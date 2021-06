Kulturnachrichten

Donnerstag, 3. Juni 2021

Neue Namensgebung für Tschechinnen bahnt sich an In Tschechien bahnt sich eine historische Wende bei der Namensgebung an. Das Abgeordnetenhaus in Prag stimmte am Mittwoch einer Gesetzesnovelle zu, welche Frauen die freie Wahl der männlichen oder weiblichen Form des Nachnamens ermöglicht. Bisher müssen Frauen - wie auch in anderen slawischen Sprachen - einen Familiennamen mit der weiblichen Endung "-ova" tragen. Wenn der Mann Novak heißt, dann tragen seine Frau und Töchter den Namen Novakova. Doch das könnte sich bald ändern: Für die Änderung stimmten 91 Abgeordnete, dagegen waren 33. Die zweite Kammer des Parlaments, der Senat, muss dem noch zustimmen. Von der traditionellen Namensgebung für Frauen ausgenommen waren bisher nur Tschechinnen, die einen Ausländer heiraten, und Angehörige der nationalen Minderheiten - darunter die deutsche Volksgruppe. Die frühere Justizministerin Helena Valkova kritisierte die bisherige Regelung als "Zeichen der Ungleichheit".

International-Booker-Literaturpreis für David Diop Der franko-senegalesische Schriftsteller David Diop hat den International-Booker-Literaturpreis erhalten. Die Auszeichnung ehrt die besten fremdsprachigen und ins Englische übersetzten Romane, die im Vereinigten Königreich veröffentlicht wurden. Geehrt wurde Diop für sein Buch "At Night All Blood Is Black", auf deutsch "Nachts ist unser Blut schwarz". Darin erzählt der 55-Jährige die Geschichte von Senegalesen, die im Ersten Weltkrieg aufseiten der Kolonialmacht Frankreich gegen Deutschland kämpften. Das Preisgeld von 58.000 Euro teilt sich David Diop mit seiner Übersetzerin Anna Moschovakis.

Belgien gibt geraubtes Gemälde zurück Belgien gibt den Nachkommen eines jüdischen Ehepaars aus Deutschland ein im Zweiten Weltkrieg geraubtes Gemälde zurück. Das 1913 gemalte "Blumenstilleben" von Lovis Corinth werde den Enkeln von Gustav und Emma Mayer ausgehändigt, erklärte die belgische Regierung am Mittwoch. Das Werk befindet sich derzeit in den Königlichen Museen der Schönen Künste in Brüssel in einer Sammlungen von rund 30 Werken zweifelhafter Herkunft, die wahrscheinlich zwischen 1940 und 1945 gestohlen wurden. Nach Angaben des Museums wurde das Öl-Gemälde des preußischen Malers "vom Einsatzstab Reichsleiter Rosenberg gestohlen" und "nach der Befreiung Brüssels von Leo Van Puyvelde geborgen". Anschließend sei es den belgischen Behörden und 1951 den Königlichen Museen übergeben worden.