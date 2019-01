Neue Orgeln in Österreich und Deutschland Den heutigen Geist in die Ordnung der Gotik bringen

Von Florian Neuner

Für Augen und Ohren: Die neue Orgel von St. Martin in Kassel wurde 2017 eingeweiht (imago / epd / Andreas Fischer)

In Kassel ist eine Orgel für die Musik des 21. Jahrhunderts gebaut worden, während im oberösterreichischen Enns die künstlerische Gestaltung eines Orgelprospekts ein markantes Zeichen setzt.

Mit Yngve Holen war an der St. Martinskirche in Kassel ein Künstler an der Gestaltung der neuen Orgel beteiligt. An diesem Ort, an dem das Aufführen zeitgenössischer Musik Tradition hat, wünschte man sich vor allem ein Instrument, das von den spieltechnischen und klanglichen Möglichkeiten her in die Zukunft weist.

Orgel als Kunstobjekt

Als die Entscheidung für den Neubau der Franziskusorgel in der Ennser Stadtpfarrkirche gefallen war, wagte man an der Donau Ungewöhnliches: Mit der Gestaltung des Prospekts wurden der Komponist Christoph Herndler und die Künstlerin Mary Fernety beauftragt. Ihre Bemalung des Instruments interpretiert den sakralen Raum neu und ermöglicht es darüber hinaus, die Streifen-Struktur als Notationsobjekt zu begreifen.

Die Prospektgestaltung der Franziskusorgel, Enns. (Christoph Herndler)