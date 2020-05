(unsplash, Jason Rosewell)

In der Feature-Antenne, dem Magazin für Kurz-Dokus, schauen wir immer wieder auf die Mittel und Instrumente unserer Zunft. Und fragen: Was ist eigentlich ein Feature? Ist dokumentierte Wirklichkeit nur das, was "draußen" von einem Mikrofon aufgezeichnet wird? Oder heben Kopf und Sprache das Erlebte auf eine neue Stufe?

Wir machen den Test und stellen für eine Radiostunde ein neues Dogma auf: unsere Kurz-Dokus bestehen zu (fast) 100% aus dem gesprochenen Wort der Autorinnen und Autoren. Es geht um SS‑Uniformen, um Generationenkonflikte, kritische Wissenschaft und eine vergiftete Liebesaffäre im Netz. Und um die Frage: Wie machen Stimmen aus Texten Radio?

Mit den folgenden Kurz-Dokus:

Die Uniform

Von Henrik von Holtum

Kleider machen Leute. Dieses Kleid macht Nazis. Der Autor hat es angelegt.

An einen Neunzehnjährigen

Von Helmut Kopetzky

Schmerz, Wut, Spott, Anklage, Selbstanklage, Verbitterung, Neid. Ein Vater und ein Sohn.

Das Feature ohne O-Ton

Von Michael Lissek

Radio-Feature und aufgeschriebene Texte - wie geht das zusammen? Aufklärung von einem, der sich an dieser Frage sein (Berufs-)Leben lang abarbeitet.

Herzwäsche

Von Martina Groß

Das Fachwort heißt Romance Scam. Die Geschichte dahinter ist ein Drama für zwei Personen. Oder sind es mehr?

Auto-Splash

Von Sara Hoshyari

Ein Wassertropfen trifft aus eine Oberfläche. Und dann? Wird in diesem Feature der abendländische Wissenschaftsbegriff verhandelt.

Kopf-Hör-Raum

Von Johanna Steindorf

Diese Sendung über unsere Stimmen und ihre Ohren schließt mit einer Übung. Machen Sie mit?





Ursendung

Feature-Antenne: Radio Texte Stimmen

Zusammengestellt von Ingo Kottkamp, Massimo Maio und Jenny Marrenbach

Moderation: Ingo Kottkamp

Produktion: Deutschlandfunk Kultur 2020

Länge: 55'12