Kulturnachrichten

Dienstag, 4. September 2018

Neue Kuratorin für Münchner Haus der Kunst Jana Baumann erweitert das Team Das Münchner Haus der Kunst erweitert sein Team der Kuratoren. Als neues Mitglied stößt Jana Baumann (34) ab 15. Oktober dazu. Sie studierte bis 2010 Kunstgeschichte in Bonn und beschäftigte sich in ihrer Doktorarbeit mit dem Thema "Museen als Avantgarde. Museen moderner Kunst in Deutschland 1919-1933". Als wissenschaftliche Mitarbeiterin in der Abteilung Gegenwartskunst verantwortete Baumann am Städel-Museum Frankfurt die Ausstellungen zu Victor Vasarely sowie "Fotografien werden Bilder. Die Becher-Klasse" und "David Claerbout. Die reine Notwendigkeit".

Streit um Pina Bausch-Intendanz Richter regt Mediation an Im Streit um die fristlose Kündigung der Intendantin des Wuppertaler Pina Bausch-Tanztheaters, Adolphe Binder, hat das Arbeitsgericht ein Mediationsverfahren angeregt. Das Gericht gab Binder und dem Tanztheater zwei Wochen Zeit, um einem sogenannten Güterrichterverfahren zuzustimmen. Die Probleme der Zusammenarbeit lägen offenbar viel tiefer als nur im Streit über den neuen Spielplan, sagte der Richter. Das weltberühmte Tanztheater hatte Binder im Juli nach anhaltenden Querelen fristlos gekündigt. Dies wurde damit begründet, dass die Handlungsfähigkeit wieder hergestellt werden solle. Binder war auch Fehlverhalten und Mobbing vorgeworfen worden. Offiziell war die Kündigung mit dem fehlenden Spielplan für die im Herbst startende neue Saison begründet worden. Die 49-jährige Binder wies die Vorwürfe erneut zurück. Sie sei nach wie vor bereit, Intendantin zu bleiben. Binder hatte erst im Mai 2017 die Leitung der renommierten Tanztruppe übernommen. Ihr Vertrag wäre normalerweise bis 2022 gelaufen.

Schauspielerin Doris Gallart gestorben Sie wurde 81 Jahre alt Die Schauspielerin Doris Gallart ist tot. Wie heute bekannt wurde starb sie am vergangenen Samstag nach langer, schwerer Krankheit. Sie spielte 1957 in ihrem ersten Kinofilm "Herz ohne Gnade" und war zuletzt 2017 in einer Episode der TV-Krimiserie "Soko Wismar" zu sehen. Außerdem stand sie in verschiedenen Theatern bundesweit auf der Bühne. Gallart war auch als Synchronsprecherin tätig. Sie war die deutsche Stimme von Schauspielerinnen wie Vanessa Redgrave, Catherine Deneuve und Claudia Cardinale. Sie war mit dem 2008 gestorbenen Schauspieler Herbert Bötticher verheiratet.

Verleger rechnen weiter mit Google-Millionen EU-Gerichtshof wird sich mit Leistungsschutzrecht befassen Fünf Jahre nach dem Inkrafttreten des deutschen Leistungsschutzrechts für Presseverlage rechnen namhafte Verleger weiterhin mit signifikanten Zahlungen von großen Internetkonzernen. "Es geht um die Frage, wem die Inhalte gehören, ob Google sich an geltendes deutsches und europäisches Recht hält oder sich weiter herausreden kann, Inhalte gar nicht zu verwerten", so der Kölner Verleger Christian DuMont Schütte. Bei dem Streit geht es darum, wie umfangreich die Vorschau-Inhalte auf den Google-Seiten sein dürfen, bevor eine Lizenzierungspflicht greift. Einige Verlage hatten eine "Gratiseinwilligung" an Google erteilt. In einer Reihe von juristischen Auseinandersetzungen muss sich nun der EU-Gerichtshof mit dem Leistungsschutzrecht beschäftigen. Google erklärte, man wolle keine juristischen Auseinandersetzungen führen, sondern mit den Verlagen zusammenarbeiten.

Sechs Bücher auf Shortlist für Raabe-Literaturpreis Der Preis wird am 4. November im Braunschweiger Staatstheater verliehen Sechs Bücher sind für den diesjährigen Wilhelm-Raabe-Literaturpreis nominiert worden. Auf der Shortlist stehen "Der Idiot des 21. Jahrhunderts" von Michael Kleeberg, "Miakro" von Georg Klein, "Ein schönes Paar" von Gert Loschütz, "Aurora" von Sascha Reh, "Ich war Diener im Hause Hobbs" von Verena Rossbacher sowie "Verzeichnis einiger Verluste" von Judith Schalansky. Das teilte die Stadt Braunschweig mit, die den mit 30.000 Euro dotierten Preis gemeinsam mit dem Deutschlandfunk vergibt. Der im Jahr 2000 gestiftete Wilhelm-Raabe-Literaturpreis würdigt jedes Jahr ein erzählerisches Werk in deutscher Sprache. Er soll das Lebenswerk des Schriftstellers Wilhelm Raabes und die "herausragende Geistesleistung seiner Zeit" würdigen.

Landesbischöfin gegen Widerspruchslösung Junkermann: Widerspruchslösung bei Organspende degradiert Sterbenden Die Landesbischöfin der Evangelischen Landeskirche in Mitteldeutschland (EKM), Ilse Junkermann, hat sich deutlich gegen eine Widerspruchslösung bei der Organspende gewandt. Sie bezeichnete die Widerspruchslösung als schweren Eingriff in die persönliche Integrität und individuelle Gewissensfreiheit. Ein sterbender Mensch würde so zu einem Materiallager für andere degradiert. Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) hatte die Debatte angestoßen. Sein Ziel ist, dass jeder Mensch als Spender gilt, der zu Lebzeiten nicht ausdrücklich widersprochen hat. Junkermann plädiert für einen Organspendeausweis, bei dem zwischen der Organ- und der Gewebespende unterschieden wird. Für letztere müssten Menschen nach Eintritt des Hirntodes nicht weiter beatmet werden. Gewebeentnahmen können noch Stunden nach dem Tod erfolgen.

Neuer Chef beim Museumsverband Sachsen-Anhalt Ulf Dräger folgt auf Kristin Otto Ulf Dräger ist neuer Chef des Museumsverbandes Sachsen-Anhalt. Er ist zum Nachfolger von Kristin Otto, der Museumsleiterin Schloss Moritzburg Zeitz, gewählt worden. Das teilt der Museumsverband in Bernburg mit. Dräger ist seit 1988 an der Moritzburg Halle Kustos für die Sammlung Kunsthandwerk & Design und das Landesmünzkabinett Sachsen-Anhalt. Der 1965 geborene Museologe erklärte, er wolle der Erschließung und Vermittlung der Museumssammlungen noch mehr Aufmerksamkeit verleihen. Museen sollten als zentrale Orte der Kultur zu gestärkt werden, so Dräger.

Der Isenheimer Altar wird restauriert Er gilt als Meisterwerk der deutschen Tafelmalerei Der Isenheimer Altar, Hauptwerk des frühneuzeitlichen Ausnahmekünstlers Matthias Grünewald, wird in den kommenden vier Jahren umfassend restauriert. Den Plan für das 1,2 Millionen Euro teure Projekt stellten das Museum Unterlinden, die verantwortlichen Restauratoren und Experten in Colmar vor. In einem ersten Schritt sollen Skulpturen und die zum Altar gehörenden Schnitzereien von Niklaus von Hagenau (um 1450-1535) gereinigt und ausgebessert werden. Dort wird der Altar seit dem 19. Jahrhundert ausgestellt. Geplant ist zudem, die insgesamt elf Bildtafeln des Altars aufwendig zu reinigen und die ursprünglichen Farbschichten zu stabilisieren. Auch sollen bei vorausgegangenen Restaurierungen aufgebrachte Lackschichten entfernt werden. Ziel sei es, die Leuchtkraft der Originalfarben wiederherzustellen. Im Zentrum des Isenheimer Altars steht die naturalistisch gemalte Kreuzigung Christi. Der vor fünf Jahrhunderten für die Antoniterkirche in Isenheim, einem kleinen Dorf bei Colmar, erschaffene Altar ist eines der berühmtesten Kunstwerke zwischen Spätbarock und Renaissance.