Kulturnachrichten

Mittwoch, 11. Juli 2018

Neuer Betreiber für Schloss Wiepersdorf gesucht Wegen Sanierungsarbeiten geschlossen Das Brandenburger Kulturministerium sucht nach einem neuen Betreiber für den einstigen "Musentempel der Romantik": Schloss Wiepersdorf, einstiger Wohnsitz des Dichterpaars Achim und Bettina von Arnim in der Zeit der Romantik und späterer Künstlertreff in Zeiten der DDR bis heute, soll vom 1. August an wegen Sanierungsarbeiten geschlossen werden. Ein Weiterbetrieb als Künstlerhaus sei von 2020 an geplant, sagte der Sprecher des Kulturministeriums, Stephan Breiding. Auf Schloss Wiepersdorf lebten und arbeiteten bisher jedes Jahr von Frühling bis Herbst rund ein Dutzend Stipendiaten aus den Sparten Bildende Kunst, Literatur, Geisteswissenschaften und Musik.

Niederlage für Stiftung im Streit um Welfenschatz Berufung in Teilen gescheitert Im Rechtsstreit um den millionenschweren "Welfenschatz" hat die Stiftung Preußischer Kulturbesitz eine Niederlage einstecken müssen. Ein Berufungsgericht in den USA hat entschieden, eine in den USA eingereichte Klage auf Herausgabe des Schatzes zuzulassen. Im Februar 2015 hatten die Nachfahren zweier deutsch-jüdischer Kunsthändler in den USA eine Klage gegen die Stiftung sowie gegen die Bundesrepublik Deutschland auf Herausgabe des ursprünglich aus Braunschweig kommenden Welfenschatzes eingereicht. Am 31. März 2017 ließ ein Gericht in Washington D.C. die Klage in erster Instanz in Teilen zu. Gegen dieses Urteil legte die Stiftung einen Monat später Berufung ein. Das Berufungsgericht entschied nun, die Klage gegen die Bundesrepublik abzuweisen, die Klage gegen die Stiftung hingegen zuzulassen.

Praemium Imperiale an Deneuve und Muti "Nobelpreis" der Kunst Die französische Schauspielerin Catherine Deneuve und der italienische Dirigent Riccardo Muti werden für ihr Lebenswerk mit dem Praemium Imperiale ausgezeichnet. Der japanische Preis gilt als der „Nobelpreis der Kunst. Verliehen wird er in fünf Kategorien an bahnbrechende Künstler, deren Schaffen die Welt in besonderem Maße bereichert. Er geht in diesem Jahr außerdem an den belgischen Maler Pierre Alechinsky, die japanische Bildhauerin Fujiko Nakaya und den französischen Architekten Christian de Portzamparc. Die Japan Art Association stiftet seit 30 Jahren den Preis, der am 23. Oktober in Tokio verliehen wird. Jeder Preisträger erhält umgerechnet gut 116 000 Euro.

China: Aktivist zu langer Haft verurteilt Nur einen Tag nach Liu Xias Ausreise. Ein langjähriger Demokratieaktivist ist in China zu 13 Jahren Haft verurteilt worden. Der Urteilsspruch gegen Qin Yongmin erging am Volksgericht in der Stadt Wuhan, wie auf der offiziellen Justiz-Webseite bekannt gegeben wurde. Gegen den Menschenrechtler wurden Umsturzvorwürfe erhoben. Mehr als zwei Jahrzehnte hatte Qin früher bereits in Haft gesessen, zuletzt war er im Jahr 2015 festgenommen worden. Erst am Vortag hatten Chinas Behörden der seit acht Jahren unter Hausarrest stehenden Witwe von Friedensnobelpreisträger Liu Xiaobo die Ausreise nach Deutschland gestattet. Liu Xia landete in Berlin. Ihre Freilassung nahmen viele Regierungen und Menschenrechtler mit Erleichterung auf. Liu sei noch nie eines Verbrechens bezichtigt worden, argumentierten ihre Unterstützer. Das Hafturteil gegen Qin unterstreicht indes die harte Linie Chinas gegen Aktivisten, die die kommunistische Führung herausfordern.

Streit in Wuppertal: Beirat des Tanztheaters tagt Intendantin Adolphe Binder in der Kritik In Wuppertal entscheidet am Mittwochabend der Beirat des Tanztheaters Pina Bausch über das weitere Vorgehen mit Blick auf Intendantin Adolphe Binder. Der erst seit gut einem Jahr amtierenden Kulturmanagerin werden Fehler im Führungsverhalten vorgeworfen. Auch soll noch kein endgültiger Spielplan für die nächste Spielzeit vorliegen. Binder wollte sich dazu nicht äußern. Unter ihrer Intendanz hat die berühmte Kompanie erstmals abendfüllende Stücke anderer Choreographen aufgeführt und damit nicht nur die gefeierten der 2009 gestorbenen Pina Bausch. Mehrere Medien berichteten über einen Konflikt zwischen Binder und der Geschäftsführung des Tanztheaters. Wuppertals Stadtdirektor Johannes Slawig drängt auf eine rasche Klärung. "Eine längere Hängepartie können wir dem Tanztheater und der Kompanie nicht zumuten", sagte er.

"Alternativer Literaturnobelpreis" ins Leben gerufen Online-Abstimmung entscheidet über Vergabe von 100.000 Euro Preisgeld Schwedische Autoren, Schauspieler, Regisseure und Journalisten haben die "Neue Akademie" ins Leben gerufen, die in diesem Jahr einen "Alternativen Literaturnobelpreis" vergeben will. 47 Autoren stehen auf einer Liste, über die bis Mitte August weltweit online abgestimmt werden kann. Darunter sind Namen wie Margaret Atwood, Ian McEwan, Amos Oz, Patti Smith oder J.K. Rowling. Aus den drei Meistgewählten und einem nur von Bibliothekaren bestimmten Kandidaten wählt dann eine fünfköpfige Fachjury den Preisträger oder die Preisträgerin. Das Preisgeld von 100.000 Euro wurde durch Crowdfunding gesammelt. Die Aktion will ein Zeichen gegen die Zwangspause des echten Preises setzen. Hintergrund ist der Skandal um sexuelle Belästigungen bei der Schwedischen Akademie. Der Preis soll, wie die regulären Nobelpreise, am 10. Dezember in Stockholm vergeben werden.

Brief von Martin Luther wird in den USA versteigert Auktionshaus hofft auf 300.000 Dollar Einnahmen Ein Brief des Reformators Martin Luther könnte bei einer Auktion in den USA rund 300.000 Dollar einbringen. Luther habe den eine Seite langen Brief im September 1543 verfasst, teilte das Auktionshaus RR Auction in Boston mit. Adressat sei der Vorsteher der Nikolaikirche in Berlin, Georg Buchholzer, gewesen. Es geht in dem Brief um einen Streit zwischen Buchholzer und einem Brandenburger Kollegen um den Umgang mit Juden in der Gegend. Der Brief sei "außergewöhnlich gut erhalten", hieß es vom Auktionshaus. Luther gilt als zentrale Figur der Reformation, die zur Spaltung des westlichen Christentums in verschiedene Konfessionen führte.