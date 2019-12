Neu auf Netflix: "Atlantique" von Mati Diop Das ewige Liebespaar

Von Patrick Wellinski

Romantisch-mysteriöse Bilder: Mati Diop erzählt eine Liebesgeschichte aus Senegal. (Netflix/Les Films du Bal)

Prekäre Arbeitsverhältnisse, der Kampf zwischen Tradition und Moderne und mittendrin eine junge, unmögliche Liebe: Mit "Atlantique" hat die senegalesische Regisseurin Mati Diop große Filmkunst geschaffen.

Worum geht es?

In Senegals Hauptstadt Dakar soll ein luxuriöses Hochhaus gebaut werden. Wie ein futuristisches, unheilkündendes Segel steht der Rohbau direkt am Meer. Doch die Arbeiter streiken. Sie fordern ihren Lohn, der nicht ausgezahlt wird. Einer von ihnen ist Souleiman. Er ist verliebt in die schöne Ada. Die junge Liebe wird aber von zwei Seiten bedroht. Adas Eltern wollen sie an einen anderen Mann verheiraten. Und Souleiman will über den Ozean fliehen, um in Europa ein besseres Leben zu führen. Doch kaum ist er auf einem Boot unterwegs, suchen Ada Alpträume heim. Geheimnisvolle Brände rufen die Polizei auf den Plan. Geister bevölkern die Stadt …

Was ist das Besondere daran?

Jede Liebesgeschichte sei eine Geistergeschichte, sagt die Regisseurin Mati Diop, die für ihren fulminanten Debütfilm, der dieses Jahr im Mai bei den Filmfestspielen in Cannes den Großen Preis der Jury erhielt. In "Atlantique" erzählt sie in herrlich romantisch-mysteriösen Bildern von gegenwärtigen Lebensläufen im Senegal. Junge Menschen, die nach einer Zukunft suchen. Prekäre Arbeitsverhältnisse, veraltete patriarchale Strukturen, die Zerrissenheit zwischen Moderne und Tradition – alles spiegelt sich in dieser traurigen Liebesgeschichte von Ada und Souleiman.

Sie sind eines dieser ewigen Liebespaare, die nicht zueinanderkommen können, weil sie nicht zueinander kommen dürfen. Die Männer sind auf Schlauchbooten im Meer, die Frauen bleiben zurück. Hypnotisch blicken sie aufs Meer. Was sehen sie? Ein Massengrab oder ein Route ins Paradies? Mati Diop macht aus diesen Blicken jedenfalls große - fast schon transzendentale - Filmkunst.

Fazit

Lyrisch, magisch, voller Gefühl – Mati Diops Geistergeschichte "Atlantique" gehört zu den großen Entdeckungen des Kinojahres. Mit der Regisseurin hat der Senegal eine Filmemacherin von Weltformat hervorgebracht. Sie erzählt so von den Sehnsüchten und Schmerzen einer ganzen Generation, die bei uns zu schieren Ohnmachtsbildern in den Nachrichten degradiert werden. "Atlantique" gibt diesen Menschen ihre Würde wieder.

Atlantique

Drama, Senegal, Frankreich 2019

Regie: Mati Diop

106 Minuten

mit u.a. Abdou Balde, Aminata Kane, Ibrahima Mbaye