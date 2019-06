Es war ein einziges Hin und Her: Nach langer Debatte um die Teilnahme eines AfD-nahen Künstlers wurde die Leipziger Jahresausstellung abgesagt, dann die Absage abgesagt. Jetzt gab es die Eröffnung in der Baumwollspinnerei. Allerdings ohne großes Fest. Mehr

Die Performances der Theatergruppe "Machina Ex" glichen schon immer einem Computerspiel. Mit "Patrol" geht es jetzt an die frische Luft. Die Zuschauer werden zu freien Mitarbeitern einer Sicherheitsfirma und bekommen ihre Aufträge per SMS.Mehr