Kulturnachrichten

Donnerstag, 12. Dezember 2019

Neue Version des Radetzky-Marschs Die Wiener Philharmoniker beschließen ihr Neujahrskonzert 2020 mit einer neuen Version des traditionellen Radetzky-Marschs. Der Grund sei, dass die alte Variante auf den Komponisten und bekennenden Nationalsozialisten Leopold Weninger zurückgehe. Die Pressestelle des Orchesters bestätigte eine entsprechende Meldung der "Neuen Osnabrücker Zeitung". Der Vorstand der Wiener Philharmoniker, Daniel Froschauer, sagte über die neue Fassung, sie sei "als Gemeinschaftsarbeit der Wiener Philharmoniker entstanden und vor allem unbelastet von einer braunen Vergangenheit". Das Arrangement von Leopold Weninger sei erstmals 1946 aufs Programm gesetzt worden.

Weinstein einigt sich mit Vergewaltigungs-Opfern Der frühere Hollywood-Produzent Weinstein hat sich offenbar mit zahlreichen Frauen geeinigt, die ihm sexuelle Übergriffe und Vergewaltigung vorwerfen. Nach einem Bericht der „New York Times“ sollen mehr als 30 Schauspielerinnen und ehemalige Mitarbeiterinnen insgesamt 25 Millionen Dollar erhalten. Der Vergleich würde fast alle Zivilprozesse gegen Weinstein beenden. Das Geld zahlt nicht Weinstein selbst, sondern die Versicherung seiner Produktionsfirma. Die Einigung ist unabhängig von einem Strafprozess in New York, der im Januar beginnt und in dem Weinstein wegen Vergewaltigung angeklagt ist. Die Vorwürfe gegen den Filmproduzenten hatten vor über zwei Jahren die „Me-Too“-Debatte ausgelöst.

Kosovo erklärt Peter Handke zur Persona non grata Literaturnobelpreisträger Peter Handke ist im Kosovo nicht willkommen. Das teilte Außenminister Behgjet Pacolli auf Facebook mit. Sein Land habe ihn zur Persona non grata erklärt. "Die Verbrechen zu leugnen und Verbrecher zu unterstützen ist ein schreckliches Verbrechen." Neben dem kosovarischen Botschafter hatten auch die Botschafter Albaniens, Bosniens, Nordmazedoniens, der Türkei und Kroatiens die Verleihung des Literaturnobelpreises boykottiert.

"Ommegang" ist Immaterielles Unesco-Weltkulturerbe Die Weltkulturorganisation Unesco hat bei ihrer Konferenz in Kolumbien die Liste des weltweiten Immateriellen Kulturerbes erweitert: Die historische Brüsseler Prozession "Ommegang", der byzantinische Gesang auf Zypern und das Fest der Heiligsten Dreifaltigkeit in Boliviens Hauptstadt La Paz zählen nun dazu. Bereits am Dienstag stufte die Organisation den Seperu-Volkstanz in Botswana, das Erntedankfest der Subanen auf den Philippinen sowie Rituale um den kenianischen Kit-Mikayi-Schrein als gefährdete Immateriellen Kulturerbe ein. Insgesamt berät der Zwischenstaatliche Ausschuss mit Vertretern aus 24 Vertragsstaaten bis Samstag über 41 nominierte Kulturformen.

Bayreuther Festspielsprecher Emmerich ist tot Der langjährige Sprecher der Bayreuther Festspiele, Peter Emmerich, ist im Alter von 61 Jahren gestorben. Das bestätigte Katharina Wagner der Deutschen Presse-Agentur. Emmerich hatte die Öffentlichkeitsarbeit der Richard-Wagner-Festspiele drei Jahrzehnte lang geprägt. Festspiel-Patriarch Wolfgang Wagner hatte ihn kurz vor dem Mauerfall 1989 aus Dresden nach Bayreuth geholt.

Klage gegen Berufung des Gründungsdirektors Der Streit um die Leitung der Berliner Bauakademie wird jetzt juristisch ausgetragen. Nachdem an die 500 Architekten und Museumsfachleute in einem Offenen Protestbrief darauf hinwiesen, dass der zum Gründungsdirektor ernannte SPD-Politiker Florian Pronold keines der Kriterien der Stellenausschreibung erfüllt, klagen zwei unterlegene Mitbewerber nun vor Gericht. Am 9. Januar soll in Berlin über den Eilantrag entschieden werden, teilte das Landesarbeitsgericht mit. Das für die Bundesstiftung Bauakademie zuständige Innenministerium äußerte sich nicht. In dem Offenen Brief heißt es unter anderem, der 46-jährige Jurist sei in der Welt des Bauens nahezu unbekannt. Damit werde eine Chance vergeben, die Bauakademie als Architekturzentrum mit internationaler Ausstrahlung zu etablieren.

Bushido gewinnt vor Gericht gegen Fler Die Freiheit der Kunst reiche zwar weit, und Rap beinhalte sprachliche Grenzüberschreitungen. Aber erlaubt ist trotzdem nicht alles. Zu diesem Schluss kam heute das Landgericht München 1 und untersagte dem Rapper Fler, weiter zu behaupten, sein musikalischer Kollege Bushido und seine Ehefrau hätten nicht gemeinsam vier Kinder. Auch wenn Diffamierungen Teil des Rap als Kunstform seien, dürfe die Musik "nicht vorgeschoben werden, um beleidigende Inhalte" zu transportieren.

Ungarn billigt Gesetz für mehr Kontrolle über die Kultur Im Eilverfahren und unter Protesten der Opposition hat die rechte Regierungsmehrheit im ungarischen Parlament ein umstrittenes Gesetz für eine stärkere Kontrolle der Kultur verabschiedet. Während der Abstimmung am Mittwoch standen die Oppositionsabgeordneten und hielten sich schwarze Theatermasken vors Gesicht, wie das Portal "444.hu" berichtete. Das neue Gesetz sieht die Schaffung eines Nationalen Kulturrates vor, der die "strategische Lenkung der kulturellen Sektoren durch die Regierung" ermöglichen soll. Bei der Bestellung von Intendanten von staatlich geförderten Stadttheatern muss künftig mit dem zuständigen Minister eine Einigung erzielt werden. Bisher haben die Gemeinden allein entschieden, wer die von ihnen betriebenen Theater leitet. Am Montag hatten im Zentrum von Budapest mehrere Tausend Bürger gegen das Gesetz demonstriert. Mehr als 50 000 Menschen unterzeichneten eine Online-Petition gegen das Gesetz.