erste NFT-Auktion erlöst 16,8 Millionen Dollar Die erste Sotheby's-Auktion von Kunstwerken auf Grundlage der neuartigen NFT-Technologie hat 16,8 Millionen Dollar eingebracht. Versteigert wurde am Mittwoch in New York unter anderem eine Serie mit dem Titel "Cube" des Künstlers Pak, zu der unzählige Dateien animierter Illustrationen gehören. NFT steht für Non-Fungible Token: ein virtuelles Gut, das einmalig und nicht austauschbar ist. Das System basiert wie Kryptowährungen auf der Blockchain-Technologie. Im Gegensatz zu Kryptowährungen ist ein NFT aber einzigartig und gewissermaßen ein virtuelles Sammlerstück. Um NFTs ist zuletzt ein wahrer Hype ausgebrochen. Die Technologie war zuletzt bei der Versteigerung der Werke des Künstlers Beeple im Auktionshaus Christie's vor rund einem Monat in den Fokus geraten. Beeples digitale Collage "Everydays: The First 5000 Days" wurde für einen Rekordpreis von 69,3 Millionen Dollar versteigert.

Neues Förderprogramm für verfolgte Studierende Das Auswärtige Amt und der Deutsche Akademische Austauschdienst (DAAD) starten ein neues Förderprogramm für im Ausland verfolgte Studierende. Das Hilde-Domin-Programm solle "akademische Schutzräume für Studierende und Promovierende schaffen, die in ihren Heimatländern bedroht oder verfolgt werden", erklärte Außenminister Heiko Maas (SPD). Benannt ist das Programm nach der deutschen Lyrikerin jüdischen Glaubens, Hilde Domin (1909-2006), die aus Deutschland vertrieben wurde und jahrelang im Exil lebte. Die im Rahmen des Programms nominierten und ausgewählten Studierenden sowie Doktoranden werden laut DAAD in Studiengängen ihrer Wahl und individuellen Qualifikationen eingeschrieben und erhalten ein Stipendium, das die notwendigen Kosten des Studiums- beziehungsweise Forschungsaufenthalts deckt.