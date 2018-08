Kulturnachrichten

Mittwoch, 8. August 2018

Neue Hoffnung für Filmorchester Babelsberg Erhöhung der Fördermittel in Aussicht Das drohende Aus für das Filmorchester Babelsberg scheint abgewendet. Bei einem Gespräch mit der brandenburgischen Kulturstaatssekretärin Ulrike Gutheil und dem Potsdamer Baudezernenten Bernd Rubelt habe das Land zugesagt, den Fortbestand des renommierten Orchesters auch mit einer Erhöhung der Fördermittel zu sichern, sagte Intendant Klaus-Peter Beyer. Beyer hatte zuvor Alarm geschlagen, weil das Orchester wegen Bauarbeiten auf einem Gelände neben dem Tonstudio keine Produktionen mehr einspielen könne. Damit falle die finanzielle Grundlage des Orchesters weg. In Gesprächen mit dem Investor soll nun zunächst versucht werden, die Produktionszeiten im Studio des Filmorchesters mit den Bauarbeiten abzustimmen, sagte der Sprecher des Kulturministeriums, Martin Sand. Über den Ausgleich eventueller Einahmeverluste solle zu einem späteren Zeitpunkt verhandelt werden.

Europäischer Gerichtshof stärkt Online-Urheberrecht Zustimmung der Urheber von Fotos muss bei jeder Veröffentlichung erfolgen Im Internet frei zugängliche Fotos dürfen nach einem Urteil des Europäischen Gerichtshofes nicht ohne Zustimmung des Fotografen auf anderen Websites gezeigt werden. Die Richter stellten sich damit im Streit um ein Bild, das eine Schülerin in Nordrhein-Westfalen auf die Homepage ihrer Schule gestellt hatte, auf die Seite des Fotografen. Durch die Veröffentlichung auf einer anderen Seite werde das Bild einem neuen Publikum zugänglich gemacht und dafür sei die Zustimmung des Urhebers nötig, schrieben die Richter. Dass die Nutzung des Bildes zuvor nicht eingeschränkt wurde, spiele dafür keine Rolle. Fotos die mittels Hyperlinks auf die Seiten verweise, auf der Bilder ursprünglich veröffentlicht wurden seien allerdings von dem Urteil ausgenommen: Dies trage zum guten Funktionieren des Internets bei. Die Schülerin hatte das Foto von der Homepage eines Reisemagazins heruntergeladen. Der Fotograf hatte dagegen geklagt und geltend gemacht, dass er das Nutzungsrecht nur dem Magazin gewährt habe.

documenta-Künstler Oguibe verhandelt über Obelisk Zukünftiger Standort des Kunstwerks in Kassel noch ungewiss Der documenta-Künstler Olu Oguibe will am Mittwoch Kassels Oberbürgermeister Christian Geselle treffen, um über den Verbleib seines Kunstwerks Obelisk zu verhandeln. Das sagte Oguibe bei einem öffentlichen Treffen von Kunstschaffenden und Bürgern in der Innenstadt. Mehr als 100 Menschen demonstrierten dort für die Freiheit der Kunst und für den Erhalt des Obelisken. Die Steinsäule, die sich mit dem Thema Flucht beschäftigt, ist ein umstrittenes Kunstwerk der vergangenen documenta. Die Stadt will es kaufen, aber die Verhandlungen scheiterten zuletzt an der Standortfrage. Viele Unterstützer wünschten sich, dass sein Kunstwerk auf dem Königsplatz in der Innenstadt bleiben soll, betonte Oguibe. Die Stadt will das Kunstwerk aber vor das künftige documenta-Institut verlegen, das allerdings noch nicht gebaut ist. Bei einer Spendenaktion waren in Kassel 126 000 Euro für den Ankauf des Kunstwerks gesammelt worden. Obwohl ursprünglich 600 000 Euro als Kaufpreis das Ziel gewesen waren, hatte Oguibe sich bereit erklärt, der Stadt das Kunstwerk zu überlassen - eine Einigung in der Standortfrage vorausgesetzt.

Private Briefe der letzten deutschen Kaiserin zu sehen Sie waren zufällig in einem verschlossenen Schrank entdeckt worden Etwa 1000 wiederentdeckte Briefe der letzten deutschen Kaiserin Auguste Victoria - Ehefrau von Kaiser Wilhelm II. - sind im Potsdamer Neuen Palais der Öffentlichkeit präsentiert worden. Die aus ihrer Zeit als Kronprinzessin stammenden Schriftstücke waren durch Zufall in Zusammenhang mit dem Aufbau der bereits seit Mitte Juni laufenden Ausstellung "Kaiserdämmerung. Das neue Palais zwischen Monarchie und Republik" im Neuen Palais in einem verschlossenen Schrank entdeckt worden. In der Schau werden sie nun noch bis November gezeigt. In zwei Transportkisten befanden sich teils geöffnete, teils noch versiegelte Korrespondenzen aus den Jahren zwischen 1883 und 1889 an enge Familienmitglieder und weitere Verwandte.