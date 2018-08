Neues Album: "Molecules" Sophie Hunger mit anderem Sound

Sophie Hunger im Gespräch mit Andreas Müller

Die Schweizer Sängerin Sophie Hunger während eines Konzerts 2015 in Hannover. (imago/Future Image/Niehaus)

Die Schweizer Sängerin und Songwriterin Sophie Hunger erfindet sich mit ihrem Album "Molecules" neu. Sie setzt auf elektronische Musik und singt erstmals auf Englisch. Im Herbst ist sie in Deutschland auf Tour.

Sie ist eine der wirklich interessanten Pop-Erscheinungen – schon mehr als zehn Jahre: Sophie Hunger. Ihre Konzerte sind mitreißende Ereignisse, ihre Platten von stetiger Veränderung geprägt. Nächste Woche erscheint mit "Molecules" eine neue Platte, die wiederum eine völlig andere Seite der Schweizerin zeigt.

Auch das Clubleben von Berlin trug zur musikalischen Veränderung bei (picture-alliance/ ZB / Jens Kalaene)

"Ich glaube, es begann damit, dass ich nach der letzten Platte eine Schule gemacht habe für softwarebasierte Aufnahmetechnik", sagte die Sängerin, Songwriterin und Komponistin im Deutschlandfunk Kultur. Danach habe sie das neue Können auch anwenden wollen. Außerdem sei sie nach ihrem Umzug nach Berlin in eine Clique geraten, die viel in den Nachtclubs ausging, sagte Hunger. Schließlich gebe es in der deutschen Hauptstadt nicht so eine große Bandszene. Die elektronische Musik mache ihr "Mega-Spaß".

Erstmals auf Englisch

"Molecules" klingt deshalb ganz anders als Hungers bisher letztes Album, "Supermoon", das vor drei Jahren erschien. Dass einige der alten Fans diesen neuen Weg nicht mitgehen könnten, ist der Sängerin klar. "Aber man muss halt machen, was man machen muss, jetzt klingt es halt so: c'est la vie."

Neu ist auch, dass Hunger erstmals auf Englisch singt. "Ich habe gemerkt, ich muss irgendwann mal ein englisches Album machen", sagte sie. "Erst dann lasse ich es zu, dass ich mich vergleichen lassen muss mit den englischen Künstlern, die ja schlussendlich, wenn man die Musik als ganzes anschaut, ist das halt schon das Epizentrum."

Tournee im Herbst

Im September geht die Künstlerin auf Tournee und gibt in fast jeder Stadt mehrere Konzerte an verschiedenen Orten. Vor fünf Jahren habe sie schon einmal in Berlin sechs Konzerte in einer Woche gegeben. "Dass war die beste Woche meines Lebens", sagte Hunger. "Wir haben fast nicht geschlafen und wir waren nie müde – das war so ein Rausch." Deshalb habe sie diese Erfahrung wiederholen wollen. Da sie jetzt eine neue Band habe, sei das auch wie ein "Trainingscamp".

SOPHIE HUNGER auf "Molecules"-Tour im Herbst:

06.09.18 München · Freiheiz

07.09.18 München · Technikum

08.09.18 München · Strom

15.09.18 Berlin · Kesselhaus

16.09.18 Berlin · Festsaal Kreuzberg

17.09.18 Berlin · Heimathafen

18.09.18 Berlin · Columbia Theater

19.09.18 Berlin · Berghain Kantine

24.09.18 Köln · Gebäude 9

25.09.18 Köln · Live Music Hall

26.09.18 Köln · Kantine

29.09.18 Hamburg · Mojo

30.09.18 Hamburg · Uebel & Gefährlich

02.10.18 Hamburg · Gruenspan