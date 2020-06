Neuer Hilfsfonds für ausländische Kulturinstitutionen

Samstag, 13. Juni 2020

Die chinesische Regierung kritisiert den Onlinedienst Twitter für die Löschung von mehr als 170.000 Konten wegen Falschinformationen. Laut Twitter seien über die Konten unter anderem die Demokratiebewegung in Hongkong angegriffen und die USA diskreditiert worden. Die Führung in Peking wies die Vorwürfe zurück. "Wenn Twitter etwas ändern will, dann sollten sie die Konten löschen, die organisiert und koordiniert werden, um China anzugreifen und zu diskreditieren", erklärte eine Sprecherin des Außenministeriums in Peking. Twitter ist ebenso wie Google, Facebook und Youtube in China verboten, die Nutzung der Dienste wird in der Volksrepublik durch eine Art virtuelle "Große Mauer" geblockt. Zugleich aber nutzen die Kommunistische Partei und Staatsmedien diese Internet-Plattformen massiv, um Pekings Standpunkte in der Welt zu verbreiten.