Neu im Kino: "The Favourite" Intrigen, Eifersucht und Entenrennen

Von Anke Leweke

Wunderbar bösartige Rededuelle und jede Menge Dekadenz: Filmszene mit Emma Stone aus "The Favourite" (imago stock&people)

England im 18. Jahrhundert: Queen Anne kümmert sich mehr um ihren Kleintierzoo als um die Geschicke des Landes. Das Regieren überlässt sie ihrer Beraterin Lady Sarah, die allerdings mit einer Nebenbuhlerin zu kämpfen hat. Großartiges Schauspielerinnenkino!

Der Alltag des britischen Hofes ist zu Beginn des 18. Jahrhunderts von Intrigen, Eifersucht und Gier bestimmt. Die gebrechliche Queen Anne kümmert sich mehr um ihren Kleintierzoo als um die politischen Geschäfte. Dass sich ihr Land gerade im Krieg gegen Frankreich befindet, scheint sie nicht weiter zu interessieren.

Längst ist Lady Sarah, Herzogin von Marlborough, die eigentliche Regentin. Sie hält die Königin auch im Bett bei Laune. Auch Abigail, neu am Hofe, verfolgt ihre ganz eigenen Interessen, buhlt um die Aufmerksamkeit von Queen Anne. Wem wird die Königin ihre Gunst schenken?

Was ist das Besondere?

Manchmal tritt die Kamera einen Schritt zurück, damit ihr keine Bösartigkeit entgeht. Manchmal ist sie auch ganz dicht am Geschehen, um aus allernächsten Nähe die Abgründe hinter den freundlichen Masken von Lady Sarah und Abigail zu ergründen.

Der Grieche Giorgos Lanthimos ist ein Meister extremer Versuchsanordnungen. In seinem noch in Griechenland gedrehten Film "Dogtooth" sperrt ein Vater seine fast schon erwachsenen Kinder zu Hause ein, das Familenleben wird zur Metapher einer autoritären Gesellschaft.

In "The Lobster" wiederum, Lanthimos' erster internationaler Produktion, gilt das Diktat der Paarbeziehung. Wer nicht verheiratet ist, muss ins Sanatorium. Natürlich bietet auch die höfische Gesellschaft mit ihren verästelten Strukturen und Hierarchien genug Material, um über den Mensch und sein Verhältnis zur Macht zu reflektieren.

Bewertung:

"The Favourite" ist ein opulenter Kostümfilm, der seine Opulenz reflektiert, mit ihr das höfische Leben in all seiner Dekadenz kommentiert. Entenrennen werden in den Saalfluchten abgehalten, das königliche Schlafzimmer verwandelt sich immer mehr in einen luxuriösen Kaninchenstall.

Manchmal setzt Lanthimos ein Fischaugenobjektiv ein, die Bilder scheinen dann seltsam gewölbt, das Irreale im Realen wird so verstärkt.

"The Favourite" ist aber auch großes Schauspielerinnen-Kino. Emma Stone (Abigail) und Rachel Weisz (Lady Sarah) liefern sich wunderbar bösartige Rededuelle, während Olivia Colman die Königin als ein großes Kind darstellt, das seine Macht nicht mit politischen Visionen zu füllen weiß. Auf beängstigende Weise scheint sich unsere Gegenwart im britischen Königshaus zu spiegeln.

"The Favourite"

Irland/Großbritannien/USA 2018

Regie: Yórgos Lánthimos

Mit: Olivia Colman, Emma Stone, Rachel Weisz u.a.

Länge: 120 min.