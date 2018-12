Neue Gedichtsammlungen Lyrik-Tipps zum Fest

Der Sänger und Lyriker Leonard Cohen ist tot, aber er hat Gedichte hinterlassen, die unter dem Titel "Die Flamme" auf Deutsch erschienen sind. Das Buch gehört zu unseren Empfehlungen. (picture alliance /dpa /EPA /Yoan Valat)

Eine Kritikerin, zwei Kritiker, drei lyrische Neuerscheinungen - die Deutschlandfunk-Kultur-Lesart empfiehlt drei Lyrik-Neuerscheinungen zum Fest.

Gedichte können alles. Sie sind spielerisch oder grüblerisch, öffnen Räume und Perspektiven, führen ins unbekannte Eigene, machen Vertrautes fremd oder umgekehrt. Gedichte sind Wahrnehmungs- und Konzentrationsbatterien: kurz und knapp und im besten Fall voller Widerhaken mit Langzeitwirkung.



Gedichte handeln von allem, was in der Welt wichtig ist, und von einigem anderen auch. Sie können verwundern und beglücken, verwirren und trösten, unterhalten und anstrengen, verärgern und vor den Kopf stoßen. Sind sie gelungen, dann schauen sie jedes Mal, wenn man sie ansieht, anders zurück.

Von dieser kleinsten und ältesten literarischen Form lassen sich Maren Jäger (freie Kritikerin), Jan Bürger (Deutsches Literaturarchiv Marbach), Gregor Dotzauer (Der Tagesspiegel, Berlin), und die Moderatorin Barbara Wahlster begeistern und verblüffen, anregen und zuweilen auch ärgern. Drei wichtige Neuerscheinungen haben sie sich ausgesucht für das Gespräch im Deutschen Literaturarchiv Marbach und zudem einen eigenen Tipp mitgebracht.

Bibliografische Angaben zu den Gedichtbänden:

Elizabeth Bishop: Gedichte. Zweisprachig

Übersetzt von Steffen Popp

Hanser Verlag, München 2018

352 Seiten, 32 Euro



Leonard Cohen: Die Flamme/The flame. Zweisprachig

Übersetzt von Nora Bossong, Matthias Kniep, Nikolai Kobus u.a.

Kiepenheuer & Witsch, Köln 2018

352 Seiten, 30 Euro



Ulf Stolterfoht: Fachsprachen XXXVII-XLV. Gedichte

kookbooks, Berlin 2018

104 Seiten, 19,90 Euro

Die Empfehlungen der Kritikerinnen und des Kritikers:

Amir Eshel, Gerhard Richter: Zeichnungen. Gedichte und Bilder. Hebräisch-deutsch

Jüdischer Verlag im Suhrkamp Verlag, Berlin 2018

72 Seiten, 48 Euro



Federico García Lorca: Dichter in New York. Poeta in Nueva York. Zweisprachig

Übersetzt von Martin von Koppenfels

Suhrkamp, Frankfurt am Main 2005

270 Seiten, 15,80 Euro

Ernst Herbeck: Der Hase!!!! Ausgewählte Texte

Hrsg. und mit einem Nachwort von Gisela Steinlechner

Jung und Jung, Salzburg/Wien 2013, 264 Seiten (nur noch antiquarisch)