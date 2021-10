Kulturnachrichten

Montag, 1. November 2021

Neue Glocken für Leipziger Thomaskirche geweiht Die historischen Glocken der Leipziger Thomaskirche werden jetzt von vier neuen unterstützt: Das neue Geläut wurde am Sonntag feierlich geweiht und war bei einem Gottesdienst auch erstmals zu hören. Die vier modernen Glocken waren zwischen Dezember 2020 und März 2021 in der Glockengießerei Bachert im baden-württembergischen Neunkirchen gegossen worden. Sie kosteten nach Angaben der Thomaskirchgemeinde rund 25.000 Euro. Laut Gemeinde wiegen die Kunstwerke zwischen 100 und 350 Kilogramm. Die Erweiterung erfolgte laut Gemeinde zum einen, weil die alten Glocken sehr tieftönig sind. Zum anderen könnten die Bestandsglocken nun etwas seltener angeschlagen und dadurch geschont werden. In das gesamte Glocken-Sanierungsprojekt hat die Kirchgemeinde nach eigenen Angaben rund 500.000 Euro investiert.

Barbara-Kisseler-Theaterpreis verliehen Hamburgs Kultursenator Carsten Brosda hat den Barbara Kisseler Theaterpreis verliehen. Die mit 50.000 Euro dotierte Auszeichnung wird seit 2017 jährlich an Privattheater oder Freie Gruppen für herausragende Leistungen vergeben. Sie erinnert an die im Oktober 2016 verstorbene Kultursenatorin Barbara Kisseler. Ausgezeichnet wurde die Hamburger Schauspielerin Stella Roberts für ihre Produktion "Der fröhliche Fischer". Damit wurde zum ersten Mal eine Produktionsidee prämiert. Für die Spielzeit 2019/2020 bekam das plattform-Festival des Ernst Deutsch Theaters den Preis, weil im letzten Jahr pandemiebedingt keine Preisverleihung stattfinden konnte.

Walter-Lübcke-Preis für Demokratie erstmals vergeben Gut zwei Jahre nach dem Mord an dem Kasseler Regierungspräsidenten Walter Lübcke ist erstmals der nach ihm benannte Preis vergeben worden.



Der hessische Ministerpräsident Bouffier überreichte den Walter-Lübcke-Demokratie-Preis in Wiesbaden an die ZDF-Journalistin Dunja Hayali, den Hanauer Opferbeauftragten Robert Erkan und an das Mobile Beratungsteam gegen Rechtsextremismus und Rassismus.



Sowohl Bouffier als auch der Sohn des Ermordeten, Christoph Lübcke, und die Preisträger mahnten, die Auszeichnung solle an das vorbildliche Engagement des Kasseler Regierungspräsidenten erinnern. Zugleich sei sie ein Auftrag, jederzeit und überall gegen Rechtsextremismus, Rassismus und Ausgrenzung einzutreten.

Schriftsteller Dogan Akhanli gestorben Der Schriftsteller Dogan Akhanli ist tot. Er starb nach kurzer, schwerer Krankheit am Sonntag in Berlin, bestätigte der Sprecher des deutschen PEN-Zentrums. Akhanli hatte lange in Köln gelebt und in jüngster Zeit in Berlin gewohnt. Er soll in Köln begraben werden. "Als Präsident trauere ich um das Mitglied des deutschen PEN, als Leser um einen großartigen Schriftsteller, als Weggefährte um einen Streiter für Menschenrechte, Frieden und Aufarbeitung der Verbrechen an den Armeniern", schrieb der amtierende deutsche PEN-Präsident, der Journalist und Schriftsteller Deniz Yücel. Akhanli wurde 1957 in der Türkei geboren und lebte seit 1992 als Autor in Köln. Zuvor war er in der Türkei mehrfach verhaftet worden und hatte ab 1985 zweieinhalb Jahre im Militärgefängnis von Istanbul gesessen. 2017 wurde er bei einem Urlaub in Spanien festgenommen, weil der türkische Staat ihn mit internationalem Haftbefehl hatte suchen lassen. Akhanli konnte aber nach zwei Monaten nach Deutschland zurückreisen.

Hofer Goldpreis geht an Kolosova und Röder Regisseurin Alisa Kolosova und Filmemacher Lukas Röder sind mit dem Hofer Goldpreis ausgezeichnet worden. Der Preis werde zu gleichen Teilen unter ihnen aufgeteilt, sagte eine Sprecherin der Hofer Filmtage am Sonntag. Die Auszeichnung ist mit einem Goldbarren im Wert von 35 000 Euro dotiert. Außerdem werden die Geehrten ein Jahr lang bei der Entwicklung eines neuen Films unterstützt. Die in St. Petersburg geborene Regisseurin Alisa Kolosova trat bei dem Wettbewerb mit ihrem ersten langen Spielfilm "Charly" an. Darin erlebt die Protagonistin Charly bei dem Versuch, zu ihrem Verlobten zurückzukehren, eine unerwartete Reise mit außergewöhnlichen Begegnungen, die sie stattdessen auf den Weg zu sich selbst führen. Regisseur Lukas Röder stammt aus Bayern. Sein ausgezeichnetes Werk "Gehirntattoo" handelt von einem Mann namens Hans, der schizophren ist und von einer Frau überredet wird, seine Medikamente abzusetzen.