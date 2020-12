Neuer Kulturminister-Chef zu Corona-Folgen

Samstag, 26. Dezember 2020

Berlins Kultursenator Klaus Lederer fürchtet grundlegende Folgen für die Kulturszene nach der Corona-Krise. Der Linken-Politiker, der ab Januar der Kulturministerkonferenz der Länder vorsitzen wird, geht von Abwehrkämpfen bei der Frage über die Kosten der Pandemie aus. Der Deutschen Presse-Agentur sagte Lederer: "Es wird Auseinandersetzungen um die knapper werdenden Haushaltsmittel geben". Er plädierte für eine umfassende Diskussion, etwa über "eine beherzte Besteuerung großer Vermögen" oder eine "ernstzunehmende Erbschaftssteuer". Lederer zufolge zeigt die Pandemie, dass in einer solchen Situation Freiberufler und Selbstständige im Grunde sozial völlig schutzlos dastehen. Das werde vermutlich auch dazu führen, dass einzelne Künstler in einen sozial abgesicherten Bereich wechselten. Die mögliche Folge: eine Verarmung im Kultursektor, denn "Kultur, Kunst und Künstler sind etwas Kollaboratives".

Die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft fordert rasche Klarheit darüber, wie es ab dem 10. Januar an den Schulen weitergeht. Es sei abzusehen, dass die Lockdown-Maßnahmen verlängert werden müssten, sagte Gewerkschafts-Chefin Marlis Tepe dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. Deshalb bräuchten Lehrer, Schüler und Eltern frühzeitige Informationen über das, was komme. Tepe empfiehlt, die Schulen auf Wechselunterricht umzustellen. Zudem sollten Prüfungen und Tests, die der Gewerkschafts-Vorsitzenden zufolge nicht viel mehr als soziale Ungleichheiten widerspiegeln, ausgesetzt werden. Statt am sogenannten Stoff festzuhalten, sollte sich nach Tepes Vorstellung der Unterricht an lange beschlossenen Bildungsstandards orientieren, die neue Lehr- und Lernformen ermöglichten.