Neuer Online-Auftritt Herzlich willkommen! Starke Stimmen, prägnante Szenen, eindrückliche Klänge – das finden Sie ab sofort auf der gemeinsamen Webseite von Deutschlandfunk und Deutschlandfunk Kultur: Handverlesene Hörspiele und Features direkt zum Anhören, ausführliche Hintergrundinfos - und natürlich die gewohnte Programmvorschau.

hoerspielundfeature.de: Stöbern in über 100 Produktionen (Matthieu A / Unsplash)

Von der Radio-Dokumentation über Hörspiel und Krimi bis zur Klangkunst: hoerspielundfeature.de vereint alle akustischen Erzählformen unter einem Dach. Im Mittelpunkt steht dabei das Hören: Auf der Startseite empfehlen wir Ihnen besondere Stücke direkt zum Herunterladen oder Streamen. Über die Navigationsleiste am Kopf der Seite gelangen Sie direkt zu Ihrem Lieblingsgenre. Hier können Sie in unserem gesamten Angebot stöbern – weit über 100 Produktionen sind ständig verfügbar. In der Vorschau und am Fuß der Seite finden Sie alle Sendetermine in unseren linearen Programmen. Zu jedem einzelnen Stück gibt es einen eigenen Onlinebeitrag mit Infotext und Bild, oft auch mit Fotos aus dem Studio oder von der Recherche.

Wollen Sie mehr wissen? In der Rubrik "Magazin" erfahren Sie, wie Hörspiele und Features entstehen, Sie finden Interviews mit Autorinnen, Regisseuren und Schauspielern, Videoclips und Bildergalerien. Darüber hinaus gibt es Neuigkeiten aus der Hörspielszene und Veranstaltungshinweise für Fans und solche die es werden wollen.

Parallel zu unserer neuen Webseite starten Deutschlandfunk und Deutschlandfunk Kultur einen gemeinsamen Hörspielpodcast. Mindestens einmal pro Woche bekommen Sie hier ein Hörspiel frei Haus – zu finden unter der Rubrik Podcast neben den bewährten Angeboten von Feature und Wurfsendung.

All das funktioniert nicht nur auf Ihrem Desktop, sondern auch mobil: Die Seite passt sich automatisch an das Gerät an, das Sie gerade verwenden. Und sie korrespondiert mit unserer App "Dlf Audiothek".

Sollten Sie einmal nicht zufrieden sein, oder besonders begeistert: Schreiben Sie uns an hoererservice@deutschlandradio.de Wir arbeiten ständig an der Verbesserung unserer Angebote und freuen uns über Lob und Kritik gleichermaßen.

