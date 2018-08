Neues Psychogramm der Peggy Guggenheim "Ich bin eine befreite Frau"

Annette Seemann im Gespräch mit Christian Rabhansl

"Mein Leben ging nur um Kunst und Liebe" - Die Kunstsammlerin und Mäzenin Peggy Guggenheim (Imago/Leemage)

Sie liebte Sonnenbrillen, Edelterrier, Kunst und Männer. Das Leben der Kunstsammlerin, Galeristin und Mäzenin Peggy Guggenheim war wild. Annette Seemann hat nun ein Buch über sie geschrieben.

Sie hatte eine Vorliebe für extravagante Kleidung und riesige, schmetterlingsflügelige Sonnenbrillen, Edelterrier, und vor allem: für zeitgenössische Kunst und Männer. Die Kunstsammlerin, Galeristin und Mäzenin Peggy Guggenheim. Der Besuch ihrer Sammlung in Venedig ist bis heute eine absolutes Must für jeden Reisenden und gehört offiziell zum historischen Kulturerbe der Stadt Venedig.

Morgen jährt sich ihr 126. Geburtstag. Die Journalistin und Übersetzerin Annette Seemann hat der Frau mit dem exzentrischen Leben ein Buch gewidmet, in dem sie den Werdegang nachvollzieht und dabei auch ein Psychogramm eines Menschen nachzeichnet, der alles, nur nicht langweilen wollte.

Geboren ist sie 1898 in New York, in eine steinreiche Familie - ihre Vorfahren waren unternehmerisch tätig und machten mit Rohstoff-Geschäften weltweit ein Vermögen. Aus diesem reichen Milieu Familie kommend, war für Peggy Guggenheim – zumal: als Frau – ein ruhiges Leben vorgesehen, in dem es vor allem darum ging, einen ebenbürtigen Ehemann zu finden.

Sie liebte die Abgründe

Sie ging nur ein Jahr lang auf eine Schule, ansonsten waren es Gouvernanten, die sie und ihre zwei Schwestern zu Hause unterrichteten. Doch Peggy Guggenheim hatte schon früh ein Gespür für die Gegensätze und entdeckte die Abgründe hinter der reichen, glamourösen Fassade der Familie. Ihr Vater hatte mehrere Geliebte, die repräsentativen Räume des elterlichen Hauses prallten auf die spartanischen Räume der Bediensteten.

Während des Ersten Weltkrieges fing sie an, sich zunehmend für Literatur und Kunst zu interessieren, arbeitete unter anderem in einer New Yorker Buchhandlung und lernte dort einen Personenkreis kennen, der sie bis an ihr Lebensende begleiten sollte.

Freunde und Affären

Sie hat sich mit vielen namhaften Künstlern umgeben, und mit fast allen eine Affäre gehabt: Ihre Freunde waren Marcel Duchamp , James Joyce, Hans Arp, Max Ernst, Djuna Barnes, Jean Cocteau, Samuel Beckett, Jackson Pollock und viele mehr.

Skandalträchtige Liebesaffären und zahlreiche Umzüge machten ihr Leben rastlos. Als Pionierin der klassischen Moderne schrieb sie als Galeristin, Mäzenin und Persönlichkeit Geschichte.

Annette Seemann: "Ich bin eine befreite Frau. Peggy Guggenheim"

Ebersbach & Simon, 2018

144 Seiten, 16,80 Euro