Freitag, 2. August 2019

Neue Direktorin für Stiftung Topographie des Terrors

Andrea Riedle wird neue Direktorin der Stiftung Topographie des Terrors in Berlin, wie die Berliner Kulturverwaltung mitteilte. Die 47-Jährige Riedle ist bisher stellvertretende Leiterin der KZ-Gedenkstätte Dachau und wird ihren neuen Posten zum 1. Januar 2020 antreten. Sie folgt dem bisherigen Direktor der Stiftung, Andreas Nachama, der in den Ruhestand geht. Kulturstaatsministerin Monika Grütters (CDU) nannte Riedle eine ausgewiesene Expertin in der Gedenkstättenarbeit. "Dass nun eine Frau die Leitung einer der wichtigen Einrichtungen zur Aufarbeitung des Nationalsozialismus übernimmt, ist ein schönes und wichtiges Signal - auch über die Gedenkstättenlandschaft hinaus, in der Frauen in der Leitungsebene immer noch unterrepräsentiert sind." Die Stiftung wird vom Land Berlin und dem Bund finanziert und befindet sich auf dem Gelände nahe des Potsdamer Platzes. Dort waren von 1933 bis 1945 die wichtigsten Zentralen des nationalsozialistischen Terrors.