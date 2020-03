Der New Yorker Philosophieprofessor Eugene Thacker beschäftigt sich gerne mit Nihilismus und Pessimismus, aber auch immer wieder mit Horror. Er ist der Überzeugung, dass Horror als Genre zutiefst philosophisch ist. Mehr

Wie sollte ein Roman beginnen, der es in den Kanon der Weltliteratur schafft? Peter-André Alt liefert in seinem Buch berühmte Beispiele von Franz Kafka bis Günter Grass. In der Antike bat man dafür sogar die Götter um Beistand, verrät der Germanist.Mehr