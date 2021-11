Neu im Kino: "Bergman Island" Auf der Suche nach der Autorenschaft

Von Patrick Wellinski

Mia Hansen-Løve erzählt von einem Regieehepaar: Er ist voller Selbstbewusstsein, sie zweifelt an sich selbst als Ehefrau, Mutter und Künstlerin. (Imago / Prod.DB)

In "Bergman Island" erzählt Regisseurin Mia Hansen-Løve eine stark biografisch geprägte Geschichte von weiblichen Kreativitätshemmungen und der Liebe zum Kino. Ein luftig-leichter Film über Emanzipation, Kunst und das Leben.

Worum geht es?

Das Regieehepaar Tony (Tim Roth) und Chris (Vicky Krieps) reisen zur jährlichen Ingmar-Bergman-Woche auf die Ostseeinsel Fårö, um dem Festival beizuwohnen, aber auch, um an ihren Drehbüchern zu arbeiten. Während Tony voller Selbstbewusstsein den Trip genießt, gestaltet sich Chris' Arbeit schwierig. Sie ist voller Selbstzweifel und Hemmungen.

Plötzlich beginnt sie, Tony von ihrer Filmidee zu erzählen. Ganz sanft rutscht "Bergman Island" in eine Film-im-Film-Situation, die die Fragen nach Liebe, Kino und Fiktion in ein neues Licht rückt.

Was ist das Besondere?

In ihrer stark biografisch geprägten Geschichte sondiert Mia Hansen-Løve die Frage nach Autorenschaft in Beziehung, Kunst und Leben. Chris zweifelt an sich selbst als Ehefrau, Mutter und Künstlerin. Wie kann sie die eigenen und die fremden Ansprüche an ihr Leben unter einen Hut bringen?

Løve verbindet das mit einer sehr klugen Montage aus idyllischen Inselaufnahmen und präziser Film-im-Film-Dramaturgie. Auch Ingmar Bergmans Dämonen werden in diese Geschichte integriert, ohne sie zu kopieren oder zu diskreditieren.

Bewertung

Kreativitätshemmungen haben für Frauen und Männer andere Bedeutungsebenen. Gerade Regisseurinnen stehen vor anderen Herausforderungen als ihre Kollegen. Ihre Ängste und Erfolgsgedanken unterscheiden sich und führen zu einer anderen Art der kreativen Arbeit.

Davon erzählt "Bergman Island" sonnig, luftig und leicht. Es ist eine Emanzipationsgeschichte und gleichzeitig ein Liebesbrief an die unergründliche Liebe zum Kino.

"Bergman Island"

Drama 2021, Frankreich, Schweden, Belgien, Deutschland

Regie: Mia Hansen-Løve

105 Minuten

Mit: Vicky Krieps, Tim Roth, Mia Wasikowska