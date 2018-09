Neue Altstadt in Frankfurt am Main Das 21. Jahrhundert blickt in die Vergangenheit

Valentin Groebner im Gespräch mit Liane von Billerbeck

Für Touristen ist die neue Frankfurter Altstadt in jeder Hinsicht ein attraktives Angebot, auch als getöpferte Nachbildung im Souveniergeschäft. (Frank Rumpenhorst/dpa)

Mit einem großen Fest feiert Frankfurt am Mai am Wochenende seine neue Altstadt. Es sei keineswegs neu, sich nach der Vergangenheit zu sehnen, sagt der Historiker Valentin Groebner. Rekonstruktionen trügen immer die Spuren ihrer Entstehungszeit.

Im März 1944 wurde die Altstadt von Frankfurt am Main bei einem Bombenangriff zerstört. 74 Jahre später gibt es ein neues Altstadt-Quartier: 35 Häuser, darunter 15 Rekonstruktionen historischer Gebäude, sind im Stadtzentrum zwischen Dom und Römer neu entstanden.

Das Dom-Römer genannte Areal ist bereits seit Mai öffentlich zugänglich. Seitdem strömen die Besucher. Am Wochenende feiern die Frankfurter die neue Altstadt mit einer Vielzahl von Veranstaltungen.

Von einem Dachfenster ergibt sich ein Blick auf den Hühnermarkt im Herzen der Frankfurter Altstadt. (Frank Rumpenhorst/dpa)

Touristen schauten sich am liebsten das schöne Alte von früher an, sagte der Luzerner Historiker Valentin Groebner im Deutschlandfunk Kultur. Das sei neben dem Strand und den Bergen die wichtigste Vorliebe. "Es muss schön sein und es muss aber vor allem alt sein", sagte der Buchautor, der sich in seinem Buch "Retroland" ausführlich mit diesem Phänomen beschäftigt hat.

Als Historiker habe er da gemischte Gefühle, denn Geschichte sei eigentlich die "Wissenschaft vom Kaputtgehen." Es sei eine unglaubliche Geste von Macht und Wohlstand, das, was zerstört gewesen ist, wieder hinzustellen. "Es ist ein bisschen wie ein Zaubertrick – das Zerstörte ist wieder da." Die Uhr werde zurückgedreht und das vermeintliche Herz von Frankfurt sei zurücktransplantiert worden.

"Die Altstadt wird nicht sehr lange alt bleiben"

Diese Form der Geschichtsinszenierung sei allerdings keineswegs neu, sagte Groebner. "Die beliebtesten deutschen Burgen und fast alle deutschen Dome aus dem Mittelalter sind in Wirklichkeit aus dem 19. Jahrhundert." Wenn man etwas neu baue, geschehe dies in der verbesserten, gereinigten Version.

"Alles Unpassende ist verschwunden und das reine Gefühl ist wieder da", sagte Groebner. Die neue Altstadt in Frankfurt sei eine Art steingewordene Geschichtsschreibung des 21. Jahrhunderts, bestätigte der Historiker. "Die Altstadt ist jetzt alt, wird aber nicht mehr sehr lange alt bleiben."

All diese Rekonstruktionen trügen unübersehbare Spuren ihrer eigenen Entstehungszeit. Das Nikolaiviertel in Berlin sehe beispielsweise heute auch nicht nach den schönen Häusern aus dem 18. Jahrhundert aus, sondern sehr stark nach DDR. Ähnlich werde es auch der neuen Frankfurter Altstadt ergehen.

Literaturhinweis:



Valentin Groebner: "Retroland. Geschichtstourismus und die Sehnsucht nach dem Authentischen"

S. Fischer Verlag, 2018

224 Seiten, 20 Euro.