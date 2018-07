Kulturnachrichten

Mittwoch, 4. Juli 2018

Neuer Internetauftritt der deutschen Welterbestätten Offizielle Freischaltung in Quedlinburg Drei Tage nach Aufnahme des Naumburger Doms in das Weltkulturerbe gibt es einen neuen Internetauftritt der nun 44 deutschen Welterbe-Stätten. Die Adresse welterbedeutschland.de wurde in Quedlinburg von Sachsen-Anhalts Wirtschaftsminister Armin Willingmann (SPD) und der Vorsitzenden des Vereins Unesco-Welterbestätten Deutschland, Claudia Schwarz, freigeschaltet. Das neue Portal gibt einen Überblick der Welterbestätten in Deutschland, weist auf besondere Ereignisse hin und gibt Tipps zu Veranstaltungen und eine Routenplanung. Der Verein Unesco-Welterbestätten Deutschland hat seinen Sitz in Quedlinburg in Sachsen-Anhalt.

Plagiatsvorwürfe gegen israelisches ESC-Siegerlied Vorwürfe gefährden Ausrichtung des Wettbewerbs in Israel Den Komponisten des ESC-Siegerliedes "Toy" droht offenbar ein Verfahren wegen Plagiatsvorwürfen. Die Universal Music Group werfe ihnen vor, bei dem White Stripes-Lied "Seven Nation Army" abgekupfert zu haben, berichteten israelische Medien. Es gehe dabei um Ähnlichkeiten im Rhythmus, nicht in der Melodie oder beim Text. Die israelische Sängerin Netta hatte im Mai mit dem Song "Toy" den Eurovision Song Contest in Portugal gewonnen - damit wäre Israel auch der reguläre Ausrichter des Wettbewerbs 2019. Das ist jedoch in Frage gestellt, sollten nachweislich zumindest Teile des Liedes abgekupfert sein. Der Siegersong müsse ein Original sein. Andernfalls könne Netta Barzilai nachträglich disqualifiziert werden, schrieb die Zeitung "Haaretz". Sie hatte bereits im März festgestellt, dass "Toy" an "Seven Nation Army" erinnere.

Seeed macht ohne verstorbenen Sänger Nabé weiter Band dankt Fans für Zurückhaltung und Anteilnahme Die Band "Seeed" will trotz des tragischen Todes von Sänger Demba Nabé weiter Musik machen. Das berichtet die Berliner Zeitung. In einer Instagram-Nachricht schrieb Sänger Frank Dellé: „Es muss weitergehen. Wir machen uns noch Gedanken, wie und in welcher Form, weil klar ist, dass wir spielen werden. Musik ist der Weg." Außerdem bedankte er sich bei den Fans für die „unglaubliche Zurückhaltung und Anteilnahme“. Demba Nabé, einer von drei Sängern von "Seeed", war Ende Mai im Alter von 46 Jahren verstorben. Die Todesursache bleibt bis heute ungenannt.

Terézia Mora erhält den Georg-Büchner-Preis Gebürtige Ungarin bekommt wichtigsten deutschen Literaturpreis Die Schriftstellerin Terézia Mora bekommt den Georg-Büchner-Preis 2018. Das teilte die Deutsche Akademie für Sprache und Dichtung in Darmstadt mit. Der mit 50 000 Euro dotierte Preis gilt als wichtigste literarische Auszeichnung in Deutschland. Mora bekomme den Preis "für ihre eminente Gegenwärtigkeit und lebendige Sprachkunst, die Alltagsidiom und Poesie, Drastik und Zartheit vereint", heißt es in der Begründung der Jury. In ihren Romanen und Erzählungen widme sich Terézia Mora Außenseitern und Heimatlosen, prekären Existenzen und Menschen auf der Suche und treffe damit schmerzlich den Nerv unserer Zeit. Der Büchner-Preis wird Mora am 27. Oktober während der Herbsttagung der Deutschen Akademie in Darmstadt verliehen.

Kein Konzert nach Verleihung des Friedensnobelpreises Als Grund wird Geldmangel genannt Aus Geldmangel entfällt in diesem Jahr das traditionelle Konzert nach der Verleihung des Friedensnobelpreises in Oslo. Es werde nach der Preisverleihung im Dezember in der norwegischen Hauptstadt kein Konzert geben, gaben das Nobel-Institut, das Filmstudio Warner Bros Norwegen und das Unternehmen Gyro Event in einer gemeinsamen Erklärung bekannt. Bereits in den vergangenen Jahren sei die "finanzielle Situation" der spendenfinanzierten Konzerte "herausfordernd" gewesen, hieß es in der Mitteilung. Die Pause solle auch dazu dienen, das bisherige Format zu "überdenken". Nach einem Bericht der Zeitung "Dagbladet" kündigte nun auch die Supermarktkette Rema 1000 ihre Unterstützung für das Konzert auf. Die Einschaltquoten waren in den vergangenen Jahren stark zurückgegangen. Seit 1994 waren bei den Konzerten unter anderem die US-Sängerinnen Whitney Houston und Lady Gaga aufgetreten.

The Black Keys-Musiker Richard Swift gestorben Swift erlag mit 41 Jahren einer schweren Krankheit Der Musiker, Komponist und Produzent Richard Swift ist im Alter von 41 Jahren gestorben. Das bestätigte ein Sprecher Swifts. Swift war in Bands wie "The Shins", "The Arcs" und "The Black Keys". Dabei spielte er Bass, Keyboards, sang Background und komponierte Songs. Außerdem betätigte sich Swift als Produzent. Anfang Juni wurde der Musiker in lebensbedrohlichem Zustand in ein Krankenhaus eingeliefert, jetzt verstarb er an den Folgen seiner schweren Krankheit. Details wurden nicht bekannt gegeben. Dan Auerbach von "The Black Keys" verabschiedete sich auf Instagram: "Heute hat die Welt einen der talentiertesten Musiker, den ich kenne, verloren. Er ist jetzt bei seiner Mom und seiner Schwester. Ich werde dich vermissen, mein Freund".