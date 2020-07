Neues Müllproblem Einmalmasken wegwerfen ist unsozial!

Von Thomas Wheeler

Einmalmaske auf dem Asphalt: Hier handelte jemand nach dem Motto "Ist mir doch egal", klagt Thomas Wheeler. (picture alliance / dpa / Uwe Zucchi)

Auf den Straßen und in Grünanlagen liegen sie massenhaft herum: Mund-Nasen-Masken zum Einmalgebrauch. Diesen Sondermüll einfach unterwegs zu "verlieren", ist ignorant und produziert einen riesigen Abfallberg, kritisiert Thomas Wheeler.

Es ist unfassbar: Da predigen Politiker und Virologen seit Monaten, dass wir aufeinander Rücksicht nehmen sollen. Und dann das: Jeden Morgen, wenn ich mit dem Rad zur Arbeit fahre, sehe ich überall Mund-Nasenschutz-Masken in der Gegend herumliegen. Die meisten davon Einwegmasken.

Das sind die Dinger, von denen einige Chlorverbindungen als Plastikschicht enthalten und damit eigentlich auch nicht in öffentliche Müllkörbe gehören. Das ist Sondermüll, der getrennt entsorgt werden müsste. Denn nach dem Gebrauch sind sie kontaminiert. Klar kann eine Maske auch schon mal versehentlich aus der Hosen- oder Jackentasche fallen.

Aber so viele wie ich schon auf Straßen, Bürgersteigen und in Grünanlagen gesehen habe, nein, die liegen da nach dem Motto "Ist mir doch egal". Sind die Verlierer des Sicherheitsattributs 2020 womöglich dieselben, die noch vor Monaten die Toilettenpapier- und Nudelbestände in den Supermärkten leer gekauft haben? Man könnte es fast meinen.

1,1 Millionen Tonnen pro Jahr

Es ist noch gar nicht lange her, da haben wir uns zu Recht über die unzähligen Einwegbecher für Kaffee und Tee aufgeregt, die überall weggeschmissen wurden. Und nun? Die Müllmenge für Atemschutz-, vor allem Einwegmasken wird noch deutlich größer.

Der vom Wirtschaftsministerium errechnete Bedarf von zwölf Milliarden pro Jahr sowie der größere Verbrauch von Einmalhandschuhen und weiterer Schutzkleidung sorgt nach Schätzungen des Hamburger Umweltinstituts für ein Abfallaufkommen von etwa 1,1 Millionen Tonnen pro Jahr.

Ein gigantisches Müllproblem, das lösbar wäre, wenn die Maskenhersteller nur Materialien nutzen würden, die nach der Verwendung wieder in biologische Kreisläufe zurückgeführt werden können.

Bisher ist das aber nicht so. Deswegen müssen wir verdammt aufpassen, dass wir unseren Planeten nicht noch mehr krank machen, um gesund zu bleiben.