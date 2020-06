Kulturnachrichten

Donnerstag, 4. Juni 2020

Neue Prager Mariensäule aufgestellt Auf dem Altstädter Ring in Prag ist eine Kopie der 1918 geschleiften Mariensäule aufgestellt worden. Die Wiederherstellung war von jahrelangen politischen Kontroversen begleitet. Die Säule des Bildhauers Johann Georg Bendl wurde 1650 zum Dank für den Sieg über die Schweden im Dreißigjährigen Krieg auf dem zentralen Platz der Prager Altstadt aufgestellt. 1918 wurde sie als ein Symbol der Habsburgerherrschaft zerstört. Nach der "Samtenen Revolution" 1989 gründete sich eine Initiative zur Wiedererrichtung der Säule. Die Stadtoberen verweigerten aber die Zustimmung - erst Anfang 2020 gab eine Mehrheit im Gemeinderat. Hergestellt wurde die Säule von dem Bildhauer Petr Vana. Befürworter sehen die Säule als Erinnerungs-Symbol an die Verteidigung Prags im Dreißigjährigen Krieg und als wichtiges barockes Kunstwerk. Die Gegner monieren, die Säule stehe für die Herrschaft der Habsburger und eine intolerante Rekatholisierung des Landes.

ZDF-Serie ist Favorit beim Deutschen Fernsehpreis Die ZDF-Produktion "Der Preis der Freiheit" mit Nadja Uhl, Barbara Auer und Nicolette Krebitz geht als Favorit ins Rennen um den Deutschen Fernsehpreis. Das dreiteilige Drama über die Wendejahre in der DDR ist fünf Mal nominiert - er wurde im November im ZDF ausgestrahlt. Barbara Auer kam für ihre Rolle im Film in die Vorauswahl als "Beste Schauspielerin", Joachim Król ist als "Bester Schauspieler" für seine Rolle in der Komödie "Endlich Witwer" nominiert. Dieser Film taucht in vier Kategorien auf, ebenso wie die Sky Produktion "Der Pass". Weitere Kandidaten für den Deutschen Fernsehpreis sind unter anderem die Serie "Babylon Berlin" (ARD/Sky), die Netflix-Serie "Unorthodox" und die ProSieben-Show "The Masked Singer". Die Preisträger sollen Mitte Juni feststehen. Die ursprünglich geplante Publikumsgala in Köln entfällt dieses Jahr wegen der Corona-Pandemie. Der Deutsche Fernsehpreis wird von ARD, RTL, SAT.1 und ZDF verliehen.

Violinist Hope: Krise der Kultur schon vor Corona Der renommierte deutsch-britische Violinist Daniel Hope sieht nicht erst seit der Corona-Pandemie eine Vernachlässigung der Kultur. "Vielleicht ist die wahre Krise, wie nachlässig wir mit der Musik und deren Vermittlung in den letzten Jahrzehnten umgegangen sind?", schreibt er in der "Jüdischen Allgemeinen". Zweck der Kunsterziehung sei Menschen auszubilden, die fähig seien, ein verantwortungsvolles Leben in einer freien Gesellschaft zu verwirklichen. Um sich in der Welt durchzusetzen brauche es Einfallsreichtum - dies geschehe nicht nur durch Technologie und Wirtschaft, sondern auch durch die Fantasie der Menschen und durch deren Erfüllung in den Künsten. Darum solle die Rolle von Kultur weit über das Wirtschaftliche hinausgehen. Nur das Bildungssystem sei als soziale Kraft stark genug, um ein Gegengewicht zu der Vermarktung von kulturellen Werten darzustellen, so Hope. In Schulen würden Kinder oft unzureichend in Musik, bildender Kunst, Tanz oder Literatur ausgebildet.

Interesse an Deutsch nimmt in Afrika und Asien zu Weltweit lernen mehr als 15,4 Millionen Menschen Deutsch. Das geht aus der aktuellen Erhebung "Deutsch als Fremdsprache weltweit" hervor. Die meisten Deutschlernenden gibt es demnach mit 1,2 Millionen nach wie vor in Europa, allerdings gewinnt Deutsch in Afrika und Asien an Bedeutung. So stieg in Afrika die Zahl der Deutsch-Schüler um rund 50 Prozent. Die Erhebung wird alle fünf Jahre vom Auswärtigen Amt in Zusammenarbeit mit dem Goethe-Institut, der Deutschen Welle, dem Deutschen Akademischen Austauschdienst und der Zentralstelle für das Auslandsschulwesen veröffentlicht. Die Zahl der Deutsch-Schüler weltweit ist damit seit 2015 relativ stabil geblieben. Damals wurden etwa 15,5 Millionen Deutschlernende registriert. Innerhalb Europas ist insbesondere in Dänemark, den Niederlanden, Tschechien und Frankreich das Interesse an Deutschunterricht gestiegen. In Frankreich stieg die Zahl der Deutschlernenden im Vergleich zur vergangenen Erhebung um 18 Prozent auf 1,18 Millionen.

Internationaler Literaturpreis vergeben Beim Internationalen Literaturpreis wurden im Coronavirus-Aunsnahmejahr statt zwei diesmal 12 Preisträger ausgezeichnet. Dies sei eine Geste der Solidarität, erläuterten die Veranstalter und die Jury die Änderung des Reglements. Die Entscheidung der Jury wurde im Deutschlandfunk Kultur bekanntgeben. Gewonnen haben sechs Autorinnen und Autoren und die jeweiligen Übersetzerinnen und Übersetzer ihrer Werke. James Noel und Rike Bolte für das Buch "Was für ein Wunder", Isabel Waidner und Ann Cotten für "Geile Deko", Angel Igov und Andreas Tretner für "Die Sanftmütigen", Yevgenia Belorutes und Claudia Dathe für "Glückliche Fälle", sowie Chigozie Obioma und Nicolai von Schweder-Schreiner für "Das Weinen der Vögel". Außerdem erhielten Amir Hassan Cheheltan und Jutta Himmelreich die Auszeichnung für "Der Zirkel der Literaturliebhaber". Insgesamt ist der Preis in diesem Jahr mit 36.000 Euro dotiert – alle Ausgezeichneten erhalten 3000 Euro. Der Internationale Literaturpreis wird vom Haus der Kulturen der Welt in Berlin für herausragende fremdsprachige Titel der Gegenwartsliteratur und die deutsche Erstübersetzung vergeben.

Rückendeckung für Felix Klein in Mbembe-Debatte In der Kontroverse um die Antisemitismus-Vorwürfe gegen Achille Mbembe hat auch die Vorsitzende des Förderkreises Denkmal für die ermordeten Juden Europas, Lea Rosh, dem Antisemitismusbeauftragten der Bundesregierung den Rücken gestärkt. "Die Forderung, Felix Klein abzuberufen, sehen wir als Aufforderung an den deutschen Staat und die Gesellschaft, die in den vergangenen Jahrzehnten aufgebaute Kultur der Erinnerung an die Verbrechen des Nationalsozialismus und die Ermordung von sechs Millionen Juden ad acta zu legen und im Kampf gegen Antisemitismus nachlässig und beliebig zu werden", schreibt Rosh in der Frankfurter Allgemeine Zeitung. Zurückzuweisen seien auch Behauptungen, dass Klein seine Verantwortung nutze, um Kritik an der Politik Israels zu unterdrücken. In einem Offenen Brief hatten afrikanische Intellektuelle und Künstler verurteilt, dass der Historiker Mbembe von deutscher Seite aus Antisemitismus vorgeworfen werde und hatten den Rücktritt Kleins gefordert.

Kulturrat begrüßt Maßnahmenpaket der Regierung Der Deutsche Kulturrat begrüßt das von der Regierung beschlossene Programm zur Stärkung der Kulturinfrastruktur. Für Mehrbedarfe von kulturellen Einrichtungen und Projekten ist eine Milliarde Euro vorgesehen, teilte die Regierung mit. Auch weitere geplante Vorhaben kämen dem Kulturbereich zugute, so der Kulturrat. Etwa für Bücher, für die auch der ermäßigte Mehrwertsteuersatz gelten soll - geplant ist eine Senkung für sechs Monate von 7 auf 5 Prozent. Die Option des steuerlichen Verlustrücktrags sei auch für die Kulturwirtschaft wichtig. Zentral sei die Stärkung der Kommunen, denn sie trügen 45 Prozent der öffentlichen Kulturfinanzierung. Es sei zu hoffen, dass durch ihre finanzielle Entlastung künftig auch weiter Investitionen im Kulturbereich möglich blieben. Die Kultur sei nicht vergessen worden, sagte Kulturrat-Geschäftsführer Olaf Zimmermann. Er begrüßte auch die Verlängerung der vereinfachten Grundsicherung und Überbrückungshilfen für Clubs und Veranstalter.

Springsteen: "Das Land brennt und ist im Chaos" Bruce Springsteen hat seinen Auftritt als Gast-DJ beim US-Radiosender Sirius XM für einen eindringlichen Appell gegen Rassismus und Polizeigewalt genutzt. Zum Auftakt spielte der 70-Jährige seinen Protest-Song "American Skin (41 Shots)" von 2001 und widmete ihn George Floyd. Der Afro-Amerikaner war in der vergangenen Woche bei einem Polizeieinsatz in US-Bundesstaat Minnesota getötet worden. "Dieses Lied ist fast acht Minuten lang. Und so lange dauerte das Sterben von George Floyd, während ein Polizist in Minneapolis ein Knie in seinen Nacken drückte", sagte Springsteen. "American Skin (41 Shots)" stammt aus dem Jahr 2001 und prangert das Vorgehen von vier weißen Polizisten an, die im Jahr 1999 den unbewaffneten schwarzen Einwanderer Amadou Diallo mit 41 Schüssen niedergestreckt hatten. "Das Land brennt und ist im Chaos", resümierte Springsteen und bezog sich damit auch auf die Folgen der Corona-Pandemie und die über 100.000 Toten in den USA.

Gottlieb Wendehals gestorben Der Musiker Werner Böhm ist tot. Er starb im Alter von 78 Jahren. Das bestätigte sein Management der Nachrichtenagentur dpa und berief sich dabei auf Böhms Ehefrau. Die "Bild"-Zeitung zitierte sie mit den Worten: "Werner ist auf Gran Canaria friedlich eingeschlafen. Ich bin sehr traurig." Als Jazz-Pianist stand Böhm Anfang der 1970er-Jahre mit Musikern wie Louis Armstrong und Ella Fitzgerald auf der Bühne. Unter dem Künstlernamen Gottlieb Wendehals war er Anfang der 80er-Jahre einem Millionenpublikum bekannt geworden. Seinen größten Hit landete der gelernte Dekorateur mit dem Schlager "Polonäse Blankenese". Von 1981 bis 1989 war Böhm mit der Schlagersängerin Mary Roos verheiratet. 1995 heiratete er Susanne Böhm.

Rowlings "Ickabog" nun auch auf Deutsch Das Märchen "Der Ickabog", das die Harry-Potter-Autorin J.K. Rowling seit der vergangenen Woche kapitelweise im Internet veröffentlicht, wird ab sofort auch als Fortsetzung in deutscher Übersetzung zu lesen sein. Die Harry-Potter-Autorin habe beschlossen, das Buch vom Dachboden zu holen, um Kindern in diesen "seltsamen, beunruhigenden Zeiten" Unterhaltung zu bieten, sagte die 54-jährige britische Schriftstellerin. Das Märchen mit 34 Kapiteln spiele in einem imaginären Land und habe nichts mit ihren anderen Werken zu tun, erklärte Rowling. "The Ickabog" sei eine Geschichte über Wahrheit und den Missbrauch von Macht und nicht als Antwort auf alles gedacht, was gerade auf der Welt passierte, teilte die Autorin mit.

Cannes stellt Online-Auswahl vor Das Filmfestival Cannes hat mehr als 50 Filme vorgestellt, die dieses Jahr mit dem Gütesiegel "Cannes 2020" in die Kinos und Festivals kommen sollen. Unter ihnen ist das Drama "Enfant Terrible" des deutschen Regisseurs Oskar Roehler. Der Film erzählt episodenhaft aus dem Leben des 1982 verstorbenen deutschen Filmemachers Rainer Werner Fassbinder mit Oliver Masucci in der Hauptrolle. Der Film soll in Deutschland im Oktober 2020 in die Kinos kommen. Das Filmfest Cannes, eines der wichtigsten weltweit, findet traditionell im Mai statt. Wegen der Corona-Pandemie konnte das Festival in diesem Jahr allerdings nicht stattfinden.