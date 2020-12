Neuer Batman ist ein Afroamerikaner

Sonntag, 13. Dezember 2020

Der US-amerikanische Verlag DC Comics hat die Veröffentlichung eines neuen Batman-Comics angekündigt. Zum ersten Mal wird der Superheld ein Afroamerikaner sein, eine Figur mit dem Namen Tim Fox. Die Handlung spielt in einer dystopischen Zukunft, in der der ursprüngliche Batman getötet wird und Tim Fox seine Stelle einnimmt. Autor der Geschichte ist der Drehbuchautor des Films "Twelve Years A Slave", John Ridley. Der Comic soll schon im Januar auf dem US-Markt erscheinen. Mit Tim Fox als neuem Batman sind noch mindestens drei weitere Episoden geplant, die im Laufe des kommenden Jahres veröffentlicht werden sollen.

Die Schauspielerin Paula Beer hat den Europäischen Filmpreis als beste Darstellerin gewonnen. Die 25-Jährige wurde für ihre Rolle im Liebesdrama "Undine" ausgezeichnet, wie die Europäische Filmakademie am Samstagabend in Berlin bekanntgab. Als bester Film wurde die Tragikomödie "Der Rausch" prämiert. Der Film des dänischen Regisseurs Thomas Vinterberg gewann insgesamt vier Auszeichnungen. Neben Drehbuch und Regie wurde auch Darsteller Mads Mikkelsen ausgezeichnet. Er spielt einen Lehrer, der mit anderen Männern ein Experiment wagt: Sie wollen sich konstant betrinken, um die Möglichkeiten von Alkohol auszutesten.

Beim diesjährigen Filmfestival Cottbus (FFC) hat der russische Regisseur Ivan I. Tverdovskiy zum dritten Mal den Hauptpreis gewonnen. Nach den Filmen "Corrections Class" (2014) und "Zoology" (2016) erhielt er am Samstag die Auszeichnung für "Conference". Der Film ist eine Reflexion über die Geiselnahme im Moskauer Dubrowka-Theater von 2002. Das Werk sei "wie eine Naturgewalt", begründete die internationale Jury unter anderem ihre Wahl. Der Preis ist mit 25.000 Euro dotiert. Der Spezialpreis für die beste Regie ging an den polnischen Regisseur Piotr Domalewski für "I never cry". Der Streifen erzählt die Geschichte der 17-jährigen Ola, die den Leichnam ihres in einem Containerhafen tödlich verunglückten Vaters nach Polen überführen muss. Der Preis ist mit 7.500 Euro dotiert.