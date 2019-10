Neu im Kino: "Brittany Runs a Marathon" Ein heiterer Erzählfilm mit Sundance-Lorbeer

Von Patrick Wellinski

Jillian Bell spielt eine übergewichtige 28-Jährige in der Lebenskrise, die sich spontan dafür entscheidet an einem Marathonlauf teilzunehmen. (DCM)

"Brittany Runs a Marathon" ist ein kleiner heiterer Film über die vielen Illusionen des modernen Lebens. Der Film starttet bereits mit einigem Lorbeer, denn beim Sundance Festival hatte die Komödie den begehrten Publikumspreis erhalten. Doch es gibt auch ein "Aber".

Worum geht es?

Die 28 Jahre alte Brittany lebt in New York und hangelt sich eher schlecht als recht durch den Alltag. Sie arbeitet als Einlassfrau im Theater, trinkt und feiert mit ihren Freundinnen, doch ist dabei gänzlich allein. Die Traurigkeit futtert sie sich weg. Das Leben scheint ihr zu entgleiten. Als sie beim Arzt versucht, Partydrogen zu ergaunern, sagt er ihr, dass sie unbedingt abnehmen müsse, um nicht mit ernsthaften gesundheitlichen Konsequenzen zu rechnen. In einer Art Übersprungshandlung entscheidet Brittany, den New York Marathon zu laufen. Auf dem Weg dahin muss sie allerdings erkennen, dass ihr Gewicht nicht ihr eigentliches Problem ist.

Was ist das Besondere?

In einer Zeit in der Begriffe "body dismorphia", "fat shaming" und "body issues" quer durch alle Bevölkerungsschichten an der Tagesordnung sind, ist es erfrischend zu sehen wie diese kleine US-Indiekomödie von Paul Colaizzo ironisch aber behutsam mit dem Abnehmwahn umgeht. Von üblen Health-Shakes bis hin zu überteuerten Fitness-Centern, bekommt eine ganze Industrie ihr Fett weg. Dabei brilliert vor allem Hauptdarstellerin Jillian Bell als unsichere, zynische Brittany, die in dieser heiteren Selbstfindungskomödie über sich hinauswachsen muss. Es ist ihrem vereinnahmenden Spiel zu verdanken, dass Brittany einem recht schnell ans Herz wächst.

Die Bewertung

Ein kleiner heiterer Film über die vielen Illusionen des modernen Lebens, das ist "Brittany Runs a Marathon" geworden. Unterm Strich verlässt der Film nie die bekannten Pfade des Erzählkinos und drückt am Ende etwas arg auf die Tränendrüse. Als Feel-Good-Komödie und Publikumsliebling (ausgezeichnet mit dem begehrten Publikumspreis von Sundance) überzeugt der Film, den die AmazonStudios jetzt ins Kino bringen, um ihn in gut einem Monat auf AmazonPrime zur verfügung zu stellen.