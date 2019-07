Kulturnachrichten

Freitag, 12. Juli 2019

Neue Preisträger der Akademie für Sprache und Dichtung Nach der Bekanntgabe des Georg-Büchner-Preisträgers hat die Deutsche Akademie für Sprache und Dichtung die Gewinner von zwei weiteren hoch dotierten Auszeichnungen bekanntgegeben. Die Literaturwissenschaftlerin Daniela Strigl erhält den Johann-Heinrich-Merck-Preis für literarische Kritik, wie die Akademie mitteilte. Der Sigmund-Freud-Preis für wissenschaftliche Prosa geht an den Philosophen Thomas Macho. Strigl wie Macho sind in Wien geboren und erhalten die mit 20 000 Euro dotierten Auszeichnungen am 2. November. Am selben Tag wird auch der Georg-Büchner-Preis an den Schweizer Autoren Lukas Bärfuss vergeben.

Mikhail Agrest wird Musikdirektor in Stuttgart Nach 35 Jahren bekommt das Stuttgarter Ballett einen neuen Musikdirektor und Dirigenten: Mikhail Agrest werde das Amt im September 2020 von James Tuggle übernehmen, kündigte das Staatstheater an. Der gebürtige Russe hat in den USA studiert, bevor er seine Dirigierstudien in Sankt Petersburg verfeinerte. Mit dem Orchester des Mariinski-Theaters, bei dem er seit 2001 als Dirigent arbeitet, ging er im selben Jahr auf Tournee nach Europa, Japan, in den Fernen Osten und die USA. Sein Operndebüt gab Agrest 2008 mit Puccinis "Tosca" an der Königlichen Oper Schweden, er stand zudem unter anderem in London, Paris, Houston, Neapel, Dresden und Helsinki am Dirigentenpult.

Grütters weist Vorwürfe gegen Deutsche Welle zurück Kulturstaatsministerin Monika Grütters hat die von einer türkischen Denkfabrik erhobenen Vorwürfe gegen die Deutsche Welle zurückgewiesen. Der Hörfunksender trete mit objektivem und unabhängigem Qualitätsjournalismus weltweit für demokratische Werte und für die Wahrung fundamentaler Menschenrechte ein, erklärte die CDU-Politikerin in Berlin. Unabhängige Berichterstattung müsse gerade auch gegenüber staatlichen Institutionen unbequem sein können. Die als regierungsnah geltende türkische Stiftung Seta hatte der Deutschen Welle und anderen Medien einseitige und "ideologische" Berichterstattung über die Türkei vorgeworfen.

Merkel bei Eröffnung der James-Simon-Galerie In Anwesenheit von Bundeskanzlerin Angela Merkel wurde die James-Simon-Galerie als neuer Zugang zur Berliner Museumsinsel eröffnet. Das 134 Millionen Euro teure Gebäude von Stararchitekt David Chipperfield dient künftig nicht nur als zentraler Empfang und Servicestation des zum Weltkulturerbe zählenden Ensembles aus Pergamonmuseum, Alter Nationalgalerie, Bode Museum, Altem Museum und Neuem Museum. Für die jährlich zuletzt knapp 2,5 Millionen Besucher beginnt in der Galerie zudem die neue archäologische Promenade, die die einstmals über Brücken untereinander verbundenen Gebäude künftig unterirdisch anbinden soll.

R. Kelly erneut verhaftet Der US-Sänger R. Kelly ist wegen des Verdachts auf Kinderpornographie und weiterer Vergehen erneut verhaftet worden. Wie die Zeitung "New York Times" berichtete, nahm die US-Bundespolizei den 52-Jährigen in Chicago fest. Insgesamt wirft die Staatsanwaltschaft Kelly demnach 13 weitere Vergehen vor, darunter auch Verführung einer Minderjährigen und Justizbehinderung. Kelly war bereits im Februar wegen schweren sexuellen Missbrauchs in zehn Fällen verhaftet worden, er befand sich bisher gegen Kaution auf freiem Fuß. Bei einem Schuldspruch drohen ihm bis zu 30 Jahre Haft.

David Bowies Ziggy Stardust als Barbie Ein halbes Jahrhundert nach der Veröffentlichung von David Bowies Album "Space Oddity" widmet der Hersteller der Barbie-Puppe der britischen Pop-Ikone eine Figur. Sie trägt ein Outfit, das dem von Bowies Kunstfigur Ziggy Stardust aus den frühen 70er Jahren nachempfunden ist - stilecht mit metallischem Raumanzug und roten Plateau-Stiefeln. Das teilte die Firma auf ihrer Webseite mit. Die Puppe zu Bowies Ehren gebe es nur in limitierter Auflage.

Unesco-Welterbe-Region soll Urlaubsgebiet werden Brasiliens Präsident Jair Messias Bolsonaro will ein Naturschutzgebiet südlich von Rio de Janeiro in ein Urlaubsparadies nach dem Vorbild der mexikanischen Kasino-Stadt Cancun verwandeln. Das berichten örtliche. Erst vor wenigen Tagen hatte die Unesco der Region aufgrund ihrer Biodiversität und ihrer kulturellen Bedeutung den Welterbe-Titel verliehen. Bolsonaro war 2012 in dem Schutzgebiet beim illegalen Fischen erwischt worden.

Lukas Bärfuss schreibt Stück für Nibelungen-Festspiele Der Schweizer Dramatiker Lukas Bärfuss, dem gerade der renommierte Georg-Büchner-Preis zugesprochen wurde, schreibt für die Nibelungen-Festspiele in Worms das für 2021 geplante Stück. Dann jährt sich Martin Luthers berühmte Widerrufsverweigerung auf dem Wormser Reichstag zum 500. Mal. Im Jubiläumsjahr wollen die Festspiele daran erinnern. Auf dem Reichstag in Worms hatte sich Luther 1521 vor dem Kaiser geweigert, seine Thesen zu widerrufen - und damit die Spaltung der Kirche ausgelöst. Dabei werden Luther vielfach die berühmten Sätze "Hier stehe ich. Ich kann nicht anders." zugeschrieben. Am Dienstag war bekannt geworden, dass Bärfuss am 2. November in Darmstadt den Büchner-Preis erhält.

Erneut ein Journalist auf den Philippinen ermordet Auf den Philippinen ist erneut ein Journalist ermordet worden. Wie örtliche Medien berichteten, wurde in der Nacht der Radiomoderator Eduardo Dizon nach der Arbeit von Unbekannten erschossen. Seinem Arbeitgeber und der Journalistengewerkschaft zufolge hatte Dizon wenige Tage zuvor Morddrohungen erhalten. Das mehrheitlich katholische Inselreich der Philippinen mit seinen über 100 Millionen Einwohnern gilt als eines der gefährlichsten Länder für Journalisten weltweit. Nach Angaben der Journalistengewerkschaft wurden seit 1986 mindestens 186 Reporter und andere Medienschaffende getötet. Seit dem Amtsantritt von Präsident Rodrigo Duterte Mitte 2016 waren es mindestens 13 Journalisten.Kritiker monieren, dass vor allem jene Reporter zur Zielscheibe würden, die über staatliche Willkür, Korruption und Ausbeutung berichteten.

Musikerin Taylor Swift ist bestbezahlte Prominente Die US-Sängerin Taylor Swift ("You Need To Calm Down") hat mit einem geschätzten Jahreseinkommen von rund 185 Millionen Dollar (etwa 164 Millionen Euro) dem US-Magazin "Forbes" zufolge in den vergangenen zwölf Monaten mehr verdient als jeder andere Prominente weltweit. Swift sei damit zum zweiten Mal nach 2016 auf Platz eins der Liste der 100 weltweit am besten bezahlten Promis, teilte "Forbes" mit. Ein Großteil ihrer Einnahmen komme von Tourneen.