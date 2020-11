Kulturnachrichten

Donnerstag, 5. November 2020

Neues Forschungsprojekt zur Radikalisierung Wie junge Menschen sich radikalisieren, erforschen in den nächsten vier Jahren Wissenschftler in einem Verbundprojekt unter Leitung der Universität Duisburg-Essen (UDE). Dabei geht es um Radikalisierung im rechten, linken und islamistischen Spektrum. Ziel ist nach Angaben der Universität, Maßnahmen zu erarbeiten, um der Radikalisierung entgegen zu wirken. Die Politikwissenschaftlerin Susanne Pickel und der Integrationsforscher Haci-Halil Uslucan von der UDE untersuchen demnach mit Teams von vier weiteren Universitäten, wie sich die Radikalisierung des Islam, seine pauschale Ablehnung und antidemokratische Mobilisierung zunehmend eng verzahnen. Das Verbundprojekt wird mit 2,5 Millionen Euro vom Bundesforschungsministerium gefördert.

Jazzfest Berlin startet als Online-Veranstaltung Heute startet das Jazzfest Berlin, in diesem Jahr erstmals als reine Online-Veranstaltung. Im Mittelpunkt der 57. Ausgabe stehen die Avantgarde-Szenen aus New York und Berlin, wie die Berliner Festspiele mitteilten. An den vier Festivaltagen werden bis Sonntag mehr als 24 Stunden Konzerte im Livestream auf der Plattform Arte Concert gezeigt. Alle 27 Auftritte werden als Video und teilweise auch live im Rundfunk übertragen. Eröffnet wird das Festival mit einer Gesprächsrunde von Musikern aus dem Berliner Kulturquartier silent green über Herausforderungen in Corona-Zeiten und die Auswirkungen der Wahl in den USA. In Zusammenarbeit mit ARD und Deutschlandfunk Kultur zeigt das Festival erstmals Studio-Konzerte aus acht Funkhäusern.

Fitzek über US-Wahl: "Drehbuchartige Dramaturgie" Der Wahlkrimi in den USA wäre aus Sicht von Autor Sebastian Fitzek (49, "Das Paket") zu unrealistisch für einen fiktionalen Politthriller. "Der Präsident, der in den Umfragen hinten liegt und kurz vor der Wahl an einem Virus erkrankt, das er geleugnet hat, erklärt sich vorzeitig zum Sieger. Und am Ende der Zitterpartie könnte ein Gericht, das er vor der Wahl strategisch neu besetzt hat, entscheiden. Das sind Wendungen, die dir kein Lektor durchgehen lassen würde", sagte Fitzek der Deutschen Presse-Agentur. Fitzek führt mit seinem Psychothriller "Der Heimweg" die aktuellen Bestsellerlisten an.

Weniger TV-Zuschauer bei US-Wahlberichterstattung Trotz einer hohen Wahlbeteiligung sind die Einschaltquoten bei der US-Präsidentschaftswahl gesunken. Nach Angaben des Marktforschungsunternehmen Nielsen Company schauten sich etwa 56,9 Millionen US-Bürger die Auszählung am Dienstagabend auf einem von 21 Fernsehsendern an. 2016 waren es noch 71,4 Millionen Zuschauer gewesen. Fox News hatte mit 13,6 Millionen die meisten Zuschauer, gefolgt von CNN mit 9,1 Millionen und MSNBC mit 7,3 Millionen, teilte Nielsen mit. Dahinter liegen die Sender ABC, NBC, CBS und Fox.

"Fiktiver Unternehmerlohn" für Einnahmeausfälle Um die Einnahmeausfälle der Kultur- und Veranstaltungsbranche auszugleichen, sollen die Betroffenen während des Teil-Lockdowns im November vom Staat einen "fiktiven Unternehmerlohn" erhalten. Wie Regierungssprecher Seibert in Berlin ankündigte, sollen Kulturunternehmen 75 Prozent ihres Umsatzes als direkte Hilfe bekommen. Solo-Selbstständige könnten dabei wahlweise den Umsatz des Novembers 2019 oder ihren monatlichen Durchschnittsverdienst des Vorjahres zugrunde legen. Staatliche Hilfen gebe es auch für diejenigen, die indirekt von den coronabedingten Schließungen betroffen seien, betonte Seibert. Anspruchsberechtigt seien alle Unternehmen, die regelmäßig 80 Prozent ihrer Umsätze mit Einrichtungen erzielten, die jetzt geschlossen seien.

Dieter Hallervorden geht gegen Theaterschließung vor Der Kabarettist Dieter Hallervorden will die coronabedingte Schließung seines Berliner Schlosspark Theaters nicht hinnehmen und hat einen Eilantrag beim Verwaltungsgericht eingereicht. Der 85-Jährige bestätigte heute einen entsprechenden Bericht der Frankfurter Allgemeinen Zeitung. Er halte die politische Entscheidung für unverhältnismäßig und in Teilen für rechtswidrig, sagte Hallervorden der Deutschen Presse-Agentur. Er berufe sich dabei auf die Freiheit der Kunst, die im Gegensatz zur Freiheit der Berufsausübung keine Einschränkungen kenne. Wann das Gericht über den Antrag entscheidet, ist noch unklar. Laut Infektionsschutzverordnung des Landes Berlin sind unter anderem Konzerte und Theateraufführungen vor Publikums seit dieser Woche bis Ende November verboten.

Grönemeyer: Reiche sollten die Kultur unterstützen Der Sänger Herbert Grönemeyer hat die Reichen in Deutschland aufgerufen, die von der Corona-Krise hart getroffene Kunst- und Kulturszene zu unterstützen. Eine Gesellschaft sei wie eine Familie, sagte der Musiker der Wochenzeitung "Die Zeit". Nicht nur die Regierung, auch eine Gesellschaft, eine Familie müsse sich bewegen und handeln und tun, was sie könne. Der Zeitpunkt für den ersten Schritt sei jetzt, sagte der 64-Jährige. Kultur stütze die Menschen in Verzweiflung und Trauer wie bei ihrer Lust und Freude. Sie sei wesentlicher Teil des gesellschaftlichen Lebens. Wenn sich die Wohlhabendsten bereit erklären, zwei Mal im Jahr 50.000 bis 150.000 Euro zu spenden, stünden ad hoc circa 200 Milliarden Euro pro Jahr bereit, so Grönemeyer.