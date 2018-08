Neuer Streamingdienst für B-Movies Hochkarätiger Schund

Matthias Dell im Gespräch mit Shanli Anwar

Der dänische Regisseur Nicolas Winding Refn hat einen Faible für alte Filme. (imago/Starface)

Die kostenlose Plattform byNWR zeigt Schmuddelfilme, die unser Verständnis der Filmgeschichte auf den Kopf stellen. Der dänische Regisseur Nicolas Winding Refn betreibt sie. Es sei genau das Kino, das Regiestars beeindruckte, meint unser Kritiker.

Der bekannteste Streamingdienst Netflix bietet nur das populäre Segment. Etwas ganz anderes hat der dänische Regisseur Nicolas Winding Refn mit seiner gerade gestarteten, kostenlosen Streaming-Plattform byNWR im Sinn.

Worum handelt es sich bei dieser Plattform, die nach den Initialen des Regisseurs heißt: byNWR?

Matthias Dell meint:

"Um eine sehr günstige und zugleich sehr zwangsläufige Form heutiger Filmdistribution. Winding Refn ist ja bekannt geworden durch 'Drive' oder 'Only God forgives', 'The Neon Demon', alles Filme, die Interesse an filmhistorischen Genres elegant für die Gegenwart neu entfalten. Und der Filmemacher ist ein Sammler von alten Filmplakaten, alten Filmen – und da vor allem von B-Movies, Randerscheinungen, übersehenen, vergessenen Werken. Und die Plattform ist nun der Versuch, diese Dinge für die Gegenwart am Leben zu erhalten, zugänglich zu machen. Kostenlos.

Man wird auf byNWR.com wohl nicht nur Perlen entdecken, aber man kann sich ein Begriff von Filmgeschichte erschließen, der größer ist als Wenn-du-das-mochtest-magst-du-auch-das-Algorithmus.

In den Netflix-Euphorien ist ja manchmal vergessen worden, wie gering der Ausschnitt von Geschichte ist, den Netflix zur Verfügung stellt. Ein Angebot wie Mubi, mit dem byNWR kooperiert, hat ein großes historisches Bewusstsein und verbreitet eine klassische, am Autorenkino geschulte Cinephilie. Dem gesellt sich jetzt byNWR hinzu, insofern das Bahnhofskino, der B-Movie einen Raum bekommt."