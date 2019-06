Kulturnachrichten

Donnerstag, 27. Juni 2019

Neuer DOK-Preis für Regisseurinnen Das Dokumentarfilmfestival Leipzig will mit einer neuen Auszeichnung ausschließlich Regisseurinnen ehren. Wie der Mitteldeutsche Rundfunk meldet, sollen mit dem Preisgeld in Höhe von 5.000 Euro vor allem noch nicht finanzierte und realisierte Projekte in der Findungsphase gefördert werden. Ausgelobt werde der Preis von DOK Leipzig gemeinsam mit dem sächsischen Wissenschafts- und Kunstministerium. Frauen drehen den Angaben zufolge nur 23 Prozent der Dokumentarfilme in Deutschland.

Literaturtage in Klagenfurt eröffnet In Klagenfurt in Österreich sind am Mittwochabend die 43. Tage der deutschsprachigen Literatur eröffnet worden. 14 Autorinnen und Autoren aus Deutschland, Österreich und der Schweiz beteiligen sich bis Sonntag am Wettlesen um den mit 25.000 Euro dotierten Bachmann-Preis. Die Klagenfurter Rede zur Literatur hielt zum Auftakt der österreichische Schriftsteller Clemens J. Setz. Er warnte davor, Fiktion und Realität zu vermischen. Als Ausgangspunkt wählte der 36-Jährige das Thema Wrestling. Die Darsteller neigten dazu, ihre fiktive Figur nicht mehr vom realen Leben unterscheiden zu können. Setz kritisierte außerdem die Ansicht, dass man sich monatelang wegsperren müsste, um in Ruhe schreiben zu können. "Als wäre Geschichtenerzählen nicht die von Natur aus geselligste Tätigkeit überhaupt."

Berlin erinnert an großen ägyptischen Kulturmanager Berlin ehrt ihn mit einer Gedenktafel. Den Kulturmanager und Kinobesitzer Mohamed Soliman, der um die Wende vom 19. auf das 20. Jahrhundert als einer der ersten auf das Kino setzte und nach dem Ersten Weltkrieg Charlie Chaplin uraufführte. Wie die Senatskulturverwaltung mitteilte, habe sich der einstige Zirkuskünstler aus Ägypten um den Film in der deutschen Hauptstadt äußerst verdient gemacht. Zudem rettete er in wirtschaftliche Not geratene Theater. Die Gedenktafel wurde an Solimans letzter Berliner Adresse in der Oranienburger Straße 65 in Mitte angebracht. Er starb 1929.

Straelener Übersetzerpreis für Olga Radetzkaja Er ist eine der renommiertesten Auszeichungen für literarische Übersetzer: Der Straelener Übersetzerpreis der Kunststiftung NRW. In diesem Jahr erhält ihn Olga Radetzkaja, die Texte aus dem Russischen ins Deutsche überträgt. Im Roman "Sentimentale Reise" von Viktor Schklowskijs habe sie die "tiefe Ironie des Originals" in ein "Deutsch von karger Schönheit" übertragen und einen Ton gefunden, "der bei aller distanzierten Lakonie Mitgefühl weckt", teilte das Europäische Übersetzer-Kollegium zur Verleihung mit. Der Preis ist mit 25.000 Euro dotiert.

Theodor-Wolff-Preis für sechs Journalisten Mit dem renommierten Theodor-Wolff-Preis sind sechs Journalisten ausgezeichnet worden. Der Bundesverband Deutscher Zeitungsverleger (BDZV) vergab die mit insgesamt 30 000 Euro dotierten Auszeichnungen in Berlin. In der Kategorie "Reportage lokal" sprach die Jury Maris Hubschmid vom Berliner "Tagesspiegel" den Preis zu, in der Sparte "Reportage überregional" wurde Marius Buhl vom "SZ-Magazin" ausgezeichnet. Gregor Peter Schmitz, Chefredakteur der "Augsburger Allgemeinen", bekam die Auszeichnung in der Kategorie "Meinung lokal", Daniel Schulz von der in Berlin erscheinenden Tageszeitung "taz" in der Kategorie "Meinung überregional". Für seinen Beitrag zum "Thema des Jahres", das diesmal "Welt im Umbruch - Demokratie in Gefahr?" lautete, wurde Andrian Kreye von der "Süddeutschen Zeitung" ausgezeichnet. Den Preis für sein Lebenswerk hatte die Jury bereits zuvor dem Journalisten Michael Jürgs zugesprochen. Der mittlerweile 74-Jährige war unter anderem Chefredakteur von "Stern" und "Tempo", schrieb aber auch Biographien etwa über Romy Schneider, Axel Springer, Richard Tauber und Günter Grass.

Film "Grâce à Dieu" darf auf DVD erscheinen Der französische Berlinale-Spielfilm "Grâce à Dieu" (deutscher Titel: "Gelobt sei Gott") darf auch künftig vertrieben werden und beispielsweise auf DVD erscheinen. Ein Pariser Gericht lehnte einen entsprechenden Berufungsantrag eines französischen Priesters ab. Er hatte durch die Verbreitung des Films die Unschuldsvermutung für seinen Fall gefährdet gesehen. Das Gericht entschied, ein entsprechender Hinweiskasten am Ende des Films sei ausreichend. In "Grâce à Dieu" zeigt der Regisseur François Ozon, wie mehrere Männer öffentlich machen, dass sie als Kinder von einem Priester missbraucht wurden.

AfD will Nationalität von Künstlern erfahren Mit scharfer Kritik reagieren die Stuttgarter Staatstheater auf die Forderung der AfD im Landtag, die Staatsbürgerschaft ihrer Sänger und Tänzer offenzulegen. Die baden-württembergische Oppositionspartei will in einer Landtagsanfrage wissen, welchen Pass die Balletttänzer und Orchestermusiker an staatlichen Theatern und die Sänger in Opernstudios haben. "Die Anfrage der AfD spricht für sich selbst, und sie führt zur Überlegung, was für ein Sinn sich dahinter verbergen könnte", sagte der Geschäftsführende Intendant der Staatstheater, Marc-Oliver Hendriks, der Deutschen Presse-Agentur. Stuttgarts Oberbürgermeister Fritz Kuhn nannte die Anfrage ein Alarmsignal. Es sei ein Armutszeugnis, wie sich die AfD gegen die Staatstheater stelle. Mit rund 1400 Mitarbeitern aus 50 Nationen sind die Staatstheater der größte staatliche Kulturbetrieb in Baden-Württemberg. Am Samstag soll in Stuttgart gegen die geforderte Auflistung ausländischer Künstler protestiert werden. "Wir sind entsetzt über diese offen rassistische Anfrage der AfD", sagte Cuno Brune-Hägele, der Stuttgarter Verdi-Geschäftsführer. Die AfD war für eine Stellungnahme zunächst nicht zu erreichen.

Riesiger, frühzeitlicher Vogel auf Krim entdeckt Forscher haben auf der Halbinsel Krim am Schwarzen Meer Überreste eines riesigen frühzeitlichen Vogels entdeckt. Das straußenähnliche Tier sei mindestens 3,5 Meter groß gewesen und habe schätzungsweise 450 Kilogramm gewogen, erläuterten Experten von der Russischen Akademie der Wissenschaften. Das sei fast dreimal so schwer wie ein heute lebender Afrikanischer Strauß. Es sei das erste Mal, dass ein Vogel dieser Größe irgendwo auf der Nordhalbkugel entdeckt wurde. Bislang sei angenommen worden, dass es sie nur auf Inselgruppen um Madagaskar, in Neuseeland und Australien gab. Die untersuchten Knochen sind nach Angaben der Wissenschaftler vermutlich 1,8 Millionen Jahre alt. Sie wurden vergangenes Jahr beim Bau einer Autobahn in einer Höhle entdeckt.

Stuttgarter Theaterhaus soll Finanzspritze erhalten Mit einer millionenschweren Finanzspritze soll das klamme Stuttgarter Theaterhaus gerettet werden. Stadtverwaltung und das Land haben nach Angaben der Stadt Stuttgart ein kurzfristiges Soforthilfeprogramm vorgelegt, um die Kultureinrichtung zu retten. Nun muss in der kommenden Woche der Gemeinderat entscheiden. "Das Theaterhaus benötigt aktuell rund 1,3 Millionen Euro", heißt es in der veröffentlichten Mitteilung der Stadt. Nach dem gemeinsamen Vorschlag würde die Stadt eine Sonderaufwendung von 486 000 Euro leisten. Das Land müsste weitere 243 000 Euro zahlen, die Stiftung Theaterhaus Stuttgart zudem einen Zuschuss in Höhe von 300 000 Euro geben. Auch ein privater Spender soll an Bord sein und 100 000 dazugeben. "Das Theaterhaus trifft Maßnahmen, um 211 000 Euro einzusparen", teilte die Stadt weiter mit. Die Soforthilfe sei gekoppelt an ein tragfähiges Sanierungskonzept.

Franz-Kafka-Preis geht an Pierre Michon Der französische Autor Pierre Michon erhält den Franz-Kafka-Literaturpreis. Das teilte die Franz-Kafka-Gesellschaft in Prag mit. Der Schriftsteller wird die mit 10.000 US-Dollar dotierte Auszeichnung am 28. Oktober, dem tschechischen Staatsfeiertag, in der Hauptstadt entgegennehmen. Pierre Michon gilt als einer der bedeutendsten Schriftsteller der Gegenwart. Michon schaffte seinen Durchbruch 1984 mit "Leben der kleinen Toten". Dafür erhielt er 1984 den "Prix France Culture". Der Franz-Kafka-Preis ist der einzige internationale Literaturpreis, der in Tschechien verliehen wird.