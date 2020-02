Neue Bücher über die weibliche Sexualität Von Vulva, Vagina und der Sehnsucht nach Intimität

Moderation: Joachim Scholl

Die weibliche Sexualität ist noch immer ein Tabu. (imago images / Westend1)

Bei der Lektüre neuer Bücher zur weiblichen Sexualität hat Susanne Billig große Offenheit, den Willen zur Aufklärung und selbstbewusstes Auftreten gefunden. Und alle sind sich einig über die verheerende Wirkung der elektronischen Medien.

Susanne Billig hat eine große Bandbreite neuer Bücher zu weiblicher Sexualität unter die Lupe genommen: Von aufklärenden Sachbüchern im klassischen Sinne über Bücher, die betont fordernd und selbstbewusst auftreten, bis hin zu Büchern, die das Fühlen und innere Erleben von Sexualität aus weiblicher Perspektive in den Mittelpunkt stellen.

Systemsprengende Antworten zur Monogamie

"Untrue" von Wednesday Martin habe durchaus "systemsprengende Qualität", sagt Billig. Die New Yorker Anthropologin hinterfrage das Prinzip der Monogamie. Sie schildere die Schwierigkeiten, sich damit abzufinden, bearbeite das Thema wissenschaftlich und widerspreche der These, dass es nur Männern biologisch eingebaut sei, mit ihrem Begehren in die Weite und die Vielfalt zu schweifen. "Frauen gefällt das auch gut", fasst Billig Martins Buch zusammen. Allerdings gebe die Autorin auch ehrlich zu, dass das unglaubliche emotionale und soziale Verwerfungen mit sich bringe. "Das ist umfassend ausgelotet und sehr unterhaltsam geschrieben", so Billig.

Die Aufklärungsbücher richteten sich nicht nur an jungen Menschen, betont Billig. "Richtig tolle Bücher" für Teenager seien etwa "Da unten" oder "Rot ist doch schön".

Aber es gebe auch neue Aufklärungsbücher für erwachsene Frauen. "Spritzen. Geschichte der weiblichen Ejakulation" und das im März erscheinende "Ist das normal?" etwa brächten Expertise und Offenheit im Erzählen zusammen. "Aufklärung im besten Sinne", meint Billig. Es gebe eben immer noch enorme Wissenslücken trotz der heutigen Informationsflut.

Einen ganzen Schwung an Büchern gebe es neuerdings zum Thema Vulva und Vagina: "Aufklärung über bodenständigste weibliche Anatomie", sagt Billig. "Vagina" von Naomi Wolf gehe eher kultur- und geisteswissenschaftlich heran und "Viva la Vagina" von zwei Norwegerinnen medizinisch-biologisch. Für jede zweite Frau sei laut Umfragen Vulva/Vagina der Teil ihres Körpers, über den sie am wenigsten wisse, so eine Erkenntnis, die in "Viva la Vagina" geschildert wird.

Fatale Wirkung der elektronischen Medien

Für Billig auch ein Ergebnis ihrer ausgiebigen Lektüre: "Alle diese Bücher betonen, wie fatal sich die elektronischen Medien auswirken, indem sie diese Massen an stereotypen Bildern in die Köpfe setzen von aalglatten Frauenkörpern, aufgepimpten Männerkörpern, einer durch und durch pornografisierten Sexualität: Das hat Menschen in ihrem erotischem Erleben und in ihren selbst erkundeten Körperleben massiv entfremdet."

Die neuen Bücher seien wohl auch eine Reaktion darauf, mutmaßt Billig. "Es hat mich gerührt, wie engagiert diese Autorinnen und Autoren eine Rückkehr zu einem menschlichen Maß in der Sexualität in die Wege leiten möchten."

Sehnsucht nach Intimität

Offenbar gebe es dafür auch Bedarf, denn ein Buch sei schon nach kurzer Zeit in der fünften Auflage erschienen: Tobias Rulands "Die Psychologie der Intimität. Was Liebe und Sexualität miteinander zu tun haben".

Der Paartherapeut frage etwa, warum Paare so häufig irgendwann aufhörten mit dem Sex, warum Nähe in Paarbeziehungen häufig abgewehrt wird, wenn sie in die Jahre kommen? Was brauchen wir, um Intimität zulassen zu können?

Ruland spreche dabei nie über Unterschiede der Geschlechter, denn diese Fragen stellten sich Männern ebenso wie Frauen. "Er berührt mit dieser Sehnsucht nach Intimität Themen, die für eine erfüllende körperliche Begegnung am Ende dann doch vielleicht wichtiger sind als medizinisch-biologisches Wissen."

(mfu)

