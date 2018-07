Neu im Kino: "Ein Lied in Gottes Ohr" Amen, Salam, Schalom, Halleluja – Let's go!

Von Bernd Sobolla

Filmszene aus "Ein Lied in Gottes Ohr" von Fabrice Eboué, Frankreich 2017 (Neue Visionen Filmverleih GmbH)

Ein Rabbi, ein Imam und ein Pfarrer bilden ein Gesangstrio in dem Film "Ein Lied in Gottes Ohr". Ein Musikproduzent will sie an die Spitze der Charts führen. In dem französischen Streifen darf auch gelacht werden.