Kulturnachrichten

Donnerstag, 4. November 2021

Neues Auswahlverfahren für deutschen ESC-Beitrag Das Auswahlverfahren für den deutschen Beitrag beim Eurovision Song Contest (ESC) hat sich geändert. In einem ersten Schritt können sich ab sofort Künstler, die bei dem Wettbewerb im kommenden Mai im italienischen Turin auf der Bühne stehen wollen, mit einem eigenen Lied bewerben, wie der Norddeutsche Rundfunk in Hamburg mitteilte. Außerdem suchen die Radiopopwellen der ARD (Antenne Brandenburg, Bayern 3, Bremen Vier, HR 3, MDR Jump, NDR 2, SR 1, SWR 3 und WDR 2) Musiker aus. Eine Jury bestimmt aus diesen Künstlern die besten fünf. Diese treten voraussichtlich im März in einem Wettbewerb gegeneinander an. In den dritten Programmen soll im Radio, im Fernsehen und im Internet erstmals ein ESC-Tag stattfinden, an dem über die Lieder abgestimmt werden kann. Wer sich dabei durchsetzt, vertritt Deutschland beim ESC.

Facebook-Whistleblowerin fürchtet um Sicherheit Nachdem sich Facebook-Whistleblowerin Frances Haugen an die Öffentlichkeit gewandt hat, sorgt sie sich um ihre Sicherheit. Sie befürchte, dass Leute Gerüchte über sie verbreiten könnten, die irgendjemanden radikalisierten, sagte Haugen der Deutschen Presse-Agentur. So stoße sie bei Twitter auf extreme Ideen über sich. Sie sei auch um ihre Familie besorgt: "Ich lese Bedrohungs-Analysen über Leute, die sich im Dark Web über meine Mutter unterhalten." Die frühere Facebook-Mitarbeiterin Haugen hatte eine große Sammlung interner Unterlagen heruntergeladen und dem US-Kongress, Behörden sowie ausgewählten Medien zur Verfügung gestellt. Die Informationen belegen ihr zufolge, dass der Konzern Profite über das Wohl seiner Nutzer stellt. So seien interne Hinweise auf für Nutzer schädliche Entwicklungen ignoriert worden. Facebook weist die Vorwürfe zurück. Als sogenannte Whistleblowerin, die Fehlverhalten anprangert, genießt Haugen Schutz nach US-Recht.

Stärkere Mediensucht bei Kindern in der Pandemie Krankhaftes Computerspielverhalten und Social-Media-Sucht haben bei Kindern und Jugendlichen in der Corona-Pandemie einer Studie zufolge zugenommen. Das Deutsche Zentrum für Suchtfragen des Kindes- und Jugendalters sieht bei mehr als vier Prozent der 10- bis 17-Jährigen ein sogenanntes pathologisches Nutzungsverhalten. Im Bereich Computerspiele hat sich demnach seit 2019 die Zahl der Betroffenen von rund 144.000 auf 219.000 erhöht, bei der Nutzung von Social-Media-Plattformen wie Tiktok, Snapchat, WhatsApp oder Instagram stieg sie von 171.000 auf 246.000. Die Studie wurde im Auftrag der Krankenkasse DAK erstellt.

Tina Turner klagt vor BGH wegen Doppelgängerin Der Bundesgerichtshof beschäftigt sich am Vormittag mit einer Klage der Sängerin Tina Turner wegen einer Doppelgängerin auf einem Plakat. Turner hat einen deutschen Tourveranstalter wegen einer Show mit ihren Hits verklagt, an der sie aber nicht mitwirkt. Die Musikerin argumentiert, es werde ohne ihr Einverständnis der Eindruck erweckt, sie selbst sei auf den Werbeplakaten abgebildet. Der BGH in Karlsruhe soll nun entscheiden, was schwerer wiegt - das Recht am eigenen Bild oder die Kunstfreiheit. Ob es heute schon ein Urteil gibt, ist offen.

Familie: Schloss-Mäzen vertrat rechtsextreme Thesen Die Familie eines umstrittenen Großspenders für das rekonstruierte Berliner Schloss hat die Vorwürfe antidemokratischer und rechtsextremer Äußerungen bestätigt. Sie bittet die Stiftung Humboldt-Forum deshalb, die Porträt-Medaillons des Spenders und seiner Frau im Schloss-Foyer abzuhängen. Der 2016 gestorbene Ehrhardt Bödecker sei bekannt gewesen "als streitbarer Konservativer und Preußen-Enthusiast mit zahlreichen Verdiensten", schreiben seine Schwiegertochter und sein Sohn in einer Stellungnahme. Doch die Texte, die er seit 2001 verfasste, seien ihnen bisher unbekannt gewesen. Sie enthielten aber Thesen und Formulierungen, die falsch und teils sogar rechtsextrem seien. Die Familie bestätigte auch, dass Bödecker diese Texte in rechtsextremen Kreisen vortrug.

Damon Galgut gewinnt Booker Prize Der Südafrikanische Schriftsteller Damon Galgut wurde am Abend für seinen Roman "The Promise" mit dem Booker Prize ausgezeichnet. Darin geht es um ein gebrochenes Versprechen, an dem sich eine Familie aufreibt. Der schwarzen Haushälterin, die lebenslang für eine weiße Farmerfamilie geschuftet hat, wird ihr versprochenes Haus verwehrt. Galgot schildert den Streit, der sich durch die Familie in der südafrikanischen Postapartheitsgesellschaft zieht.

Wiener Brücke trägt Text von Ilse Aichinger Ein neues lesbares und ertastbares Kunstwerk im Zentrum von Wien erinnert an die bedeutende österreichische Lyrikerin Ilse Aichinger. Die Installation wurde am Mittwoch enthüllt, kurz nach dem Tag, an dem die Dichterin 100 Jahre alt geworden wäre. Das Denkmal verwendet ihr Gedicht "Winterantwort" als Schriftzug, der in einem ausgestanzten Metallband am Geländer der Schwedenbrücke entlangläuft. Der Text erinnert an Aichingers jüdische Großmutter, die im NS-Vernichtungslager Maly Trostinez getötet wurde. Im Jahr 1942 musste die junge Frau von der Schwedenbrücke aus mitansehen, wie die Großmutter und zwei enge Verwandte in einem LKW abtransportiert wurden.

Auktion von Auschwitz-Tätowierstempeln gestoppt Ein israelisches Gericht hat eine geplante Versteigerung von acht Tätowierstempeln aus dem Vernichtungslager Auschwitz-Birkenau gestoppt. Die Versteigerung war für den 9. November geplant - jetzt wurde sie per einstweiliger Verfügung verhindert. Mit den Tätowierstempeln hatten die Nazis den Insassen des Vernichtungslagers ihre Häftlingsnummern ins Fleisch gestochen. Gegen die Versteigerung geklagt hatte ein Dachverband von 55 Organisationen, die von den Nazis verfolgte jüdische Gemeinschaften in Europa und Nordafrika vertreten. Deren Anwalt bezeichnete die ausgerechnet zum Jahrestag der Reichspogromnacht von 1938 geplante Auktion als "illegal" und als Verstoß gegen das Gebot des öffentlichen Anstands. Die Stempel gehörten nicht in private Hände. Sie sollten der Öffentlichkeit als "schreckliche Erinnerung" und "Beweis für die Verbrechen der Nazis und ihrer Helfer" dienen.