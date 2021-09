Kulturnachrichten

Donnerstag, 16. September 2021

Neue Vorsitzende für Preis der Leipziger Buchmesse Die Literaturkritikerin Insa Wilke wird neue Juryvorsitzende des Preises der Leipziger Buchmesse. Sie löst damit turnusmäßig Jens Bisky ab, wie die Messe am Donnerstag mitteilte. Als weitere neue Mitglieder der siebenköpfigen Jury wurden der Münsteraner Literaturprofessor Moritz Baßler, die Wissenschaftslektorin Miryam Schellbach und die Literaturjournalistin Shirin Sojitrawalla benannt. Der mit insgesamt 60 000 Euro dotierte Preis der Leipziger Buchmesse wird seit 2005 an deutschsprachige Neuerscheinungen und Übersetzungen in den Kategorien Belletristik, Sachbuch/Essayistik und Übersetzung vergeben. Für den kommenden Preis können ausstellende Verlage bis zum 1. November jeweils zwei Titel pro Kategorie einreichen.

Prominente fordern mehr Klimaschutz In einer gemeinsamen Video-Botschaft rufen 42 Prominente aus Kultur und Gesellschaft zu einer ambitionierteren Klimapolitik auf. Zu sehen sind in dem dreieinhalbminütigen Film bekannte Persönlichkeiten wie Schauspielerin Iris Berben, Comedian Carolin Kebekus, Autor Frank Schätzing oder der Wissenschaftsjournalist Ranga Yogeshwar. Initiiert haben die Aktion, die auf der Video-Plattform Youtube abrufbar ist, die Fridays-For-Future-Aktivistin Luisa Neubauer und die Filmregisseurin Laura Fischer. Die Beteiligten kritisieren, dass der Klimaschutz im politischen Handeln nicht den Raum einnehme, der ihm angesichts der Dringlichkeit zustehen würde. Sie fordern mit Blick auf die kommende Bundesregierung ein sofortiges Umsteuern.

Spürhunde sollen bei Konzertreihe Corona riechen Erstmals in Deutschland sollen Corona-Spürhunde im Praxiseinsatz eine Konzertreihe für ein Forschungsprojekt in Hannover sicherer machen. Ziel sei, "Gefährdungspotenziale herunterzudampfen"- und herauszufinden, ob der Einsatz der Hunde eine Option sei, sagte Niedersachsens Wissenschaftsminister Björn Thümler am Donnerstag. Die vierteilige Konzertreihe startet am Sonntag mit Fury in the Slaughterhouse auf der Gilde-Parkbühne in Hannover - gesichert von Corona-Spürhunden. Sie wird fortgesetzt mit Bosse, Alle Farben und Sido und ist Teil des Projekts "Back to Culture" von Tierärztlicher Hochschule Hannover, Hannover Concerts und ProEvent Hannover, das vom Ministerium mit 1,3 Millionen Euro gefördert wird. Jeder Besucher gebe eine Schweißprobe aus der Armbeuge für die Hunde ab, parallel würden Antigen-Schnelltests und PCR-Tests für jeden Besucher gemacht.

Staatsanwalt fordert Freispruch für Mesale Tolu Im Prozess gegen die deutsche Journalistin Mesale Tolu hat die türkische Staatsanwaltschaft Freispruch in allen Anklagepunkten aufgrund des Mangels an Beweisen gefordert. Sie habe jedoch Strafen gegen einige der Mit-Angeklagten wegen Terror-Propaganda gefordert - unter anderem für Tolus Ehemann, sagte einer der Anwälte Tolus. Die nächste Verhandlung soll am 24. Dezember stattfinden. Die Staatsanwaltschaft hatte Tolu "Terrorpropaganda" und "Mitgliedschaft in einer Terrororganisation" vorgeworfen. Sie war im April 2017 in Istanbul festgenommen worden und anschließend mehr als sieben Monate in Haft. Im August 2018 durfte sie nach Aufhebung der Ausreisesperre nach Deutschland zurückkehren.

Deutsche Schulen in Pandemie im Vergleich weniger zu Schulen in Deutschland waren in der Corona-Pandemie bislang weniger geschlossen als Schulen in anderen Industrieländern. Das ist ein Ergebnis der OECD-Studie "Bildung auf einen Blick 2021". Betrachtet wurde der Zeitraum von Beginn der Pandemie bis Mitte Mai 2021. Demnach waren sowohl im Grundschul- als auch im weiterführenden Bereich die Schulen weniger komplett geschlossen als in den anderen Ländern der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung. Allerdings schneidet die Bundesrepublik schlechter ab, wenn man auf die Tage schaut, an denen die Schulen nur mit begrenzter Kapazität geöffnet waren. Auch Kindertagesstätten waren häufiger komplett geschlossen als im Schnitt der untersuchten OECD-Länder. Die jährlichen Bildungsausgaben pro Schülerin und Schüler seien zudem höher als im OECD-Durchschnitt, heißt es. Allerdings gibt Deutschland bezogen auf sein Bruttoinlandsprodukt (BIP) weniger Geld für Bildungseinrichtungen aus als die OECD-Länder im Schnitt.

Theater-Schauspieler Joachim Bliese tot Er stand auf zahlreichen Hamburger Bühnen wie dem Ernst-Deutsch-Theater, dem Thalia-Theater und dem Ohnsorg-Theater: Der Schauspieler Joachim Bliese ist im Alter von 85 Jahren gestorben. Das bestätigte seine Agentin am Donnerstag in Hamburg. Bliese sei bereits am Donnerstag vor einer Woche gestorben. Zuvor hatten mehrere Medien darüber berichtet. Ausgebildet an der Hochschule für Musik und Theater übernahm er bald Rollen am Deutschen Schauspielhaus, am Schauspielhaus Wien, dem Thalia-Theater in Hamburg und dem Schillertheater in Berlin. Seine erste Rolle an der niederdeutschen Bühne des Ohnsorg-Theaters hatte Bliese den Angaben zufolge 2005. Auch als Hörspielsprecher und Fernsehschauspieler war er aktiv.

Tanja Stelzer wird Mitglied der "Zeit"-Chefredaktion Die bisherige Leiterin des Ressorts Dossier der "Zeit", Tanja Stelzer, wird zum 1. Januar 2022 Mitglied der Chefredaktion. In ihrer neuen Rolle werde sie sich im Wechsel mit Sabine Rückert insbesondere um die Betreuung der Titelgeschichten kümmern, teilte der Verlag am Donnerstag in Hamburg mit. Die 50-Jährige ist seit 2006 bei der "Zeit" und war an der Neuentwicklung des "Zeit-Magazins" beteiligt, wie es weiter hieß. Seit 2013 ist Stelzer Co-Ressortleiterin des "Zeit"-Dossiers. Sie wurde unter anderem mit dem Reporterpreis und dem Egon-Erwin-Kisch-Preis ausgezeichnet.

Aufklärungsgespräch über Vakzine für Rapperin Minaj? Nach einer viel diskutierten Twitter-Botschaft der US-Rapperin Nicki Minaj über angebliche Nebenwirkungen der Corona-Impfung hat das Weiße Haus ihr ein Telefongespräch mit einem Experten angeboten. Wie mehrere US-Medien unter Berufung auf einen Regierungsbeamten berichteten, wurde Minaj ein Gespräch zur Aufklärung über die Sicherheit und Wirksamkeit der Vakzine vorgeschlagen. Die Musikerin hatte am Montag bei Twitter geschrieben, ein Bekannter in ihrer Heimat Trinidad und Tobago sei nach der Impfung impotent geworden.

Französischer Dramatiker Philippe Adrien gestorben Der französische Dramatiker, Schauspieler und Theaterdirektor Philippe Adrien ist gestern im Alter von 81 Jahren gestorben. Das gab das Théâtre de la Tempête bekannt, das Adrien bis 2016 leitete. In den späten 1960er-Jahren schrieb Adrienne erste Theaterstücke, später konzentrierte er sich aufs Inszenieren, oft von Stücken von Molière. Seine Direktorenkarriere begann 1981 am Théâtre des Quartiers d’Ivry, später leitete er 20 Jahre das Théâtre de la Tempête. Adrien wurde mit dem renommierten französischen Theaterpreis Molière ausgezeichnet.

"Bodyguard"-Remake geplant Das Filmstudio Warner Bros. Entertainment hat bekannt gegeben, dass ein Remake von "Bodyguard" aus dem Jahr 1992 in Arbeit ist. Das Drehbuch wird der US-amerikanische Schriftsteller Matthew Lopez verfassen. Wer mitspielen wird, ist noch nicht bekannt. Mit "Bodyguard" begann die Schauspielkarriere der Sängerin Whitney Houston, die in dem Film ihren berühmtesten Song "I Will Always Love You" performt.

Neuer Intendant Pollesch startet an Berliner Volksbühne Die Berliner Volksbühne steht vor einem Neustart. Der neue Intendant René Pollesch eröffnet heute Abend die nächste Spielzeit. Geplant ist die Uraufführung des Stücks "Aufstieg und Fall eines Vorhangs und sein Leben dazwischen" - dafür kehrt zum Beispiel Schauspieler Martin Wuttke ("Tatort") an die Volksbühne zurück. Das Theater hat turbulente Jahre hinter sich. Nach der Ära von Frank Castorf übernahm der Belgier Chris Dercon die Leitung. Ihm schlug aber viel Protest entgegen, nach nicht mal einem Jahr hörte er auf. Sein Nachfolger Klaus Dörr, der das Haus vorübergehend leiten sollte, gab den Posten nach Vorwürfen des Machtmissbrauchs und Fehlverhaltens gegenüber Frauen auf.

Deutscher Fernsehpreis wieder mit TV-Gala Die deutsche TV-Branche zeichnet heute Abend die besten Filme, Serien, Schauspieler und Journalisten des vergangenen Jahres mit dem Deutschen Fernsehpreis aus. Der Fernsehsender RTL zeigt die von Barbara Schöneberger moderierte Preisverleihung zeitversetzt ab 20.15 Uhr. In den vergangenen Jahren war der Fernsehpreis weniger prominent präsentiert worden. 2020 gab es wegen der Corona-Pandemie gar keine Show. Nominiert sind unter anderem ZDF-Talker Markus Lanz sowie die Entertainer Joko Winterscheidt und Klaas Heufer-Umlauf.