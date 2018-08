Neues Gedicht für Alice-Salomon-Hochschule von Barbara Köhler "Als würde der Ort überhaupt keine Rolle spielen"

Barbara Köhler im Gespräch mit Sigrid Brinkmann

Fotomontage: Das Gedicht von Barbara Köhler nach der Fassadensanierung an der ASH Berlin (ASH Berlin)

Über Jahre prägte das Gedicht "Avenidas" von Eugen Gomringer die Fassade der Alice-Salomon-Hochschule in Berlin-Weissensee. Nun wird es mit einem Gedicht von Barbara Köhler übermalt. Es gehe dabei weniger um Zensur, als vielmehr um Wirkung im öffentlichen Raum, erklärt sie.

Fünf Jahre lang konnten Passanten auf der Fassade der Alice-Salomon-Hochschule in Berlin-Weissensee das Gedicht "Avenidas" von Eugen Gomringer lesen. Dann stießen sich Studentinnen an vermeintlich sexistischen Zeilen und es begann eine breit geführte Debatte über Sexismus und die Freiheit der Kunst.

Erwirkt wurde schlussendlich ein Kompromiss: Gomringers Gedicht wird nicht völlig zum Verschwinden gebracht. Es wird auf eine kleine Messingtafel gedruckt und am Haussockel angebracht. Auf die große Wand kommt nun ein Gedicht der Lyrikerin Barbara Köhler, die 2017 den Preis der Hochschule gewonnen hat.

Es handelt sich um ein Palimpsest

Für den Zeitraum von fünf Jahren werden ihre poetischen Zeilen das Gesicht der Hochschulfassade prägen. Das Gedicht grüßt die Vorübergehenden ausdrücklich, es wünscht "Bon dia" - einen guten Tag - und "good luck". Barbara Köhler erklärt, dass es ihr nicht schwergefallen sei, mit ihrem Gedicht das bestehende zu übermalen, da es zum Konzept passe.

Denn in gewisser Weise handle es sich hier um "ein Palimpsest, also eine Überschreibung, eine gängige literarische Technik, die auch in der Lyrik gelegentlich angewandt wird. Also dass es einen Subtext gibt, über den dann variiert oder kommentiert wird." Und hier sei der Subtext tatsächlich wörtlich genommen noch da, denn "in den Buchstaben sieht man die Fragmente des vorhergehenden Textes", so Köhler weiter.

Noch prangt das Gedicht "Avenidas" an der Fassade der Alice-Salomon-Hochschule (dpa-Zentralbild)

Leider sei die Debatte um das Gedicht so geführt worden, "als würde der Ort überhaupt keine Rolle spielen." Als sei es egal, "ob es in einem Buch steht oder an einer Hauswand. Es ging gar nicht primär um den Text", sondern darum, wie "dieser Text an diesem Ort, in diesem Umfeld wirkt".

Insofern war Köhler wichtig, wie sie selbst mit dem Umfeld umgeht, und weniger, wie "verhalte ich mich zu dem Text, als stünde der genauso in einem Buch". In der Debatte sei die ganze Diskussion dann unter dem Vorzeichen Zensur diskutiert worden. Man könne aber nicht von Zensur reden, erklärt Köhler, wenn lediglich ein Exemplar eines gut verbreiteten und anerkannten Textes an diesem speziellen Ort übermalt werde.

Die Lyrikerin Barbara Köhler (Patrick Seeger/dpa)

Zudem erklärt sie, dass sie sich bewusst dafür entschieden habe, das Gedicht in Versalien zu entwerfen, da es in dem Moment, in dem man Großbuchstaben nehme, unentschieden bleibe, ob das Wort eigentlich groß oder klein geschrieben werde, ob es sich also um eine Anrede oder um einen Verweis auf eine Person, eine Gruppe von Personen oder eine Einzelpersonen handle.

Wie wirkt ein Text im öffentlichen Raum?

Zum Schluss des Gesprächs sagt Köhler, dass sie sich keineswegs mehr Fassadengedichte im öffentlichen Raum wünsche. Denn Texte unterschieden sich, je nachdem ob sie vor zwei Augen oder vor aller Augen geschrieben stünden. Der Gomringer-Text funktioniere anders als öffentlicher Text.

"Ich denke, es ist eigentlich ein Gedicht, das geschrieben wurde für zwei Augen." Und dieses lasse sich nicht einfach eins zu eins vergrößern und in den öffentlichen Raum übertragen. Barbara Köhler hätte sich "gewünscht, dass es mehr darum gehe, was der Text mit dem öffentlichen Raum macht."