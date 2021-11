Kulturnachrichten

Dienstag, 2. November 2021

Neue Interssenvetretung k3d für Kulturbranche Interessenvertretungen aus der Kulturbranche haben sich zu der "Koalition Kultur- und Kreativwirtschaft in Deutschland", kurz k3d, zusammengeschlossen. Das Bündnis fordert eine zentrale Anlaufstelle in der neuen Bundesregierung für alle Belange der Branche. k3d will künftig gegenüber der Politik auf Bundes-, Länder- und EU-Ebene Dialogpartner und Impulsgeber sein. Die Idee zu der Allianz entstand "aus der Überzeugung, auch über die Pandemie hinaus die Sichtbarkeit des Wirtschaftszweiges zu gewährleisten und dessen politischer Ansprechpartner zu sein", heißt es auf ihrer Webseite. Organisiert haben sich hier Vertreter aus den

Bereichen Bücher und Mode, Journalismus, Musik, Games, TV, Radio, Film, Kulturveranstaltungen, Galerien, Architektur und Design.

Carole Baskin verklagt Netflix wegen "Tiger King 2" Tierrechtsaktivistin Carole Baskin, bekannt aus der Netflix-Serie "Tiger King", verklagt laut Medienberichten den Streaminganbieter sowie die Produktionsfirma für ihre Darstellung im Trailer zu "Tiger King 2". Die Großkatzen-Halterin Baskin habe entsprechende Gerichtsdokumente in Tampa im Bundestaat Florida eingereicht, berichteten mehrere US-Medien übereinstimmend. "Tiger King" hatte von Baskins Dauerfehde mit dem Privatzoobetreiber Joe Exotic erzählt und die Aktivistin damit international bekannt gemacht. Die Serie über exzentrische Großkatzen-Liebhaber hatte sich beim Streamingdienst Netflix innerhalb kürzester Zeit zu einem Riesen-Hit entwickelt. Die Fortsetzung soll am 17. November erscheinen.

Julian Assange wird Ehrenmitglied des deutschen PEN Das PEN-Zentrum Deutschland hat den Wikileaks-Gründer und Whistleblower Julian Assange zum Ehrenmitglied ernannt. Dessen Inhaftierung in Großbritannien sei eine "ungeheuerliche Menschenrechtsverletzung", erklärte die Schriftstellervereinigung in Darmstadt. Die Haft sei politisch motiviert und widerspreche dem Recht auf Meinungsfreiheit. Das deutsche PEN-Zentrum fordert Großbritannien auf, Assange nicht an die USA auszuliefern, wo ihm bis zu 175 Jahre Haft drohen.

Onlinemedien: Kinderhilfswerk fordert mehr Schutz Das Deutsche Kinderhilfswerk fordert ein hohes Niveau für den Kinderschutz in Online-Medien. Alle häufig genutzten Angebote sollten diesen Schutz per Grundeinstellung bieten, auch wenn es sich nicht um ausgewiesene Kinderangebote handele, sagte der Präsident der Kinderrechtsorganisation, Thomas Krüger, in Berlin. Eine im Auftrag des Kinderhilfswerks vom "Institut für Medienpädagogik in Forschung und Praxis" erstellte Studie empfiehlt, die Kinder vor Risiken wie Mobbing und Cybergrooming in Sozialen Medien und Onlinespielen zu schützen. Wichtig sei neben der Gestaltung der Angebote auch die Förderung der Medienkompetenz und Elternbildung.

Unesco und Bund würdigen Bildungsprojekte Die Deutsche Unesco-Kommission und das Bundesministerium für Bildung und Forschung haben erstmals den "Nationalen Preis - Bildung für nachhaltige Entwicklung" ausgeschrieben. Die Auszeichnung soll Akteure würdigen, die Bildung für nachhaltige Entwicklung (BNE) besonders erfolgreich umsetzen, wie die Unesco in Bonn mitteilte. Bewerben können sich Kitas, Schulen und Hochschulen sowie Unternehmen, Vereine, Netzwerke und Einzelpersonen. Eine Jury wählt insgesamt zehn Preisträgerinnen und -träger aus, die mit jeweils 10.000 Euro gewürdigt werden. Der Preis wird am 24. Januar kommenden Jahres, dem Internationalen Tag der Bildung, in Berlin verliehen.

Mitbegründer der Verhaltenstherapie gestorben Einer der Mitbegründer der kognitiven Verhaltenstherapie, Aaron Beck, ist tot. Im Alter von 100 Jahren starb der US-Psychiater in seinem Zuhause bei Philadelphia, wie das von ihm gegründete Beck-Institut mitteilte. Bei der von Beck in den 60er Jahren entwickelten Therapie geht es darum, unbewusste Gedanken, Überzeugungen oder Glaubenssätze aufzudecken, zu erkennen und zu korrigieren. Mithilfe eines Therapeuten findet und erlernt der Klient dann neue eigene Glaubenssätze und andere Verhaltensweisen. Diese Art der Therapie ist mittlerweile sehr weit verbreitet und kann anerkannterweise bei einer Reihe von psychischen Störungen sowie psychiatrischen und medizinischen Problemen helfen. In seinem Leben hat Beck mehr als 600 wissenschaftliche Arbeiten veröffentlicht und zahlreiche Preise erhalten.

WebSummit in Lissabon gestartet In Lissabon hat am Abend der sogennante WebSummit begonnen. Die dreitägige Veranstaltung findet seit 2016 in der portugiesischen Hauptstadt statt und gilt als eine der größten ihrer Art rund um die Internetbranche. Bis Donnerstag werden 40.000 Teilnehmerinnen und Teilnehmer erwartet, Branchengrößen stellen ihre Pläne vor, Startups neue Ideen. Den Auftakt machte eine Talkrunde mit der Whistleblowerin Frances Haugen. Dabei betonte die ehemalige Facebook-Mitarbeiterin ihre Hoffnung, dass es es eine "gute" Version des sozialen Netzwerks geben könne. Zugleich wiederholte sie ihren Vorwurf, Facebook sei zu profitorientiert, und kümmere sich zu wenig um die Gefahren, die von dem sozialen Netzwerk ausgingen. Gründer Mark Zuckerberg, forderte sie auf, sich als Firmenchef zurückzuziehen.